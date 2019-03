Emeric Ienei, 82 de ani: "Trebuie să te comporți astfel încât să fii, dacă nu iubit, apreciat"

Emeric Ienei a implinit 82 de ani si a vorbit pentru realitatea.net

Emeric Ienei, fostul mare antrenor și jucător, a împlinit, astăzi, 22 martie, 82 de ani. Antrenorul care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua în 1986 a explicat pentru realitatea.net cum sărbătorește ziua de naștere.

Emeric Ienei, singurul antrenor român care a cucerit Cupa Campionilor Europeni (Steaua 1986), a împlinit astăzi 82 de ani. Cu acest prilej, "gentleman" Emeric Ienei, așa cum a fost supranumit, a povestit pentru realitatea.net ce face în prezent.

"Acum sunt acasa si ma uit la televizor. Dimineata am fost cu sotia la o plimbare in oras, pentru ca mi s-a recomandat sa fac o plimbare cat mai lunga si acum suntem acasa amandoi si ne uitam la televizor. Am o satisfactie ca m-ati sunat sa ma intrebati ce mai fac", a spus Ienei pentru realitatea.net.

Chestionat dacă se mai uită la meciuri, fostul antrenor și jucător al Stelei a răspuns: "Da... Ma uit la fotbalul romanesc, care nu prea ma satisface. Avem jucatori tineri, talentati, dar care nu sunt promovati cand trebuie. Vrem sa scoatem bani repede si nu ne intereseaza performanta, ceea ce este absolut fals".

Emeric Ienei: "Trebuie să te comporți astfel încât să fii, dacă nu iubit, apreciat"

Apoi, întrebat cum și-ar dori lumea să își amintească despre el peste ani, Emeric Ienei a răspuns: "Un cetatean care a facut performanta este pozitiv sau negativ amintit de cei care iubesc fotbalul. Sigur, trebuie sa te si comporti astfel incat sa fii, chiar daca nu iubit, cel putin apreciat. Eu sunt un om care respecta oamenii din jurul lui si as spune ca trebuie sa respectam acea civilizatie pe care o avem".

"Cu sanatatea sunt relativ bine, dar am deja o varsta si, ma rog, varsta isi cere drepturile. Nu am probleme majore, nu, sunt un om care are o viata normala, fara mari probleme. Si, atunci, sigur ca si sanatatea mea este destul de buna.

Vreau sa va spun dumneavoastra ca sotia mea este cea care imi pregateste mancarea. Iar mancarea nu este doar buna, in sensul de gustoasa, ci si sanatoasa", a mai spus Emeric Ienei pentru realitatea.net.

CV Emeric Ienei - ANTRENOR

A antrenat:

Steaua (1975-1978, 1983-1984, 1984-1986, 1991, 1993-1994, 1998-1999)

FC Bihor (1978-1979)

CS Targoviste (1981-1982)

Videoton (1993)

Panionios (1995-1996)

Universitatea Craiova (1996)

Romania (1986-1990, 2000)

Ungaria (1992-1993)

Emeric Ienei - trofee ca antrenor

Are 11 trofee, toate castigate cu Steaua:

- Cupa Campionilor Europeni (1986)

- 6 campionate (1976, 1978, 1985, 1986, 1987, 1994)

- 4 Cupe ale Romaniei (1976, 1985, 1992, 1999)