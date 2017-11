eMAG - valul 2 de Black Friday 2017. S-a deschis din nou ”robinetul” cu reduceri

eMAG obișnuiește an de an, de Black Friday, să vină și cu un val doi de reduceri, așa că trebuie să ne așteptăm la asta și în 2017. Astfel, cei care nu au prins reducerile de dimineață, își pot încerca acum norocul. Însă, și cei de dimineață își pot completa coșurile cu produse :)

Oferta eMAG de Black Friday 2017 valul 2 este disponibilă AICI. Vă amintim, 2 milioane de produse la reducere sunt online pe site în 17 noiembrie, de la 7 dimineața la ora 24.

eMAG nu anunță din timp când va fi online valul 2, însă orele 14 - 18 par cele mai probabile. Iar, anul acesta iată ca a fost chiar ora 14! Ce se întâmplă mai exact? În ziua de Black Friday 2017, eMAG ține unele stocuri și pentru mai târziu. E un joc interesant și util în același timp, echilibrând puțin traficul pe cel mai mare magazin online din România. Evident, vârful a fost dimineață, însă volume mari de trafic sunt și acum, la orele după-amiezii, iar seara se anunță una cu vânzări foarte bune.

Oferta de valul 2 eMAG Black Friday intră AICI, iar noi vă vom explica rapid ce nu trebuie să pierdeți. În special, stați cu ochii pe telefoane, televizoare și electrocasnice, dar nu lăsați deoparte categoria Fashion. De dimineață, au fost reduceri de necrezut la încălțăminte, de exemplu. Și produsele textile pentru casă - de la lenjerii de pat la prosoape și fețe de masă - au avut prețuri foarte bune, ca și produsele de mobilier și saltelele.

Pariul eMAG de Black Friday 2017

eMAG oferă și șansa de a plăti cu cardul, astfel încât cei care au aceste carduri (cardul eMAG Raiffeisen Bank - află mai multe despre acest card care îţi oferă şi extra reduceri AICI, card Raiffeisen Bank, +bonus, Bancpost, ING, Euroline, Alpha Bank, Card Avantaj, Banca Transilvania, BCR, Cetelem, BRD) plătesc în 12, 18, 24 sau 60 de rate fără dobândă. Adică, dacă faceți cumpărături de 3.000 de lei, să zicem, veți plăti între 250 de lei pe lună (12 rate) și 50 de lei pe lună (60 rate).

eMAG vrea să livreze 65% dintre comenzile de Black Friday 2017 în primele 5-6 zile după plasarea comenzii, adică până miercuri-joia viitoare. E un pariu pe care magazinul promite să îl câștige. Alături îi este Fan Courier, care va prelua jumătate din treabă, iar ceilalți curieri vor ajuta la rându-le.

Să nu uităm că eMAG a cumpărat și firma de curierat Sameday în acest an, așa că are și ceva resurse interne, ca să zicem așa. În plus, se mizează pe faptul că mulți clienți vor alege de Black Friday să primească produsele la oficiul poștal (eMAG colaborează cu peste 600 de oficii, din zone importante din orașele românești) sau să le ridice direct din showroom.