eMAG – Valizele foarte cautate de Black Friday 2018 – Ce preturi au si cat de spatioase sunt

eMAG are o multime de oferte de Black Friday 2018 pentru o gama larga de produse printre care si...valize, care par sa fie mai cautate in acest an fata de alte dati.

eMAG – Black Friday 2018 – Intreaga lista de oferte poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG vine de Black Friday 2018 cu o multime de oferte de televizoare, electrocasnice mari si mici, telefoane mobile mai ales, tablete, gadgeturi de toate felurile, desktopuri si laptopuri puternice, frigidere, masini de spalat rufe dar si masini de spalat vase.

Printre toate aceste oferte, in aceste luni s-a observat o cerere crescut de...valize. Fie ca romanii calatoresc mai mult si au nevoie sa-si mute lucrurile in valize de calitate, sau pur si simplu au de stocat multe documente si acte in ele.

Ne-am gandit sa trecem si noi in revista principalele oferte de valize si trolere de calitate.

eMAG Black Friday 2018 – Troler Kring Brutus

Trolerul Kring Brutus ABS si PC poate adauga stil si versatilitate calatoriilor tale. Acesta e confectionat din materiale de calitate superioara insotit de un design fresh si modern ce adauga o nota speciala calatoriilor tale indiferent de destinatie. Sistemul de inchidere este unul cu cifru. Oferta emAG pentru acest troller poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Troler Kring Jet Set

Un alt troler de buna calitate de aceasta data de la producatorul JetSet este acest model de dimensiune 55cm, ideal pentru avion. Acest troler are culoare albastra, e foarte elegant si are un design modern. Sistemul de inchidere este cu cifru, are 4 roti spinner cu rotatie de 360 de grade, sistem telescopic cu blocare in trepte si doua manere, unul in partea superioara si altul in lateral. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2018 - Troler pliabil Benzi

Troler de cabina de la Benzi care ocupa putin spatiu atunci cand e depozitat in casa sau in deplasare. Este confectionat din poliester, este ultra usor si are maner telescopic si maner textil in partea superioara. Trolerul are greutate de 1.4kg latime de 55cm si inaltime de 51cm. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Set 3 valize tip troler

Pentru cei care au de facut calatorii pe distante mai mari sau care se muta in alta tara, ideal e un set integ de valize tip troler care sunt ieftine de Black Friday la eMAG. Un exemplu in aceasta situatie este setul de trolere impermeabile cu roti, fermoar si cifru de culoare argintie pe care le gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Troler laptop

Un troler excelent pentru cei care nu au nevoie de prea mult spatiu este acest geamantan pilot cu compartiment buretat, valiza de avion cu 2 roti ABS de la Leonardo. Dimensiunile acestui troler sunt 44x40x20cm, 16 inch diagonala, de culoare argintie. Oferta o gasiti AICI.