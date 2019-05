eMAG Weekend Superstars – Reduceri tari in procent, disponibile doar cateva ore

eMAG Weekend Superstars este o promotie cu discounturi de 50% ce sunt valabile doar timp de cateva ore.

eMAG Weekend Superstars – Ofertele din aceasta promotie pot fi vazute AICI.

eMAG Weekend Superstars este un nou tip de promotie de la cel mai mare retailer online din Romania. Preturile sunt scazute mai mult ca de obicei, insa doar timp de cateva ore. Vanati repede cele mai tari produse pentru ca se epuizeaza cu viteza luminii.

eMAG Weekend Superstars – Superstars telefoane

Reduceri fantastice ce ajung chiar si la 35% pentru un telefon mobil Allview, 32% pentru Lenovo, dar si pentru Samsung Galaxy sunt discounturi ce ating pragul de 22%. Promotia este de-a dreptul impresionanta, iar toate modelele de telefoane cu reduceri mari le gasiti AICI.

eMAG Weekend Superstars – Superstars Laptopuri

Va spun din start ca o sa fiti impresionati cu adevarat de reducerile mari de la laptopuri. Chiar daca nu sunt foarte multe modele cu discounturi uriase, cele care sunt merita cumparate chiar in clipa asta. Brandurile vizate sunt in general Dell, Asus, Lenovo. Ofertele complete le gasiti AICI.

eMAG Weekend Superstars – Superstars Televizoare

Va spun doar atat: televior cu diagonala de 125cm, 4K ULTRA HD si smart, disponibil in ofertele uimitoare de la eMAG cu pret putin peste 2.000 de lei. Este doar un exemplu din zecile de reduceri impresionante din aceasta promotie. Cautati oferta potrivita pentru voi AICI.

eMAG Weekend Superstars – Superstars Electrocasnice

Despre electrocasnice si reducerile lor nici nu merita sa mai pierdem timpul sa vorbim, ci sa trecem direct la cumparaturi pentru ca asemenea oferte nu se ivesc prea des. Reduceri reale de 45% pentru masini de spalat vase, multe reduceri de peste 30% pentru frigidere si masini de spalat rufe, si nu vorbim despre branduri no name, ci despre cele mai de calitate electrocasnice de la Whirlpool, Arctic sau Hansa. Ofertele pot fi consultate AICI.

eMAG Weekend Superstars – Superstars Parfumuri si ingrijire personala

In aceasta categorie, produsele cu reduceri mari nu sunt foarte multe, insa sunt foarte consistente. De exemplu gasiti epilator Remington cu discount de 41%, perie rotativa Rowenta cu discount de 40%, apa de toaleta Paco Rabanne Invictus de barbati cu reducere de 42%. Mai multe oferte puteti sa gasiti si voi AICI.

eMAG Weekend Superstars – Superstars Casa si bricolaj

In aceasta categorie reducerile sunt foarte mari si oferta bogata. De la mopuri si tot ce mai aveti nevoie pentru curatenie si intretinere in casa, pana la tigai, seturi de vase, dar si mobilier pentru gradina, toate au reduceri ce depasesc in medie 40%. Ofertele sunt AICI.

eMAG Weekend Superstars – Superstars Auto si petshop

Chiar daca e ciudata alaturarea intre categoria auto si petshop, nu va lasati intimidati si cautati printre ofertele speciale. Va recomandam anvelopele, sisteme de navigatie si mai multe radio mp3 playere pentru masina, dar si multe accesorii pentru animale de casa, de la perne, culcus, casute, pana la alimente si cutii speciale pentru transport. Ofertele pot fi gasite AICI.