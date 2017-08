eMAG Zilele Electrocasnicelor - Reduceri pentru aparatele de aer conditionat

Zilele electrocasnicelor la eMAG vin cu reduceri foarte mari chiar si pentru aparatele de aer conditionat, dar si pentru serviciile de instalare a aparatului.

Zilele electrocasnicelor la eMAG – Oferta de aparate de aer conditionat poate fi consultata AICI.

In continuare, am selectat 7 oferte excelente pentru aparate de aer conditionat care au cele mai mari reduceri in acest moment in cadrul promotiei Zilele electrocasnicelor la eMAG.

Zilele electrocasnicelor la eMAG – Aer conditionat portabil Trotec

Aerul conditionat portabil de la Trotec PAC 2600E are o capacitate de racier de 9000btu, debit de aer 230mc/ora, timer, telecomanda cu IR si face parte din clasa energetica A. Directia suflantei este reglabila si e recomandat pentru o suprafata de pana in 32mp. Oferta include un discount fabulous de 54% si poate fi consultata AICI.

Zilele electrocasnicelor la eMAG – Art conditionat Argo Relax

Un alt model de aer conditionat portabil, de aceasta data produs de Argo, are 10000BTU, e dotat cu telecomanda si display si are un pret excelent, cu reducere de 46%. Aparatul de aer conditionat este ecologic, are filtru lavabil, functie de auto restart, dezumidificare, timer, functie sleep si tub de evacuare inclus. In plus, aparatul de aer conditionat are o garantie de 5 ani. Oferta poate fi gasita AICI.

Zilele electrocasnicelor la eMAG – Aparat de aer conditionat portabil Vortex

Modelul produs de Vortex VAP A09 Inverter are o capacitate de 9000 BTU, functie de dezumidificare si face parte din clasa energetica A. Pretul cu reducere de 41% poate fi gasit AICI.

Zilele electrocasnicelor la eMAG – Aparat Viessmann Vitoclima

Un aparat de aer conditionat foarte performant, insa fix, este cel produs de Viessmann Vitoclima, care are una dintre cele mai mari reduceri de la eMAG, de 36%. Aparatul este de tip Inverter, are capacitate de 12000 BTU pe ora si face parte din clasa energetica A, avand si functia de autocuratare. Pretul poate fi gasit AICI.

Zilele electrocasnicelor la eMAG – Aparat de aer conditionat portabil Vivax

Aparatul de aer conditionat portabil de la Vivax este printre cele mai puternice, avand 12000 BTU pe ora, dar are si o multime de alte functii: autodiagnoza, sleep mode, auto restart, 24h timer, functie de autoevaporare condens si 0.5 W standby. Oferta pentru acest aparat de aer conditionat include o reducere de 33% si poate fi gasita AICI.

Zilele electrocasnicelor la eMAG – Aparat Heinner

Heinner este un producator renumit pentru aparatele de aer conditionat. Va prezentam un model excelent care face parte din clasa energetica A++, fiind foarte economicos. Aparatul este de tip Inverter, are 9000 BTU, e dotat cu display LCD, functie de auto restart si autodiagnoza. Pretul cu discount de 29% poate fi gasit AICI.

Zilele electrocasnicelor la eMAG – Inverter Westwood

Ultimul model de aer conditionat pe care vi-l recomandam este un Inverter Westwood, clasa energetica A++, compressor Panasonic, mod dezghetare automatic defrosting, nivel de zgomot de 50 DB, debit aer 550, consum de energie de 201 kwh/an. Pretul poate fi gasit AICI.