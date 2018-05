eMAG Zilele Casei Tale - E ultima zi de promotie! Ce oferte cu 45% reducere mai gasesti

eMAG – Zilele casei tale – Discounturi de pana la 45% pentru o gama larga de produse necesare in casa si in curtea casei tale.

eMAG – Lista tuturor electrocasnicelor aflate la reducere in cadrul promotiei Zilele casei tale poate fi consultata la URMATORUL LINK.

eMAG are o promotie ce reduce preturile chiar si cu 45% pentru foarte multe electrocasnice. Noi am selectat cele mai interesante oferte de masini de spalat rufe si am gasit 5 preturi excelente pentru o calitate desavarsita. Iata detaliile:

eMAG – Masina de spalat rufe SLIM Indesit

eMAG are in cadrul promotiei Zilele casei tale o multime de masini de spalat rufe cu preturi foarte bune, iar una dintre Best Deals este masina de spalat rufe SLIM Indesit ce are 1000 RPM, capacitate de umplere a cuvei cu pana la 5kg si care face parte din clasa energetica A+. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – SLIM Arctic

Daca preferati o masina de spalat rufe produsa chiar in Romania, va recomandam cu mare incredere cea de la Arctic. In plus, modelul este unul SLIM care va ajuta sa salvati o multime de spatiu in baie sau bucatarie. Masina are capacitate de umplere a cuvei cu pana la 6kg rufe murdare, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A+. Pretul ei poate fi gasit AICI.

eMAG – Masina de spalat Star Light

O oferta excelenta este si pentru modelul de masina de spalat rufe de la Star Light care face parte din clasa energetica A++, deci are un consum foarte scazut de energie electrica si nu va incarca factura la electricitate. Masina are cuva de 6kg si 1000 rpm. Pretul ei cu reducere de 31% poate fi gasit AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe SLIM Beko

Continuam cu prezentarea ofertelor cu masina de spalat rufe de la Beko. Producatorul este unul foarte renumit care s-a impus pe piata electrocasnicelor si prezinta multa incredere. Masina este una foarte avantajoasa, principalul atuu este faptul ca face parte din clasa energetica A+++ si are 6kg capacitate de umplere a cuvei si 1000 rpm. Oferta poate fi studiata in detaliu AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe SLIM Hotpoint

Hotpoint este un producator renumit pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica pentru produsele sale. Este si cazul acestei masini de spalat rufe care are si o reducere de la eMAG de 30%. Masina este un model SLIM, adica are dimensiuni mult reduse, insa capacitatea ei de incarcare cu rufe murdare este de 6kg. In plus, este foarte puternica, avand o forta de centrifugare de 1200 rotatii pe minut si face parte din clasa energetica A+++. Pretul poate fi gasit la URMATORUL LINK.

eMAG – Zilele casei tale – Mobilier de gradina si utilaje de gradinarit

A venit vremea calda si cei de la eMAG ne indeamna sa facem treaba prin casa si prin jurul ei. Promotiile lor sunt foarte bune daca va ganditi sa amenajati gradina casei. Mese si scaune pentru gradina cu reduceri chiar si peste 50%, sezlonguri, hamace si leagane dar si umbrele si pavilioane pentru a transforma curtea intr-o adevarata plaja. Nici gratarele nu sunt uitate si au si ele reduceri mari, iar masinile de tuns iarba si motocoasele electrice sunt mai avantajoase ca niciodata. In plus, puteti amenaja si o gradina de flori pentru ca gasiti atat plante cat si ghivece la preturi foarte bune, dar si aparate de spalat, furtune si irigatii. Ofertele sunt AICI.

eMAG – Zilele casei tale – Mobilier si saltele

Daca am vorbit pana acum doar de ofertele pentru produse de exterior, iata ca cei de la eMAG au o multime de oferte si pentru interior, pentru redecorare. Puteti utila locuinta cu paturi de foarte buna calitate ce costa la jumatate din pretul lor normal, dar aveti si canapele si fotolii la fel de avantajoase. In plus, o gama larga de mobilier de bucatarie, scaune de tip bar sau scaune birou ori chiar birouri complete pot fi gasite in aceasta categorie. Ofertele pot fi accesate la URMATORUL LINK.

eMAG – Zilele casei tale – Camera copilului

Indiferent de varsta copilului tau, cei de la eMAG vin cu oferte care ii pot satisface nevoile din camera lui. De la paturi de bebelusi, mobilier de copii, saltele si lenjerii de pat, balansoare, leagane, hamace, scaune de masa, dar si monitoare audio si video si sisteme de iluminat pentru copii, pe toate le gasesti cu preturi reduse in aceasta campanie soc de la eMAG. Ofertele sunt AICI.

eMAG – Zilele casei tale – Textile de casa

Preturi bune de tot pentru lenjeriile de pat, modele superbe, cearsafuri si fete de perna, paturi si cuverturi dar si perne si pilote. Poti alege din diferite tonuri de culori si diferite imprimeuri care sa dea personalitatea pe care o doresti dormitorului tau. In plus, sunt cateva oferte bune si de prosoape si halate de baie, covoare, perdele si draperii dar si textile de bucatarie. Ofertele le gasesti AICI.

eMAG – Zilele casei tale – Bucatarie si servire

Pentru bucatarie situatia este intotdeauna mai dificila. Sunt o multime de lucruri si accesorii de cumparat pentru a utila complet o bucatarie. Daca vrei sa nu iti mai bati capul prea mult, te uiti in lista de oferte de la eMAG, le alegi pe toate de care ai nevoie si faci comanda pentru a-ti fi livrate toate simultan. Fie ca vorbim de tigai, oale cratite, tavi si vase termorezistente, ustensile pentru gatit, servicii de masa, cutite, tacamuri si accesorii pentru servirea mesei sau pahare si accesorii pentru bar, pe toate le gasiti in categoria care poate fi accesata la URMATORUL LINK.

eMAG – Zilele casei tale – Electrocasnice si electronice

In aceasta saptamana, cei de la eMAG au avut aproape in fiecare zi cate o oferta pentru electrocasnice si electronice. Astazi sunt reduceri chiar si de 50% pentru aparate frigorifice, masini de spalat rufe, incorporabile, chiuvete, aragazuri, hote, cuptoare cu microunde, aparate de bucatarie sau de prepararea cafelei. Nici aspiratoarele, statiile de calcat, aparatele de climatizare sau televizoarele nu scapa de reduceri si preturi foarte bune. Pe toate le gasesti AICI.

eMAG – Zilele casei tale – Iluminat si sanitare

Revenim in exteriorul casei pentru a dota curtea cu corpuri de iluminat exterior, dar gasim in ofertele de la eMAG si multe corpuri de iluminat interior, becuri, prelungitoare, prize si intrerupatoare. Pentru partea sanitara, exista sute de oferte de baterii de baie, cazi si mobilier tot pentru baie, dar si cantare corporale. Consultati preturile AICI.

eMAG – Zilele casei tale – Scule electrice si unelte

Daca ai terminat de facut cumparaturile pentru renovarea casei si vrei chiar tu sa pui mana si sa realizezi modificarile din casa, iti sugeram sa ai truse potrivite pentru aceste operatiuni, precum mesterii profesionisti. Tocmai din acest motiv venim si cu ofertele celor de la eMAG pentru scule electrice si unelte, masini de gaurit si rotopercutoare, polizoare si slefuitoare, compresoare si generatoare dar si scule de mana, echipamente de constructii si solutii de depozitare, transport si protectie. Consultati ofertele AICI.

eMAG – Zilele casei tale – Detergenti si produse de curatenie

Ultima categorie de produse cu reduceri din aceasta promotie de la eMAG este cea a detergentilor si produselor de curatenie, pentru ca stim ca dupa renovare va ramane multa mizerie destul de greu de curatat. De la detergenti, mopuri, maturi, solutii de curatare pentru baie si bucatarie, pana la solutii de depozitare, pe toate le gasesti LA URMATORUL LINK.