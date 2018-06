eMAG - Vara asta avem parte de temperaturi extreme. Cu ce trebuie sa te pregatesti

eMAG Aparate de aer conditionat – Preturi parca mai bune ca niciodata pentru aparatele de aer conditionat de care avem atata nevoie in perioada caniculara care va urma.

eMAG – Aparate de aer conditionat – Lista tuturor modelelor si preturilor poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG – Aparate de aer conditionat – Oferte excelente pentru aparatele de aer conditionat. Preturile sunt ideale in acest moment pentru ca inca nu a inceput sezonul cald in care cererea e foarte mare. Multe dintre oferte includ si kit de instalare.

eMAG – Aparate de aer conditionat – Aparat mobil portabil 3 in 1

Prima oferta pe care v-o recomandam este un aparat mobil portabil care are functie 3 in 1 adica este si umidificator, purificator ionizare si racire ionizator de aer conditionat. Aparatul are o reducere de 26% in acest moment la eMAG si gasiti oferta AICI.

eMAG – Aparate de aer conditionat – Yamato

Poate nu e un producator atat de cunoscut insa e specializat in fabricarea de aparate de aer conditionat. Aparatul are o putere de 9000BTU, de tip inverter. Aparatul e dotat cu functiile Inverter, Auto restart, filtru lavabil si functia Turbo pentru o racire rapida. In plus, aparatul are display de tip LED si timer disponibile. Oferta eMAG cu 36 de luni garantie o gasiti AICI.

eMAG – Aparate de aer conditionat – Vortex

Daca de brandul precedent exista o buna sansa sa nu fi auzit niciodata, de Vortex ati auzit cu siguranta pentru ca e unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata aparatelor de aer conditionat. Modelul pe care vi-l propunem de la eMAG e unul foarte avantajos, de tip Inverter cu putere de 9000 BTU pe ora care face parte din clasa energetica A++. Oferta cu 25% reducere o gasiti AICi.

eMAG – Aparate de aer conditionat – Alizee

Un alt producator renumit este Alizee. Aparatul de aer conditionat de la Alizee ce se regaseste in oferta eMAG are 24 de luni garantie, reducere de 29%, face parte din clasa energetica A++ si e dotat cu filtru lavabil. Aparatul are in oferta inclus un kit de instalare, iar puterea sa este de 9000 BTU. Toate detaliile le gasiti AICI.

eMAG – Aparat de aer conditionat Yamato

Incheiem cu o oferta de aparat Yamato de la eMAG ce are putere de 9000 BTU. Aparatul are o oferta cu reducere consistenta de la eMAG, dar si o garantie de 24 de luni inclusa in pret. Puteti vedea oferta AICI.

eMAG Aparate de aer conditionat – Racitor si purificator de aer

Prima oferta este si cea mai avantajoasa de pe piata. Este vorba de un racitor si purificator de aer mobil de la Argo Husky, ideal si pentru interior si exterior, gradul de umiditate fiind reglabil, are si functie de ventilatie, racire, iar flapsurile sunt autoreglabile. Racitorul e dotat cu telecomanda, timer si functie speciala de Sleep, dar si cu un rezervor de 6l. Oferta poate fi consultata

eMAG Aparate de aer conditionat – Aer conditionat portabil Fairline

O alta oferta foarte avantajoasa pentru un aparat de aer conditionat portabil este cea pentru modelul de la Fair line care se regaseste in stoc limitat la eMAG si se epuizeaza rapid datorita pretului foarte bun. Aparatul acopera cu usurinta o suprafata de 18m patrati, are o putere de 8000 BTU si un nivel de zgomot scazut. Pretul sau poate fi consultat la

eMAG Aparate de aer conditionat – Heinner

Trecem la aparatele de aer conditionat ce necesita instalare si nu sunt portabile. Primul model beneficiaza de reducere de 34% si este produs de Heinner, un brand cu traditie in producerea de astfel de aparate. Acest model e de tip Inverter, are putere de 9000 BTU, face parte din clasa energetica A++ si e dotat cu display de tip LCD. Oferta poate fi gasita

eMAG Aparate de aer conditionat – Alizee

Putin peste 1.000 de lei costa si aparatul de aer conditionat de la Alizee ce are reducere de 28% in promotia speciala de la eMAG. Aparatul are 9000 BTU si face parte din clasa energetica A+, dar are in plus si functiile auto diagnoza, mod turbo, dezumidificare si auto restart. Oferta poate fi consultata

eMAG Aparate de aer conditionat – Vortex

Trecem la branduri din ce in ce mai cunoscute si mai de incredere. Aparatul de aer conditionat de la Vortex are o reducere de peste 500 de lei si beneficiaza de o garantie de 36 de luni. Aparatul e de tip inverter cu 12000 BTU pe ora si kit de instalare inclus in pret. Puteti vedea oferta exacta la

eMAG Aparate de aer conditionat – Vortex

Tot de la Vortex este si acest ultim aparat pe care vi-l recomandam si care este ideal, avand un raport calitate/pret printre cele mai bune din acest moment de pe piata. Aparatul de aer conditionat este cu inverter, are 12.000 BTU/H, face parte din clasa de racire A++ si are inclus kitul de instalare 3m. Oferta completa cu toate detaliile o gasiti