eMAG – Un producator foarte cunoscut scade toate preturile!

eMAG are o promotie excelenta pentru mai multe tipuri de electrocasnice ale unui singur producator care a decis sa scada masiv preturile.

eMAG – Lista tuturor ofertelor Whirlpool aflate la reducerepoate fi consultata accesandURMATORUL LINK.

eMAG are o campanie in aceasta perioada pentru produsele electrocasnice incorporabile produse doar de Whirpool. Desi, poate, promotia nu are o expunere foarte mare in randul clientilor, ofertele sunt unele dintre cele mai bune. Preturile sunt scazute cu pana la 40%. Mai jos am facut si noi o selectie foarte interesanta pentru mai multe produse si iata ce am gasit:

eMAG – Pachet promotional cuptor si plita

Prima oferta din promotia eMAG pentru electrocasnicele incorporabile de la Whirlpool pe care v-o recomandam cu mare caldura este pentru un intreg pachet promotional ce include atat un cuptor incorporabil cat si o plita.

Situatia e in felul urmator: cuptorul incorporabil de la Whirlpool este electric, are functia 6thSense, un volum de 65l si face parte din clasa energetica A+. Exteriorul este din inox antiamprenta care se curata foarte usor, si are si functia de autocuratare catalitica iar designul este Absolute.

In schimb, plita incorporabila de la Whirlpool ce se afla in pachetul promotional de la eMAG functioneaza pe gaz, are 4 arzatoare, aprindere electrica si gratare de fonta. Suprafata de gatit e din sticla neagra, foarte eleganta si usor de intretinut. Pretul cu reducere de peste 1.000 de lei poate fi gasit AICI.

eMAG – Masina de spalat vase Whirlpool

Continuam cu o oferta cel putin la fel de atragatoare de la Whirlpool si eMAG. Masina de spalat vase este un produs electrocasnic atat de necesar si inca atat de putin cumparat si folosit in Romania. Masina va scuteste de o gramada de timp si energie irosite. Masina de la Whirlpool are 6 programe distincte, 13 seturi de vase pot fi spalate simultan, face parte din clasa energetica A+ si are latime de 60cm. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Cuptor incorporabil Whirlpool

Trecem la o oferta ce a atins practic apogeul reducerilor, fiind disponibila cu un discount de 39% in acest moment. Cuptorul incorporabil de la Whirlpool poate fi usor integrat in mobilierul de bucatarie, are exteriorul din inox antiamprenta care se intretine foarte usor si se curata la fel de simplu. Cuptorul este electric, are functie 6th sense dar si autocuratare pirolitica si face parte din clasa energetica A+. Volumul cuptorului este de 73l iar pretul la oferta eMAG poate fi gasit AICI.

eMAG – Hota incorporabila Whirlpool

Hota aceasta incorporabila de la Whirlpool este una decorativa, are putere de absorbtie de 647mc pe ora si o latime de 60 cm. Pretul la eMAG e scazut cu 28% si oferta completa si detaliata poate fi gasita AICI.

eMAG – Plita incorporabila Whirlpool

Incheiem recomandarile nostre din oferta eMAG pentru produsele Whirlpool cu o oferta de plita incorporabila, foarte eleganta si ieftina. Plita are discount de 37% si costa chiar sub 600 de lei. Este o plita care functioneaza pe gaz, are 4 arzatoare si aprindere electrica. Oferta completa poate fi gasita accesand URMATORUL LINK.