eMAG - Zeci de produse la lichidare de stoc! Ofertele cu cele mai mari reduceri le gasesti aici

eMAG – lichidări de stoc – oferte foarte bune la mai multe produse electronice și electrocasnice de la magazinul online eMAG.

eMAG - Lista cu toate produsele aflate la lichidare de stoc poate fi consultata AICI.

eMAG are o promotie de lichidare de stocuri foarte avantajoasa in aceasta perioada. Preturile sunt scazute semnificativ, iar ofertele sunt diverse. AM ales si noi cateva dintre acestea si vi le recomandam si prezentam detaliat.

eMAG - Espressor DeLonghi Dedica Reducere de 15% la lichidare de stoc pentru espressorul manual DeLonghi Dedica. DeLonghi este cel mai renumit brand care produce espressoare si calitatea este garantata. E dotat cu dispozitiv de spunare, functie cappuccino, lucreaza la o presiune de 15bar si are volumul de 1.4l al recipientului de apa. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG - Scuter electric Smart Balance

Scuterele electrice au devenit din ce in ce mai accesibile, iar acum gasiti la lichidare de stoc cu reducere de 15% scuterul produs de Smart Balance care e dotat cu roti de 6.5 inch. Scuterul are o putere de 350W x2, e dotat cu bluetooth si functie offroad. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - Televizor Smart Android Sony

Televizorul Sony Bravia de la eMAG este unul de exceptie ce are un pret destul de mare, este ideal pentru firme si spatii mari, calitatea insa este indiscutabila. Televizorul poate fi conectat la internet, are toate functiile smart disponibile, reda imagini 3D si are un display de tip LED cu diagonala de 189cm la o rezolutie 4K ULTRA HD. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG - Televizor LED Star Light

Un alt televizor, de data asta foarte accesibil, care se afla la lichidare de stoc de la eMAG este cel produs de Star Light. Televizorul are o diagonala de 140cm, reda imagini la calitate Full HD si display-ul este de tip LED. Pretul beneficiaza de un discount de 15% si poate fi gasit AICI.

eMAG - Laptop HP ProBook 450 G3

Continuam prezentarea ofertelor de la lichidare de stoc cu un laptop foarte performant dar si cu discount de 15%. Pretul este de-a dreptul incredibil pentru o asemenea configuratie: procesor de ultima generatie Intel Core i3 cu frecventa de 2.3 Ghz pe o arhitectura Skylake, display-ul are o diagonala de 15.6 inch, memorie de 4GB si spatiu de stocare de 500GB si e dotat cu unitate optica DVD-rw. In plus, laptopul e dotat cu placa video Indel HD Graphics si sistem de operare preinstalat Windows 10 Home 64bit. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - Sistem Desktop HP ProDesk 400 G2 MT

Daca tot v-am prezentat o configuratie exceptionala de laptop aflat la lichidare de stoc, iata ca un desktop este chiar mai ieftin si mult mai performant. Desktopul HP ProDesk 400 G2 MT are procesor Intel Pentium Dual Core cu frecventa de 3.2 Ghz, Haswell, memorie 4GB si spatiu de stocare 500GB si placa video Intel HD Graphics. Pretul cu 15% discount la lichidare de stoc poate fi gasit AICI.

eMAG - HDD HP

Harddisck-urile s-au ieftinit foarte mult, iar acum la lichidare de stoc de la eMAG va prezentam o oferta pentru HDD produs de HP de 1TB 6g SATA cu reducere de 15%. Pretul exact il gasiti AICI.

eMAG – Lichidări de stoc – lista completă a produselor la reducere este AICI.

În continuare am selectat câteva dintre cele mai tari oferte eMAG la produse care se află la lichidare de stoc. Cele mai multe au disconturi importante și sunt în număr limitat, așa că ofertele se epuizează foarte repede.

eMAG – Lichidări de stoc – Plită incorporabilă

25% discount de la eMAG pentru plita incorporabilă produsă de Hansa. Plita folosește inducția, are 4 zone de gătit și touch control. Plita este foarte elegantă și se potrivește în orice bucătărie, are o suprafață din sticlă de culoare neagră. Oferta este disponibilă AICI.

eMAG – Lichidări de stoc – Telefon LG G3

Telefonul mobil de la LG este dotat cu funcția de 4G și are o memorie de 16 Gb. Telefonul are un preț excelent și beneficiază de o promoție specială de la eMAG lichidări de stoc. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG – Lichidări de stoc – Telefon Samsung Galaxy S6

Telefonul mobil de excepție Samsung Galaxy S6 este unul dintre cele mai râvnite telefoane ale momentului, are o garanție de 24 de luni și memoria este una cât se poate de generoasă, de 128Gb. Prețul telefonului este AICI.

Lichidări de stoc eMAG – Laptop Gaming Asus ROG

După cum îi spune și numele, acest laptop de la Asus este ideal pentru gaming, dar nu numai. Laptopul are o configurație foarte puternică, e dotat cu procesor Intel Core i7 cu o frecvență de 2.6 Ghz, Haswell, are dimensiuni foarte generoase, display de 17.3 inch care redă imagini la rezoluție Full HD, IPS și are o memorie de 1 TB + 128GB SSD. Oferta completă poate fi găsităAICI.

Lichidare de stoc eMAG – Laptop HP EliteBook Revolve

Laptopul HP EliteBook Revolve 810 G3 este un laptop de tip 2 în 1 care se poate transforma în tabletă, are un procesor Intel Core i5 de 2.3 Ghz, 11.6 inch display, touchscreen și memorie de 256 gb ssd. În plus, laptopul vine cu sistemul de operare Windows 8.1 Pro preinstalat. Ofeta poate fi găsită AICI.

Lichidare de stoc eMAG – Televizor Panasonic

Vă propunem oferta aflată la lichidare de stoc de la eMAG pentru televizorul LED Smart 3D de la Panasonic care are o diagonală foarte generoasă de 139cm și redă imagini la rezoluție de înaltă calitate Full HD. Oferta completă și toate detaliile le găsiți AICI.

eMAG – Televizor Horizont

Nu va speriati, in ciuda tehnologiei foarte performante, acest model de televizor chiar este accesibil pentru orice buget, in special dupa reducerea de la eMAG. Televisorul Smart LED Horizon are o diagonala de 102 cm si rezolutie 4K ULTRA HD. Toate detaliile si pretul sunt AICI.

eMAG – LG

Un alt televizor ce indeplineste toate functiile SMART si poate fi conectat la internet, dar are si o rezolutie 4K ULTRA HD este acest model LED LG cu diagonala generoasa de 108cm. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Samsung

Renumitul brand Samsung are in promotie o oferta foarte avantajoasa pentru modelul de televizor cu diagonala de 101cm, ideal pentru un dormitor de dimensiuni medii sau chiar mari. Televizorul are un display de tip LED si are tehnologia necesara pentru a se conecta la internet dar si alte functii SMART. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Lichidare de stoc Samsung Galaxy S6

Reducere de pret de 21% pentru telefonul mobil Samsung Galaxy S6. In asteptarea noului model S7, cei de la eMAG lichideaza o parte din stocul de S6 asa ca aveti ocazia sa cumparati un super telefon cu memorie de 32GB la un pret excelent. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Samsung Galaxy S3 Neo

Un alt telefon foarte interesant este S3 Neo care desi este ceva mai vechi, tehnologia folosita este extrem de actuala, are o memorie generoasa de 16GB pe care puteti stoca o multime de fotografii sau filmari. Telefonul la lichidare de stoc are 13% discount. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Samsung Galaxy Grand Neo Plus

Daca va orientate spre un telefon foarte ieftin este o oferta excelenta la Galaxy Grand Neo Plus care poate administra doua cartele SIM. Pretul sau ajunge sa coste sub 600 de lei. Consultati oferta AICI.

eMAG – Lichidări de stoc – Combină frigorifică Samsung

Combina frigorifică de la Samsung are o reducere de 10% din preț de la eMAG, este foarte economicoasă și face parte din clasa energetică A+, folosește funcția de ultimă oră No Frost și e dotată cu display. Oferta completă poate fi găsită AICI.

eMAG – Lichidări de stoc – Frigider Arctic

Frigiderul de la Arctic beneficiază de o reducere de preț de la eMAG de 5%, are un volum de 278l și face parte din clasa energetică A+. Frigiderul are o înălțime de 162 cm. Oferta poate fi găsită AICI.

eMAG – Lichidări de stoc – Telefon Sony Xperia Z3

Un telefon foarte apreciat care beneficiază de la eMAG de o reducere de 13% din preț pentru că se află la lichidare de stoc este Sony Xperia Z3 care e dotat cu 32Gb memorie și 4G. Oferta completă este AICI.

eMAG – Philips LED

O reducere de aproape 40% pentru televizorul Philips LED care are o diagoanal faorte mare de 139cm, rezolutie 4K ULTRA HD si pret accesibil. Oferta peste care chiar merita sa aruncati o privire este AICI.

eMAG – LG

1.100 de lei discount de la eMAG pentru acest televizor cu diagonala de 123 cm si rezolutie 4K ULTRA HD. Toate detaliile le gasiti AICI.

eMAG – Televizorul Smart LED Horizon

Unul dintre cele mai avantajoase televizoare smart din promotia eMAG este acest Horizon cu diagonala de 139cm. Televizorul are o garantie de 24 de luni si oferta poate fi consultata AICI.

Lichidare de stoc eMAG – Ultrabook HP EliteBook Folio

Un alt laptop foarte puternic care se găsește pe oferta de Lichidare de stoc de la eMAG este acest model Ultrabook HP care are un procesor Intel Core i5 5200U cu frecvență de 2.2Ghz și display de 14 inch. Imaginile redate de laptopul sunt la rezoluție Full HD și are memorie de 8 Gb, iar spațiu de stocare 256 GB SSD. Laptopul vine cu sistem de operarea Window preinstalat și e dotat cu placă video dedicată. Prețul foarte avantajos poate fi găsit AICI.

Lichidare de stoc eMAG – Combina frigorifică Arctic

Combina Frigorifică Arctic e dotată cu 2 uși, are un volum total de 287l și face parte din clasa energetică A+. Combina aflată la lichidare de stoc de la eMAG folosește funcția No Frost, are o înălțime de 185.3cm și prețul ei poate fi găsit AICI.

Lichidare de stoc eMAG – Televizor LED Curbat Smart 3D Panasonic

Dacă plănuiți să cumpărați un televizor foarte performant și de dimensiuni mari, acum este momentul ideal pentru că în cadrul promoției de lichidare de stoc de la eMAG televizorul LED Curbat Smart 3D de la Panasonic beneficiază de un discount foarte avantajos. Televizorul are diagonală de 164cm și rezoluția 4K ULTRA HD. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG – Aparat foto DSLR Nikon

Aparatele profesionale de tip DSLR sunt cele mai performante atat pentru fotografii profesionisti dar si pentru cei amatori aflati inca la inceput. Nikon este unul dintre cele mai apreciate branduri in acest domeniu, iar oferta pe care v-o prezentam pentru Nikon D7200 este una exceptionala. Aparatul are un senzor de imagine de 24.2mp si vine dotat cu un obiectiv 18-105VR. Pretul beneficiaza de un discount consistent pe care il gasiti AICI.

eMAG – Laptop Alienware 17

Acest laptop este unul ideal pentru gaming sau programe de editare video sau audio care solicita o configuratie foarte puternica. Procesor este un Intel Core i7, cel mai nou model, cu o frecventa de 2.8 Ghz Haswell cu display de 17.3 inch, rezolutie Full HD, de tip IPS, cu touch screen si are 16 GB memorie dar si un spatiu de stocare extrem de generos de 1TB+ mSata de 256GB pentru transferuri de date la mare viteza. Placa video este nVidia GeForce GTX 980M de 4GB si are sistemul de operare Windows 8.1. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Sistem Desktop PC Alienware X51

Cu o suma foarte avantajoasa cu care ati putea sa cumparati un laptop decent ce are o configuratie rezonabila, puteti in schimb sa achizitionati un sistem de tip desktop PC ce are o putere iesita din comun si se apropie de cele mai performante calculatoare existente in acest moment. PC Alienware X51 are un procesor Intel Core i5 cu frecventa de 3.2 Ghz pe o arhitectura Haswell, memorie de 8GB, spatiu de stocare de 1TB, unitate optica de tip DVD-RW si placa video de 2GB nVidia GeForce GTX 750 Ti. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - Samsung

Primul frigider pe care vi-l recomandam este de foarte mare calitate si e unul dintre cele maiieftine de acest tip. Frigiderul de tip Side by side produs de Samsung este cu doua usi si display, are volum de 569l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 179cm. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG - Espressor Philips

Espressorul de la Philips are o reducere foarte mare, de 35%. Espressorul este un model super automat ce poate face doua cafele simultan, are rezervor de apa de 1l dar si unul pentru lapte, extern. Espressorul lucreaza sub o presiune de 15bar si are putere de 1400 W. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG - Laptop Lenovo IdeaPad B50-80

Un laptop foarte avantajos care se afla in acest moment la eMAG la lichidare de stoc este Lenovo IdeaPad B50-80 care e dotat cu procesor Intel Core i5 ce are o frecventa de 2.2 Ghz. Procesorul laptopului este pe o arhitectura Broadwell, display-ul are o diagonala de 15.6 inch, 4 GB memorie si un spatiu de stocare de 500 GB. In plus, laptopul e dotat si cu unitate optica DVD/RW. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG - Aparat foto DSLR Nikon D7200

Pentru pasionatii de fotografie, aceasta este o oferta foarte avantajoasa pentru un aparat foarte bun pentru incepatori dar chiar si pentru cei mai avansati. Aparatul de la Nikon, modelul D7200 are un senzor de imagine de 24.2mp si vine impreuna cu un obiectiv 18-105VR. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG - Sistem desktop Asus

Acest sostem Desktop PC Asus e dotat cu procesor Intel Core i7 ce are o frecventa de 3.4 Ghz Skylake, 8GB memorie si un spatiu de stocare extrem de generos de 2TB+8GB SSHD pentru transfer de date de mare viteza. In plus, calculatorul vine dotat cu unitate optica si placa video nVIDIA GeForce. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG - Laptop Alienware 17

De data aceasta va prezentam un laptop ceva mai puternic dar si mai costisitor care insa se afla la lichidare de stoc. Alienware 17 are procesor Intel i7 cel mai nou model cu frecventa de 2.8 Ghz Haswell. Laptopul are 17.3 inch, rezolutie Full HD, IPS, Touchscreen si memorie de 16GB. Spatiul de stocare este de 1TB + 256 GB mSata. Placa video nVidia GeForce de 4GB si sistemul de operare Windows 8.1 original preinstalat. Oferta poate fi consultata AICI.

eMAG - Aparat Mirrorless Panasonic Lumix

Ultima oferta aflata la lichidare de stoc pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol este pentru un aparat foto mirrorless de data aceasta. Este vorba despre Panasonic Lumix cu senzor de imagine de 16mp, WIFI, NFC si obiectiv de 14-22mm. Oferta include un discount de 20% si poate fi consultata AICI.

eMAG Lichidare de stoc – Sistem Desktop PC Lenovo IdeaCenter

Prima oferta pe care v-o recomandam este pentru un desktop PC de la Lenovo. Modelul Idea Center are un pret cu 15% care depaseste cu putin bugetul de 1.000 de lei. Configuratia sa este una foarte buna: are procesor Intel Pentium cu frecventa de 1.6 Ghz, 4GB memorie si 500GB spatiu de stocare. Acest desktop beneficiaza si de unitate optica de tip DVD-RW cu placa video Intel HD Graphics. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Lichidare de stoc – Aspiratorul cu sac Dirt Devil Popster

Tot un discount important de 15% are si aspiratorul cu sac de la Dirt Devil Popster care are culoarea galbena. Acest aspirator are o putere de 800W, volumul sacului este de 1.5l si e dotat cu filtru performant HEPA dar si cu 2 accesorii speciale. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Lichidare de stoc – Canapea extensibila Kring Monik

Continuam prezentarea ofertelor cu canapeaua Kring Monik de culoare gri care are urmatoarele dimensiuni: 193x86-105x86x46cm. Canapeaua este foarte utila deoarece este extensibila si pretul de achizitie este unul sub 1.000 de lei, avand si un discount de 22% la lichidare de stoc. Pretul il gasiti AICI.

eMAG Lichidare de stoc – Masina de spalat vase Electrolux

Masina de spalat vase ar trebui sa fie nelipsita din orice bucatarie moderna, tocmai de aceea va prezentam o oferta aflata la lichidare de stoc ce este avantajoasa. Masina produsa de Electrolux poate spala pana la 13 seturi de vase simultan, are 6 programe de spalare si face parte din clasa energetica A+. Latimea masinii este de 60cm si este acoperita la suprafata de inox foarte usor de curatat si intretinut. Oferta o gasiti AICi.

eMAG lichidare de stoc – Scuter electric Smart Balance

Scuterele electrice au in general preturi destul de piperate, tocmai de aceea este o adevarata ocazie sa gasesti anumite modele la lichidare de stoc. Scuterul Smart Balance are un discount de 15% in acest moment si roti de 6.5 inch, iar puterea sa este de 350wx2. In plus, scuterul este offroad tatoo si e dotat cu bluetooth. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Lichidare de stoc – Aparat de aer conditionat Whirlpool SLIM

Un aparat performant si de mare calitate este disponibil la lichidare de stoc la eMAG: aparatul de aer conditionat Whirlpool cu dimensiuni slim, de tip Inverter plus. Aparatul are o putere de 9000BTU si face parte din clasa energetica A++, are functia de al 6-lea simt si display LED, dar si functiile de auto restart si autocuratare disponibile. Pretul cu reducerea de lichidare de stoc poate fi gasit AICI.

eMAG Lichidare de stoc – Droona Parrot Jumping Race Tuk Tuk Zone

Chiar nu o sa va vina sa credeti ca o asemenea drona poate avea un pret mult sub 1.000 de lei la lichidare de stoc. Parrot Jumping Race este o adevarata masina de curse apta sa accelereze rapid cu viteza de 13km pe ora, echipata cu motor puternic si cu roti mari pentru o tractiune perfecta. Oferta la reducere poate fi gasita AICI.

eMAG – Huawei P8

Primul telefon mobil pe care vi-l prezentam este unul foarte cunoscut, renumit pentru calitatea sa, stocul este limitat iar pretul are un discount generos. Telefonul mobil Huawei P8 are capacitatea de a functiona cu doua cartele SIM deodata, memoria este de 64GB si foloseste functia 4G. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Telefon mobil Allview P8 Energy Pro

Brandul Allview este romanesc si de foarte buna calitate, iar preturile concureaza serios cu cele mai bune de pe piata. Modelul Allview P8 este acum la reducere la lichidare de stoc de la eMAG, are dual sim, 64GB si 4G. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG – Telefon Sony Xperia X

Un alt telefon de exceptie si pe care il gasiti in stoc limitat la eMAG, dar si cu un discount mare este Xperia, modelul X. Telefonul mobil de la Sony are o memorie de 32GB si functia 4G pentru transfer de date si internet de mare viteza. Oferta completa poate fi gasita AICI.

