eMAG Zilele casei tale – Reduceri de 50%! Care sunt cele mai bune masini de spalat rufe

eMAG are o promotie excelenta cu reduceri de pana la 50% pentru o multime de electrocasnice mari si mici. Noi am cautat cele mai avantajoase masinin de spalat rufe si am gasit o multime de oferte bune.

eMAG – Lista tuturor electrocasnicelor aflate la reducere in cadrul promotiei Zilele casei tale poate fi consultata la URMATORUL LINK.

eMAG are o promotie ce reduce preturile chiar si cu 50% pentru foarte multe electrocasnice. Noi am selectat cele mai interesante oferte de masini de spalat rufe si am gasit 5 preturi excelente pentru o calitate desavarsita. Iata detaliile:

eMAG – Masina de spalat rufe SLIM Indesit

eMAG are in cadrul promotiei Zilele casei tale o multime de masini de spalat rufe cu preturi foarte bune, iar una dintre Best Deals este masina de spalat rufe SLIM Indesit ce are 1000 RPM, capacitate de umplere a cuvei cu pana la 5kg si care face parte din clasa energetica A+. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – SLIM Arctic

Daca preferati o masina de spalat rufe produsa chiar in Romania, va recomandam cu mare incredere cea de la Arctic. In plus, modelul este unul SLIM care va ajuta sa salvati o multime de spatiu in baie sau bucatarie. Masina are capacitate de umplere a cuvei cu pana la 6kg rufe murdare, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A+. Pretul ei poate fi gasit AICI.

eMAG – Masina de spalat Star Light

O oferta excelenta este si pentru modelul de masina de spalat rufe de la Star Light care face parte din clasa energetica A++, deci are un consum foarte scazut de energie electrica si nu va incarca factura la electricitate. Masina are cuva de 6kg si 1000 rpm. Pretul ei cu reducere de 31% poate fi gasit AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe SLIM Beko

Continuam cu prezentarea ofertelor cu masina de spalat rufe de la Beko. Producatorul este unul foarte renumit care s-a impus pe piata electrocasnicelor si prezinta multa incredere. Masina este una foarte avantajoasa, principalul atuu este faptul ca face parte din clasa energetica A+++ si are 6kg capacitate de umplere a cuvei si 1000 rpm. Oferta poate fi studiata in detaliu AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe SLIM Hotpoint

Hotpoint este un producator renumit pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica pentru produsele sale. Este si cazul acestei masini de spalat rufe care are si o reducere de la eMAG de 30%. Masina este un model SLIM, adica are dimensiuni mult reduse, insa capacitatea ei de incarcare cu rufe murdare este de 6kg. In plus, este foarte puternica, avand o forta de centrifugare de 1200 rotatii pe minut si face parte din clasa energetica A+++. Pretul poate fi gasit la URMATORUL LINK.