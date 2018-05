eMAG World Cup – Oferte mondiale de la cel mai mare retailer online din Romania

eMAG are o promotie speciala pentru Cupa Mondiala. Reducerile sunt de pana la 40% pentru mai multe categorii de produse.

eMAG – Lista tuturor ofertelor disponibile in cadrul promotiei pentru Cupa Mondiala poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG a inceput o promotie foarte interesanta cu ocazia apropierii celui mai mare eveniment sportiv al planetei: Cupa Mondiala de Fotbal. Ofertele inregistreaza reduceri ce ajung chiar si pana la 40% pentru o multime de categorii de produse pe care vi le prezentam mai jos, detailat:

eMAG – Televizoare de Cupa Mondiala

Cel mai important element pentru urmarirea meciurilor de Cupa Mondiala este televizorul. Trebuie sa fie unul cat mai mare, cu functii smart si conectivitate la internet, rezolutie cat mai buna si daca se poate si un pret cat mai mic. Daca beneficiezi si de un display curbat pentru o experienta unica de vizionare, deja traiesti la intensitate maxima acest mondial. Ofertele pentru televizoare de la eMAG pot fi gasite AICI.

eMAG – Videoproiectoare

Daca vrei sa vezi in schimb cu cat mai multi prieteni meciurile de mondiale, iar un televizor nu e suficient, iti recomandam unul dintre videoproiectoarele ce au mari reduceri de la eMAG in aceste zile, in cadrul promotiei pentru Cupa Mondiala. Ofertele sunt numeroase, gasesti si proiectoare profesionale care redau imagini impecabile. Toata lista de modele la reducere eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Audio

Comentariile de la meciurile Cupei Mondiale vor fi si ele foarte importante. Meciurile in Romania vor fi transmise de Televiziunea Romana, iar pentru un sistem audio cat mai bun, ai oferte de la eMAG pentru soundbars, home cinema, hi power, dar si micro sisteme, boxe portabile sau chiar casti. Ofertele pot fi gasite AICI.

eMAG – Gaming

Iti propunem urmatorul scenariu: imagineaza-ti cum ar fi sa castige Romania Cupa Mondiala? Lucru asta e imposibil in acest an, in realitate, insa daca esti maestru la Fifa pe Playstation ai putea sa te lupti pentru atingerea celei mai inalte performante fotbalistice din toate timpurile pentru tara ta. In pauzele dintre meciurile Mondialelor din Rusia, e perfect daca ai chef sa joci un FifA pe una dintre consolele ce au super preturi la eMAG. Ofertele sunt AICI.

eMAG – Sport si ingrijire personala

O alta categorie de produse foarte misto de la eMAG este cea a echipamentelor sportive dar si produse de ingrijire personala pentru barbati. La echipamente gasiti tricouri ale nationalei noastre, dar si alte tricouri sport si o gama larga de adidasi de cea mai inalta calitate. In plus gasiti si accesorii de fotbal, mingi, articole de nutritie sportiva, ceasuri sport dar si cosmetice si produse de ingrijire persoanal pentru barbati. Ofertele eMAG sunt AICI.

eMAG – Electrocasnice si Home Deco

Aparent o categorie de produse ce nu are nicio legatura cu Cupa Mondiala, dar daca va ganditi mai bine, unde puneti berea la rece inainte de meci? Cele mai bune frigidere au preturi de mondiale la eMAG in aceasta perioada. De la aparate frigorifice la vitrine frigorifice dar si gratare electrice, seturi de living, canapele si fotolii, mobilier de gradina si gratare de gradina, toate au reduceri mari la eMAG pe care le gasesti AICI.

eMAG – Supermarket

Si in final va oferim cea mai simpla metoda de a avea bere la indemana, dar si alte snacksuri, chipsuri si orice mai aveti nevoie la meci, fara prea mare efort. eMAG va ofera categoria de supermarket prin care puteti comanda rapid de la bere, sucuri, chipsuri si snackuri, dulciuri sau vin, in functie de preferintele voastre din timpul meciului. Faceti lista de cumparaturi AICI.