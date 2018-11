eMAG – Uraganul reducerilor de Black Friday ia proportii. Ce produse sa salvezi in lista de cumparat

eMAG a anuntat deja cateva detalii despre Black Friday 2018, dar inca nu e limpede care vor fi proportiile reducerilor la care sa ne asteptam in acest an. Dupa cum stiti, Black Friday e o nebunie pentru toate magazinele online din Romania si din lume, milioane de romani vor face cel putin o achizitie.

eMAG va publica in dimineata zilei de 16 noiembrie promotiia Black Friday AICI, PE SITEUL OFICIAL.

Reducerile din acest an se anunta un nou record, preturi minime pentru produse de ultima generatie facand parte din toate categoriile: de la telefoane mobile, laptopuri, desktopuri, tablete, televizoare, electrocasnicele mari precum masinile de spalat rufe si frigiderele in special, nenumarate alte articole mai mari sau mai mici, toate cu reduceri impresionante.

Pentru ca sa nu va prinda Black Friday din acest an de la eMAG nepregatiti, am studiat putin oferta produselor care se afla acum pe piata, ce preturi au si la care ne asteptam noi ca reducerile sa fie cele mai mari.

Va recomandam sa le salvati in lista de cumparaturi daca va tenteaza pentru ca le-am ales pe cele mai impresionante si mai noi produse din fiecare categoriie si cu siguranta cand se vor afisa reducerile de pret, se vor epuiza primele.

eMAG Black Friday – Telefoane mobile

Categoria telefoanelor mobile s-a constatat de-a lungul timpului ca este cea mai frecventata de catre clientii site-urilor in general. Motivul e simplu: indiferent daca facem o achizitie noua sau nu, ne intereseaza la ce preturi au mai ajuns noile modele, ce stiu sa faca, cat sunt de performante. Pentru Black Friday 2018, noi va facem o recomandare de la eMAG pe care merita sa o salvati in lista de cumparaturi:

Samsung Galaxy S8 – Acest telefon mobil e foarte performant, insa pretul lui a scazut impresionant de mult in ultima perioada, dupa aparitia renumitului S9. Desigur, tehnologiile sunt apropiate, asemanatoare, au fost lansate destul de aproape unul de celalalt asa ca ambele sunt foarte actuale. Daca vrei sa salvezi buget, sa faci o achizitie inteligenta, telefonul mobil Samsung Galaxy S8 din categoria de telefoane de la eMAG va fi una dintre cele mai bune achizitii de Black Friday. Pretul deja impresionant pe care il are telefonul mobil acum il gasesti accesand URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday 2018 – Televizoare

Stim deja ca la categoria de televizoare clientii au inceput sa aiba doua cerinte principale: o rezolutie cat mai puternica si conectivitate la internet, functiile smart disponibile. Diagonala televizorului e de preferat sa fie cat mai mare, insa lumea are preferinte in functie de spatiul disponibil in locuinta, in functie de bugetul disponibil. Insa la platformele video precum Netflix, HBO GO, youtube sau facebook de pe televizorul inteligent nu poate renunta nimeni.

Asa ca ne-am tot gandit ce sa va recomandam pentru aceasta categorie de produse de la eMAG Black Friday 2018, asa ca ne-am decis asupra unui televizor cu diagonala medie de 123cm, dar cu un producator de prima clasa Samsung. Desigur, am cautat un televizor popular care sa aiba functii smart disponibile si rezolutie 4K ULTRA HD, dar si o garantie inclusa in pret de 24 de luni. Pretul e deja unul rezonabil dar nu ne putem imagina cat de tentanta o sa fie oferta in ziua de Black Friday. Iata cat de putin costa televizorul acum, accesand URMATORUL LINK.

Laptopul cel mai bun pentru Black Friday 2018 de la eMAG

Laptopurile sunt printre produsele care se vand cel mai puternic de Black Friday si este normal. Pentru un laptop strangi bani din timp, verifici toate tehnologiile disponibile, toate configuratiile si ce contin ele si cauti momentul cel mai bun ca sa faci investitia.

Nu ne zgarcim cand vine vorba de un laptop pentru ca e o achizitie importanta care trebuie sa fie o investitie pe cativa ani buni care sa ne permita sa lucram cat mai bine sau sa folosim programele cele mai avansate sau jocurile cele mai noi. Tocmai din acest motiv va recomandam ca de Black Friday sa aruncati un ochi peste oferta de la eMAG pentru laptopul Apple MacBook Air 13 care in principiu e cel mai avantajos de la Apple. Calitatea celor de la Apple e renumita, au un sistem de operare stabil, iar acest laptop e dotat cu procesor Intel Dual Core i5 de ultima generatie cu frecventa de pana la 1.8Ghz, ecran ceva mai mic de 13,3 inch dar care face ca laptopul sa fie usor, mic, cu greutate mica, ideal pentru deplasari. Spatiul de stocare e suficient de 128GB SSD si atinge viteze de transfer impresionante. Nu va mai spunem si ca placa video e una ideala Intel HD Graphics 6000. Salvati acest laptop pentru lista de Black Friday si vedeti ce pret bun are chiar acum la eMAG, accesand URMATORUL LINK.

eMAG va rupe preturile electrocasnicelor mari de Black Friday

Masinile de spalat si in general electrocasnicele mari sunt tinta cumparaturilor pentru persoane deja stabile care s-au mutat de curand intr-o locuinta noua sau care vor sa isi reinnoiasca aparatura din casa. La electrocasnicele mari preturile au reducerile cele mai mari de Black Friday si stocurile vor fi cu siguranta destule.

Noi va recomandam o masina de spalat rufe de calitate inalta, cu garantie inclusa. Poate ca pretul de la care porneste acum poate fi considerat ceva mai mare, putin peste media masinilor de spalat rufe de pe piata, insa de Black Friday mai mult ca sigur eMAG va avea discount, iar masina de spalat trebuie sa te tina o viata intreaga, asa ca merita ales cel mai bun producator. In acest caz noi recomandam Beko, cu un model ce are capacitate de umplere a cuvei de 8kg, un nivel mare fata de alte modele, 1400 RPM, practic printre cele mai puternice masini, lucru care va ajuta ca rufele ude sa fie stoarse aproape complet si uscate. Mai mult, masina are cateva functii speciale, individuale si specifice doar acestui producator cum ar fi prosmart inverter. Pretul de acum al masinii de spalat rufe il gasiti AICI.