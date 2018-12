eMAG – Un nou tip de promotie care nu a mai fost incercat pana acum! In ce consta

eMAG a dat startul unui nou tip de promotie pe site-ul oficial al retailerului. Discounturile destul de consistente dureaza o zi intreaga. Desi e un numar restrans de produse si de oferte, ele sunt foarte avantajoase si se epuizeaza repede.

eMAG – Toate ofertele promotiei Daily Deals pot fi gasite in josul paginii pe care o puteti accesa AICI.

eMAG introduce un nou concept de promotie pe site-ul sau. Este vorba de o promotie zilnica ce vine cu reduceri puternice de tot insa in numar foarte restrans. E vorba de cateva zeci de produse, mult dintre ele avand reduceri de peste 50%, care sunt disponibile la acest pret afisat doar timp de 24 de ore sau mai putin.

Au mai fost incercari ale celor de la eMAG pentru a avea promotii inedite, chiar si mai scurte, care durau doar 2-3 ore, cu numar restrans de produse. De data asta insa vorbim de o promotie eMAG ceva mai interesanta, mai accesibila, dar care pastreaza principiul reducerii mari in timp scurt.

Stocurile eMAG sunt lichidare astfel foarte rapid de unele produse care poate se vand mai greu insa pot fi un adevarat chilipir daca le prinzi la reducere mare.

eMAG – 6 oferte din promotia Daily Deals

Aceasta promotie de la eMAG vine cu multe reduceri, insa noi le-am ales pe cele mai bune pentru a va exemplifica varfurile promotiei eMAG. Noi am ramas impresionati, e adevarat ca trebuie sa cautati poate ceva mai mult prinde preturile afisate de eMAG la produse, insa gasiti oferte incredibil de avantajoase. Multe dintre preturi reprezinta recorduri eMAG, cu minime atinse vreodata.

1 Telefon mobil Allview X3 Soul Plus – Un telefon cu dual sim, 32GB si functie 4g, la fel ca toate telefoanele mobile de top. Telefonul are procesor de 1.8 Ghz, recunoastere digitala, ecran de 5.5 inch, camera foto de 13 si de 8mp. Oferta include un discount astazi de 58% si o gasiti AICI.

2 Televizor LG – Televizorul are ecran de tip LED, toate functiile smart disponibile si rezolutia cea mai buna de pe piata 4k ultra hd. Practic, dupa reducerea de 37%, este cel mai bun televizor pe care il gasiti la pretul asta. Oferta e afisata AICI.

3 Camera video – Camera video sport ACME Vr04 cOMPACT hd este varianta mult mai ieftina a celebrelor GoPro. Oferta include o reducere de 37% si o gasiti AICI.

4 Masina de spalat vase Hansa – Aceasta masina e una de tip incorporabila care poate fi usor integrata in mobilierul de bucatarie, are capacitate de spalare pentru 9 seturi deodata, 4 programe de spalare, clasa energetica A++ si o latime d edoar 45cm. Oferta o gasiti AICI.

5 Combina frigorifica Arctic – Combina de la Arctic are posibilitatea de a fi achizitionata in 24 de rate fara dobanda, are volum de 316l depozitare pentru alimente in cele doua compartimente, clasa energetica A+ si functie No Frost. Oferta e AICI.

6 Masina de spalat rufe Electrolux Perfect Care 600 e perfecta cu o reducere de 35% doar azi. Masina are cuva de 8kg, 1200 RPM, clasa energetica A+++, motor de tip Inverter si functiile SensiCare si SoftPlus. Toate detaliile le gasiti accesand URMATORUL LINK.