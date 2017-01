eMAG - Zeci de produse la lichidare de stoc! Preturile sunt scazute foarte mult

eMAG – lichidări de stoc – oferte foarte bune la mai multe produse electronice și electrocasnice de la magazinul online eMAG.

eMAG – Lichidări de stoc – lista completă a produselor la reducere este AICI.

În continuare am selectat câteva dintre cele mai tari oferte eMAG la produse care se află la lichidare de stoc. Cele mai multe au disconturi importante și sunt în număr limitat, așa că ofertele se epuizează foarte repede.

eMAG – Lichidări de stoc – Plită incorporabilă

25% discount de la eMAG pentru plita incorporabilă produsă de Hansa. Plita folosește inducția, are 4 zone de gătit și touch control. Plita este foarte elegantă și se potrivește în orice bucătărie, are o suprafață din sticlă de culoare neagră. Oferta este disponibilă AICI.

eMAG – Lichidări de stoc – Telefon LG G3

Telefonul mobil de la LG este dotat cu funcția de 4G și are o memorie de 16 Gb. Telefonul are un preț excelent și beneficiază de o promoție specială de la eMAG lichidări de stoc. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG – Lichidări de stoc – Telefon Samsung Galaxy S6

Telefonul mobil de excepție Samsung Galaxy S6 este unul dintre cele mai râvnite telefoane ale momentului, are o garanție de 24 de luni și memoria este una cât se poate de generoasă, de 128Gb. Prețul telefonului este AICI.

eMAG – Televizor Horizont

Nu va speriati, in ciuda tehnologiei foarte performante, acest model de televizor chiar este accesibil pentru orice buget, in special dupa reducerea de la eMAG. Televisorul Smart LED Horizon are o diagonala de 102 cm si rezolutie 4K ULTRA HD. Toate detaliile si pretul sunt AICI.

eMAG – LG

Un alt televizor ce indeplineste toate functiile SMART si poate fi conectat la internet, dar are si o rezolutie 4K ULTRA HD este acest model LED LG cu diagonala generoasa de 108cm. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Samsung

Renumitul brand Samsung are in promotia Stock Busters o oferta foarte avantajoasa pentru modelul de televizor cu diagonala de 101cm, ideal pentru un dormitor de dimensiuni medii sau chiar mari. Televizorul are un display de tip LED si are tehnologia necesara pentru a se conecta la internet dar si alte functii SMART. Pretul poate fi gasit AICI.

Lichidări de stoc eMAG – Laptop Gaming Asus ROG

După cum îi spune și numele, acest laptop de la Asus este ideal pentru gaming, dar nu numai. Laptopul are o configurație foarte puternică, e dotat cu procesor Intel Core i7 cu o frecvență de 2.6 Ghz, Haswell, are dimensiuni foarte generoase, display de 17.3 inch care redă imagini la rezoluție Full HD, IPS și are o memorie de 1 TB + 128GB SSD. Oferta completă poate fi găsităAICI.

Lichidare de stoc eMAG – Laptop HP EliteBook Revolve

Laptopul HP EliteBook Revolve 810 G3 este un laptop de tip 2 în 1 care se poate transforma în tabletă, are un procesor Intel Core i5 de 2.3 Ghz, 11.6 inch display, touchscreen și memorie de 256 gb ssd. În plus, laptopul vine cu sistemul de operare Windows 8.1 Pro preinstalat. Ofeta poate fi găsită AICI.

Lichidare de stoc eMAG – Televizor Panasonic

Vă propunem oferta aflată la lichidare de stoc de la eMAG pentru televizorul LED Smart 3D de la Panasonic care are o diagonală foarte generoasă de 139cm și redă imagini la rezoluție de înaltă calitate Full HD. Oferta completă și toate detaliile le găsiți AICI.

eMAG – Lichidare de stoc Samsung Galaxy S6

Reducere de pret de 21% pentru telefonul mobil Samsung Galaxy S6. In asteptarea noului model S7, cei de la eMAG lichideaza o parte din stocul de S6 asa ca aveti ocazia sa cumparati un super telefon cu memorie de 32GB la un pret excelent. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Samsung Galaxy S3 Neo

Un alt telefon foarte interesant este S3 Neo care desi este ceva mai vechi, tehnologia folosita este extrem de actuala, are o memorie generoasa de 16GB pe care puteti stoca o multime de fotografii sau filmari. Telefonul la lichidare de stoc are 13% discount. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Samsung Galaxy Grand Neo Plus

Daca va orientate spre un telefon foarte ieftin este o oferta excelenta la Galaxy Grand Neo Plus care poate administra doua cartele SIM. Pretul sau ajunge sa coste sub 600 de lei. Consultati oferta AICI.

eMAG – Lichidări de stoc – Combină frigorifică Samsung

Combina frigorifică de la Samsung are o reducere de 10% din preț de la eMAG, este foarte economicoasă și face parte din clasa energetică A+, folosește funcția de ultimă oră No Frost și e dotată cu display. Oferta completă poate fi găsită AICI.

eMAG – Lichidări de stoc – Frigider Arctic

Frigiderul de la Arctic beneficiază de o reducere de preț de la eMAG de 5%, are un volum de 278l și face parte din clasa energetică A+. Frigiderul are o înălțime de 162 cm. Oferta poate fi găsită AICI.

eMAG – Lichidări de stoc – Telefon Sony Xperia Z3

Un telefon foarte apreciat care beneficiază de la eMAG de o reducere de 13% din preț pentru că se află la lichidare de stoc este Sony Xperia Z3 care e dotat cu 32Gb memorie și 4G. Oferta completă este AICI.

eMAG – Philips LED – Stock Busters

O reducere de aproape 40% pentru televizorul Philips LED care are o diagoanal faorte mare de 139cm, rezolutie 4K ULTRA HD si pret accesibil. Oferta peste care chiar merita sa aruncati o privire este AICI.

eMAG – Stock Busters – LG

1.100 de lei discount de la eMAG pentru acest televizor cu diagonala de 123 cm si rezolutie 4K ULTRA HD. Toate detaliile le gasiti AICI.

eMAG – Televizorul Smart LED Horizon

Unul dintre cele mai avantajoase televizoare smart din promotia eMAG este acest Horizon cu diagonala de 139cm. Televizorul are o garantie de 24 de luni si oferta poate fi consultata AICI.

Lichidare de stoc eMAG – Ultrabook HP EliteBook Folio

Un alt laptop foarte puternic care se găsește pe oferta de Lichidare de stoc de la eMAG este acest model Ultrabook HP care are un procesor Intel Core i5 5200U cu frecvență de 2.2Ghz și display de 14 inch. Imaginile redate de laptopul sunt la rezoluție Full HD și are memorie de 8 Gb, iar spațiu de stocare 256 GB SSD. Laptopul vine cu sistem de operarea Window preinstalat și e dotat cu placă video dedicată. Prețul foarte avantajos poate fi găsit AICI.

Lichidare de stoc eMAG – Combina frigorifică Arctic

Combina Frigorifică Arctic e dotată cu 2 uși, are un volum total de 287l și face parte din clasa energetică A+. Combina aflată la lichidare de stoc de la eMAG folosește funcția No Frost, are o înălțime de 185.3cm și prețul ei poate fi găsit AICI.

Lichidare de stoc eMAG – Televizor LED Curbat Smart 3D Panasonic

Dacă plănuiți să cumpărați un televizor foarte performant și de dimensiuni mari, acum este momentul ideal pentru că în cadrul promoției de lichidare de stoc de la eMAG televizorul LED Curbat Smart 3D de la Panasonic beneficiază de un discount foarte avantajos. Televizorul are diagonală de 164cm și rezoluția 4K ULTRA HD. Prețul poate fi găsit AICI.