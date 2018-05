eMAG – Ziua Copilului – 5 jocuri inteligente pe care le poti face cadou celor mici

eMAG Ziua Copilului – In ziua de astazi, cei mici sunt inconjurati de tehnologie inteligenta, dar le stimuleaza cu adevarat imaginatia sau tinde sa inchida mai mult orizontul?

eMAG Ziua Copilului – Daca vrei sa-i faci o bucurie copilului tau, ofera-i ceva inedit, altceva decat ce are toata ziua in jurul lui: tehnologie. Noi iti propunem 5 jocuri de inteligenta care s-ar putea sa-l pasioneze si sa-l incante mai mult ca orice telefon mobil de ultima generatie. Iar prin simplitatea acestor jocuri li se dezvolta mai mult si imaginatia si inteligenta.

eMAG Ziua Copilului – Cub Rubik

Toata lumea a avut in copilarie un cub Rubik si s-a chinuit mai mult sau mai putin pentru a-i rezolva una sau mai multe dintre fatete. De ce sa nu se bucure si copiii din ziua de astazi de incantarea pe care o ofera un joc atat de simplu dar care iti pune mintea la contributie atat de mult. Iata un cub rubik profesional model YuLong din plastic negru din oferta eMAG pe care il gasesti AICI.

eMAG Ziua Copilului – joc Puzzle Antistres NeoCube cu bile magnetice

NeoCube este o compozitie de magneti separati de energie inalta. Aceasta jucarie inovatoare este un puzzle care dezvolta creativitatea si logica si va permite sa creati un numar nelimitat de forme. E un joc foarte interesant si relaxant care pune mintea la contributie si poate fi jucat atat de cei mici cat si de cei mari. Oferta de la eMAG o gasiti AICI.

eMAG Ziua Copilului – Minge magica curcubeu

Mingea magica de tip curcubeu este un fidget ball sau un puzzle cub care e ideala ca antistres. E un joc de tip cub rubic doar ca e sub forma de minge care are bile de culori diferite in interior si care trebuie aranjate in functie de culorile de pe exteriorul mingii. Este mai greu de rezolvat decat pare la prima vedere si reprezinta o adevarata provocare pentru orice copil, dar si pentru parinti. Oferta pentru o asemenea minge o gasiti AICI.

eMAG Ziua Copilului – Micul Magician

Un cadou foarte frumos de Ziua Copilului poate fi si jocul de tip Micul Magician. Pachetul contine 50 de trucuri si scamatorii misterioare, farse ilare sau iluzii optice spectaculoase pe care cei mici adora sa le invete si apoi sa le puna in practica. Pachetul contine o multime de accesorii cum ar fi flacon anti gravitatie, bile si pahare, paleta caraghioasa, bagheta maginca, un taler fermecat, carligul care sfideaza legile gravitatiei, sfoara buclucasa, carduri pentru trucuri amuzante si multe altele. Oferta eMAG pentru acest pachet este AICI.

eMAG Ziua Copilului – Labirint motric de mari dimensiuni

Va propunem o jucarie din lemn pentru dezvoltarea motricitatii fine, un circuit cu bile, labirint 3D din lemn, din gama de jucarii montessori pentru copii. Traseul de bile este una din jucariile educative cele mai indragite de cei mici si dezvolta abilitatile motorii si coordonarea ochi-mana. Oferta o gasiti AICI.