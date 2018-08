eMAG - Ultimele ore de Stock Busters! Ce mai gasesti in ultima clipa la lichidare de stocuri

eMAG are o promotie speciala de Stock Busters, atat de buna, incat ai putea crede ca e Black Friday din nou.

eMAG Lichideaza stocuri si baga reduceri de pana la 50% pentru o gama diversificata de produse.

eMAG – Toate produsele aflate la lichidare de stoc in promotia Stock Busters pot fi consultate accesand lista disponibila la URMATOAREA ADRESA.

Mai jos, am facut si noi o selectie a celor principalelor categorii de produse de la eMAG si va prezentam cea mai scurta cale spre preturi mici.

eMAG – Stock Busters – Telefoane, tablete, gadgeturi

Daca nu stiati, intotdeauna cele mai cautate, adesea si cele mai bine vandute sunt telefoanele mobile, dar si tabletele si gadgeturile. Lichidarile de stoc din aceasta perioada cuprind reduceri si la telefoane precum iPhone 7, Samsung Galaxy Note 8 si multe altele de ultima generatie. Asadar, gasiti telefoane mobile, acumulatori externi, accesorii pentru telefoane, tablete, smartwatch-uri, bratari fitness, incarcatoare, cabluri si suporturi auto, dar si ochelari VR, huse si folii telefoane, smart home, vr si app enabled, accesorii tablete, accesorii smartwatch si bratari fitness, tigari electronice. Toate sunt listate cu preturile de reducere AICI.

eMAG – Lichidare de stocuri – Televizoare, electronice, auto si gaming

COntinuam cu o a doua cea mai cautata categorie de produse ce inregistreaza la Stock Busters reduceri de pana la 50%. Este vorba de televizoare de toate felurile, de la cele mai mici si mai ieftine, cu preturi de la 450 de lei, dar cu functii smart, rezolutii bune si multe avantaje, pana la cele cu diagonale uriase. Ofertele eMAG de TELEVIZOARE, dar si accesorii tv, videoproiectoare si accesorii, home cinema si audio hi fi, ebook readere si audio portabile, foto video, gaming, anvelope, navigatii gps si electronice auto, accesorii si intretinere auto, vehicule electrice, dar si filme si muzica, pe toate le gasiti listate cu preturile eMAG de reducere accesand URMATORUL LINK.

Lichidare de stoc la laptopuri, IT, birotica si papetarie de la eMAG

Daca tot am inceput un clasament al celor mai cautate si dorite dar si avantajoase produse din aceasta perioada, iata ca pe locul 3 se afla laptopurile. Ofertele de laptopuri in cadrul Stock Busters sunt diversificate. Cele mai ieftine laptopuri incep de la doar 600 de lei, in timp ce cele mai puternice inregistreaza reduceri reale de chiar si 37%. Brandurile sunt celebre: de la HP, Lenovo, Microsoft, Dell, Asus, Acer si multe altele. Pe langa laptopuri, in promotia Stock Busters de la eMAG mai gasiti si desktopuri la fel de avantajoase sau chiar mai avantajoase, monitoare, gaming pc, componente pc, periferice pc, periferice gaming, imprimante si scannere, retelistica si servere, ups-uri, software, accesorii laptop dar si birotica si papetarie. Toate preturile cu reduceri eMAG de pana la 50% sunt disponibile AICI.

Stock Busters – Electrocasnice mari si climatizare cu reducere 50% de la eMAG

Urmatoarea categorie de produse nu este poate atat de populara in randul clientilor pe cat este de utila. Oamenii nu cumpara de obicei de placere masini de spalat rufe, uscatoare sau frigidere, nu sunt gadgeturi si tinde sa nu ne intereseze noutatile din domeniu, insa tehnologia aceasta e cea mai necesara si cumparaturile de electrocasnice mari sunt o adevarata necesitate. Asa ca va ghidam printre cele mai bune oferte ale momentului de masini de spalat rufe de toate marimile, atat cu capacitate de 5-6kg, cat si de peste 7kg, uscatoare de rufe, combine frigorifice, frigidere normale dar si side by side, lazi frigorifice si congelatoare, incorporabile, masini de spalat vase, aragazuri, hote si cuptoare cu microunde, aparate de incalzire si climatizare. Pe toate le aveti listate cu preturile cu reduceri de pana la 50% accesand URMATORUL LINK.

Electrocasnice mici la lichidare de stoc

eMAG are oferte foarte bune pentru eletrocasnice mici. Reducerile cele mai mari se inregistreaza in aceasta zona, iar electrocasnicele sunt de numeroase tipuri, este imposibil sa nu gasiti si ceva de care aveti voi nevoie. De la aspiratoare atat cu sac cat si faca sac, dar si aspiratoare verticale, aspiratoare cu spalare si multifunctionale, fiare de calcat, statii de calcat, espressoare, storcatoare, blendere si tocatoare, roboti de bucatarie, mixere, mic dejun, aparate pentru gatit, toate sunt listate cu preturile eMAG la reducere daca accesati URMATORUL LINK.

Mobila si casa la Stock Busters

Timp de 3 zile la eMAG preturile pentru articole de mobilier inregistreaza discounturi ce ating cota de 50% in numeroase cazuri. Vorbim aici despre mobilier de casa, dar si mobilier de birou, saltele, perne si pilote, lenjerii de pat, paturi, halate, articole pentru bucatarie, servirea mesei, mese de calcat si uscatoare de rufe, seturi curatenie si mopuri si galeti, detergenti si produse pentru intretinerea casei, covoare si decoratiuni, mobilier si accesorii gradina dar si cosuri cadou. Toate sunt puse in ordinea preturilor si reducerilor in URMATOAREA LISTA.

Ingrijire personala, parfumuri si cosmetice la lichidare de stoc

COntinuam sa navigam printre ofertele excelente din promotia de lichidare de stocuri de la eMAG si ajunge la cele pentru obiectele de ingrijire personala, parfumuri si cosmetice. Aici gasiti de la periute de dinti, epilatoare, aparate de tuns si ras, pana la placi, perii, ondulatoare si uscatoare de par, articole de sanatate si wellness, parfumuri pentru femei, pentru barbati, articole de ingrijire a tenului si a fetei, machiaj si unghii, igiena si ingrijirea corpului, ingrijirea parului si hairstyling. Pe toate le gasiti in ordine in LISTA URMATOARE.

eMAG – Bricolaj si petshop

Desi fara nicio legatura aparenta, produsele de bricolaj si petshop se regasesc intr-o singura categorie, comune fiind reducerile de pana la 50%. Gasiti multe articole de gradinarit, unelte electrice, echipamente electrice, scule si unelte, obiecte sanitare, iluminat si electrica, dar si hrana petshop si accesorii. Ofertele cu imagini si preturi sunt disponibile AICI.

eMAG – Carti, jucarii, articole pentru copii

Stim cat de greu se creste un copil, asa ca reducerile de preturi sunt mereu bine venite pentru parinti. Gasiti discounturi generoase si foarte utile pentru scutece si cosmetice copii, hrana si accesorii hranire, scaune auto si carucioare, camera copilului, articole de sanatate si monitorizare, jucarii exterior, jucarii bebelusi, seturi de constructii, jocuri de societate si puzzle, papusi, plusuri si masinute, jucarii creative dar si carti. Ofertele sunt listate la URMATORUL LINK.

Fashion si Sport

Incheiem articolul nostru cu o dubla recomandare de oferte: cele pentru fashion si cele pentru sport. In primul rand, la domeniul fashion gasiti ceasuri, genti si accesorii atat pentru femei cat si pentru barbati, imbracaminte si incaltaminte, dar si incaltaminte sport si imbracaminte, chiar si modele pentru copii, trolere, rucsacuri si genti, produse de fitness si nutritie sportiva, sporturi de exterior, camping si drumetie, sporturi de interior, accesorii sportive. Toate ofertele sunt disponibile AICI.

eMAG – Telefon mobil Apple iPhone 7 Plus

Prima oferta cu care spargem gheata este cea pentru telefonul mobil de la Apple, modelul iPhone 7 Plus care are ecranul mai mare, mai generos si un design foarte placut. Telefonul mobil inregistreaza o reducere pe care n-am mai intalnit-o pana acum in acest caz: este vorba de 24% discount pentru modelul cu 256GB memorie, dar si un cadou surpriza la achizitionare. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG – Televizor LED Smart Sharp 139

Este poate cea mai buna oferta disponibila in aceasta promotie de lichidare de stocuri de la eMAG. E vorba de un televizor ce are diagonala de 139cm, rezolutie FULL hd, conectivitate la internet si toate functiile smart disponibile, adica va puteti conecta la Netflix, HBO GO dar si la facebook sau youtube de pe televizor, iar pretul inregistreaza o reducere de 41%. Daca nu va vine sa credeti, chiar va indemnam sa va convingeti si sa studiati oferta deliata AICI.

eMAG Stock Busters – Laptop Lenovo IdeaPad

Laptopurile sunt si ele la putere in promotia de lichidare de la eMAG. Oferta pentru acest lLenovo IdeaPad include un discount de 27%. Configuratia laptopului este una foarte puternica, are procesosr Intel Core i3, frecventa de 2.3 Ghz si e construit pe o arhitectura Kaby Lake. Ecranul are diagonala de 14 inch, e mic si usor de transportat, reda imagini impecabile la rezolutie Full HD si e de tip IPS. Memoria laptopului este de 4GB si un spatiu de stocare de 1TB. Oferta completa o puteti consulta AICI.

eMAG Stock Busters – Masina de spalat rufe Star Light

Continuam cu lucruri ceva mai practice: o masina de spalat rufe ieftina si cu capacitate mare. Modelul de masina de spalat rufe de la Star Light impresioneaza prin capacitatea de umplere a cuvei cu pana la 7 kg de rufe murdare, are 1200 rpm forta de centrifugare si face parte din clasa energetica A++. In plus, masina e dotata si cu display LED si pretul sau e mult sub 1.000 de lei, avand discount de la eMA de 37%. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Aspirator fara sac Heinner

Nici nu stiti cat de scumpe sunt in ziua de astazi aspiratoarele fara sac, dar de buna calitate. E foarte rara oportunitatea de a achizitiona un aspirator fara sac precum modelul de la Heinner pe care vi-l recomandam noi din promotia eMAG. Acest aspirator are 750W, recipient de praf din plastic de 2.2l care se curata foarte usor, filtrare ciclonica si filtru HEPA dublu 13, doar pretul este la jumatate. Oferta eMAG cu discount de 40% poate fi gasita AICI.

eMAG Stock Busters – Scaun ergonomic Kring

Am gasit printre ofertele de la eMAG si un pret bun la un scaun de birou care este ergonomic. Scaunul e un model Kring Franklin, e ideal pentru un birou directoral, imbracat in imiatie de piele si cu discount de 53%. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Stock Busters – Periuta de dinti electrica

Este dovedit faptul ca periutele de dinti electrice curata si spala mult mai bine decat cele normal, sunt mult mai eficiente si ajuta la sanatatea dintilor. Din pacate cele mai multe periute sunt destul de costisitoare la achizite, insa nu e si cazul periutei de dinti Violife Slim SOnic Crawford. Oferta de la eMAG inregistreaza 36% reducere si poate fi gasita AICI.

eMAG Stock Busters – Cusca transport MPS

Cusca pentru transportul cainilor, e usor de manipulat si are grilaj superior pentrua putea observa mai usor catelul pe perioada transportului. DImensiunile custii sunt de 55x36x35 si oferta include o reducere consistenta pe care o gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Scaun auto pentru copil

Dupa cum stiti, este obligatoriu transportul copilului cu masina doar in scaun special, iar multe dintre scaunee de copii inregistreaza preturi exorbitante. E rar intalnit un scaun ce costa sub 200 de lei, e ajustabil, recomandat pentru copii cu greutate intre 9 si 36kg. Toate detaliile ofertei si pretul cu reducere de 48% le gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Ceas Madison

Incheiem prezentarea ofertelor cu cea pentru un ceas de dama foarte interesant, cu reducere de 87% la eMAG. Acest ceas New York este de culoare bleumarin cu argintiu si are un design foarte interesant pe care il puteti vedea AICI.

eMAG – Televizor Star Light

Incepem prezentarea promotiei la televizoare de la eMAG cu ceva usor, lejer, confortabil pentru buzunarul tau. E cel mai ieftin televizor din promotie, dar are calitati reale, este produs de Star Light, are garantie de 24 de luni si e demn de luat in seama. Televizorul are diagonala de 60cm si reda imagini HD. Oferta detaliata cu 30% discount poate fi gasita AICI.

eMAG – LED Horizon

Poate ca Horizon nu e un producator foarte renumit in materie de televizoare, insa modelele produse de ei ies in evidenta prin preturile foarte avantajoase dar si prin durabilitate. Oferta pentru acest televizor de la Horizon include un discount asa cum nu s-a mai vazut, de 47%. Televizorul are display de tip LED dupa cum ii spune si numele, diagonala sa de 108cm si reda imagini la cea mai inalta fidelitate ULTRA HD 4K. Oferta cu 47% discount de la eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Smart Sharp

De brandul Sharp ati auzit cu siguranta, este un producator cu vechime care ofera garantie de 24 de luni pentru acest televizor, garantie care poate fi extinsa si care va poate permite prioritate in service daca este cazul. Acest televizor are urmatoarele caracteristici: Televizorul are toate functiile smart disponibile si conectivitate la internet, are diagonala de 139cm si reda imagini FULL HD. CU toate astea, televizorul beneficiaza de la eMAG de o reducere de 41% si costa sub 2.000 de lei. Detaliile oferte eMAG pot fi gasite AICI.

eMAG – Samsung de 125cm

Cat ati crede ca are pretul un televizor de la Samsung, adica cel mai bun producator in materie de electronice si electrocasnice, cu diagonala de 125cm si rezolutie 4K ULTRA HD, dar si cu toate functiile smart la zi: adica Netflix, youtube, facebook, hbo go? Ei bine, raspunsul este ca pretul televizorul este mic. Cat de mic? Chiar cu 23% mai mic in cadrul promotiei eMAG. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Televizor Samsung cu ecran curbat

Probabil aceasta e cea mai buna oferta din intreaga promotie eMAG Stock Busters. Vorbim despre un televizor de brand, produs de Samsung care are in primul rand cea mai puternica rezolutie de pe piata 4K ULTRA HD, are diagonala generoasa de 138cm, toate functiile smart disponibile si conectivitate la internet, iar cireasa de pe tort, are un ecran curbat care ofera o experienta de vizionare deosebita si unica. Mai mult, televizorul costa mult sub 3.000 de lei si are discount de 42% la eMAG. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG – Combina frigorifica Arctic

Prima oferta pe care v-o recomandam este pentru o combina frigorifica de la Arctic. Aceasta combina e una minimalista, simpla, cu doua compartimente incapatoare. Volumul de depozitare pentru alimente este de 295l, face parte din clasa energetica A+ si are o ingaltime de 185cm. Oferta include un discount spectaculos de 44% si poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat vase Whirlpool

Masinile de spalat vase devin din ce in ce mai populare si in Romania si e normal sa se intample asta. Poti salva o multime de timp si energie daca utilizezi o masina de spalat vase. Noi va recomandam o masina precum cea de la Whirlpool care e si incorporabila in mobilierul de bucatarie, astfel ca salveaza si spatiu in locuinta. Masina are functie 6th sense, poate spala 10 seturi simultan si are 7 programe. In plus, e dotata cu display LED, face parte din clasa energetica A++ si e un model SLIM cu latime de doar 45cm. Oferta detaliata si cu discount de 40% poate fi gasita AICI.

eMAG – Aragaz Beko

Oferta excelenta pentru un aragaz performant de la Beko. Producatorul e unul renumit si de mare incredere care ofera si o garantie pe masura de 5 ani. Aragazul e dotat cu 4 arzatoare ce functioneaza pe gaz, are aprindere electrica si functie Clean Zone, reglare a presiunii gazului natural si un exterior din inox. care se curata cu multa usurinta. Latimea aragazului e de 60cm si oferta include un discount eMAG de 32% pe care il gasiti AICI.

eMAG – Aparat de aer conditionat Star Light

Va ganditi ca e prea devreme sa achizitionati un aparat de aer conditionat? Mai bine va ganditi de doua ori pentru ca noi avem argumentele care va pot convinge sa-l cumparati acum. In primul rand, aparatul de aer conditionat are un pret mult mai mic si promotiile sunt mai bune in perioada rece. In al doilea rand, aparatul de aer conditionat poate sa ajute si la incalzirea locuintei nu doar la racorirea ei. Iar in al treilea rand, oferta pentru aparatul de la Star Light e imbatabila, un aparat de tip Inverter de 12000BTU ce face parte din clasa energetica A++, are display, control wifi si kit de instalare inclus. Oferta cu 32% discount de la eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Whirlpool

Ultima oferta de tip BEST DEALS pe care v-o recomandam din promotia Stock Busters de la eMAG este cea pentru masina de spalat rufe de la Whirlpool. Aceasta masina de spalat rufe are un consum scazut de electricitate si nu incarca factura, facand parte din clasa energetica A++. Masina are functia speciala Sense Colours, capacitate de umplere a cuvei de pana la 6kg rufe murdare si o forta de centrifugare de 1200 rotatii pe minut. Toate detaliile si mai ales pretul eMAG cu 37% le gasiti AICI.

eMAG – Laptop Asus

Prima oferta cu care incepem prezentarea din acest articol e pentru un laptop cu configuratie suficient de performanta pentru a rula toate programele de care ai nevoie, insa pe care nu o recomandam pentru pasionatii de jocuri puternice. Laptopul de la Asus are un procesor AMD Dual Core A9 Series cu frecventa de 3 Ghz, 15.6 inch ecran si 4GB memorie. Spatiul de stocare e unul de 500GB, iar placa video AMD Radeon R5 Graphics. Oferta detaliata cu reducere de 29% poate fi gasita AICI.

eMAG – Laptop Lenovo IdeaPad

COntinuam cu un laptop produs de Lenovo, brand de incredere care ofera si o garantie de 24 de luni care poate fi insa extinsa contra unei sume modice. Laptopul IdeaPad 520 are procesor Intel Core i7 cu frecventa de 2.7 Ghz care e construit pe o arhitectura KabyLake. Memoria laptopului e de 4GB si are 1TB spatiu de stocare urias. In plus, laptopul mai are si unitate optica de tip DVD-RW, dar si o placa video puternica nVidia 940MX de 2GB. Oferta are o reducere de 29% pe care o gasiti AICI.

eMAG – Laptop Acer Aspire 1

E impresionant ca un laptop ca acesta ajunge sa coste sub 1000 de lei cu mult, dupa o reducere eMAG puternica de 33%. Laptopul Acer Aspire are procesor Intel Celeron N3350 ce are o frecventa de pana la 2.4 Ghz. Desi laptopul are un ecran cu diagonala de doar 14inch, are in schimb avantajul ca e mic si foarte usor de transportat pentru cei care au nevoie de mobilitate. Memoria laptopului e de 4GB, are 64GB spatiu de stocare de tip eMMC si o placa video Intel HD Graphics 500. Mai mult, oferta include pe langa garantia de 24 de luni, reducerea de 33% si un sistem de operare Microsoft Windows 10S preinstalat si licentiat. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Laptop HP 250 G6

Tot o oferta ieftina este si cea pentru HP 250 G6. Laptopurile de la HP sunt cele mai populare in aceasta perioada si inregistreaza vanzarile cele mai mari pentru ca sunt stabile si e un producator de mare incredere. Modelul pe care noi vi-l recomandam de la eMAG are procesor Intel Celeron de pana la 2.48Ghz, 15.6 inch ecran ce reda imagini impecabile la o rezolutie HD, 4GB memorie si 500GB spatiu de stocare. Placa video e incorporata in cea de baza Intel HD Graphics, iar sistemul de operare preinstalat in laptop este Windows 10. Oferta cu 27% reducere poate fi gasita AICI.

eMAG – Laptop 2 in 1 Lenovo Yoga

Ultima oferta pe care v-o recomandam este cea pentru laptopul Lenovo Yoga 720 care are procesor Intel Core i7. E un laptop deosebit, o adevarata bijuterie atat in materie de aspect cat si din punct de vedere al configuratiei. Laptopul are ecran Full HD, IPS, touchscree, 8 GB memorie si 256GB SSD spatiu de stocare. Placa video este Intel HD Graphics si sistem de operare Microsoft Windwos 10 Home edition. Toate detaliile si reducerea de 1600 de ron le gasiti AICI.

eMAG – Aspirator fara sac

Prima oferta pe care v-o recomandam este pentru un aspirator fara sac de la Dirt Devil Rebel. Acest aspirator are culoarea rosie si o putere de 700w, functie single cyclonic si un recipient pentru praf si mizerie de 1.8l volum care se curata foarte usor. In plus, conform celor mai inalte standarde. aspiratorul este dotat cu filtru HEPA. Oferta completa poate fi gasita cu reducere de 72% de la eMAG la URMATORUL LINK.

Fier de calcat Bosch din oferta eMAG

O alta oferta senzationala de la eMAG este cea pentru fierul de calcat marca Bosch, model Sensixx’x, intitulat asa tocmai pentru sensibilitatea cu care talpa sa ceranium glisee atinge rufele fara sa le deterioreze. Fierul are 2800w, volum pentru apa de 0.32l si beneficiaza de o reducere de 48%. Oferta completa si detaliata poate fi gasita AICI.

eMAG – Espressor Heinner

Espressorul Heinner are o reducere de 60%. Acest espressor va face diminetile mult mai frumoase si o face in cel mai scurt mod cu putinta, pentru ca prepararea cafelei este specialitatea lui. Espressorullucreaza sub o presiune de 3.5bar, este de culoare neagra si are un recipient de apa de doar 240l. Marele avantaj al acestui espressor de foarte buna calitate este ca are reducere de pret de 60%. Oferta o gasiti AICI.

Storcator de fructe Heinner de la eMAG

O alta oferta foarte buna la care lumea nu se uita cu atentie pentru ca ramane mai repede impresionata de pretul bun al unui telefon este cea pentru un storcator de fructe. Un asemenea aparat electrocasnic mic va poate ajuta sa traiti mai sanatos, sa va hidratati si vitaminizati mai bine si intr-un mod foarte simplu si placut. Storcatorul de fructe de la Heinner este un model cu melc, are 80rpm si este de culoare verde. Pretul cu reducere de 55% poate fi gasit AICI.

eMAG – Blender Heinner

Reducere impresionanta de 64% pentru un blender profesional de la Heinner. Producatorul Heinner este renumit pentru preturile mici pe care le practica pentru electrocasnicele pe care le produce, dar si pentru calitatea lor. Blenderul are 1000W, e dotat cu doua recipiente de 0.5l si de 1l, are doua viteze dar si functia speciala Pules. Oferta completa eMAG poate fi gasita AICI.

Robot de bucatarie Heinner

Va recomandam sa achizitionati un asemenea robot de bucatarie daca vreti sa aveti un stil de viata sanatos sau daca aveti un copil mic pe care vreti sa-l cresteti mare, puternic si voios intr-un mediu si cu o alimentatie sanatoasa. Roboturl de bucatarie pe care vi-l recomandam are la eMAG reducere de 63% si poate fi cumparat cu un buget foarte mic, astfel ca nu aveti de ce va plange ca nu ar fi accesibil. Robotul are 550w, 2 viteze si functie Pulse. Discurile robotului sunt din inox de cea mai buna calitate. Oferta completa cu 64% reducere la eMAG o gasiti AICI.

Mixer vertical la eMAG

Tot pentru cei care vor sa duca un stil de viata sanatos, sa prepare manacare buna rapid, este si aceasta oferta pentru mixerul vertical, Mixerul e produs de Heinner, are putere de 1100w, 20 de viteze si 3 accesorii. Oferta eMAG include si un discount de 52% pe care il gasiti AICI.

eMAG – Sandwitch maker Star Light

Clasicul sandwich maker va poate salva cu mare usurinta atunci cand vreti sa pregatiti un supliment copilului pentru la scoala sau cand vreti sa faceti un mic dejun delicios si rapid. Unde mai pui ca pretul unui sandwich maker de la Star Light si vandut de eMAG la lichidare de stocuri costa mult sub 50 de lei, fiind un adevarat chilipir dupa reducerea de 50% pe care o gasiti AICI.

Gratar electric Star Light

Incheiem articolul nostru cu oferte excelente pentru electrocasnice mici cu o oferta de gratar electric. Da, ati citit bine, daca sunteti fanii unei alimentatii bogata in carne preparata bine la gratar, acum puteti sa va bucurati de asta mult mai usor pentru ca gratarul electric de la Star Light costa chiar sub 100 de lei. Gratarul are termostat reglabil, placi antiaderente sin inox si e de culoare neagra. Oferta detaliata o gasiti AICI.

eMAG – Mobilier de casa

In prima faza va recomandam sa va orientati dupa preturile foarte bune la mobilier de casa. De la fotolii, canapele extensibile, coltare, dulapuri, chiar si paturi, comode si bucatarii intregi. Pe toate le gasiti cu o medie de 30-40% reducere, lucru rar intalnit. Ofertele eMAG cu tot cu preturi si imagini pot fi consultate AICI.

Mobilier birou de la eMAG

O a doua categorie de produse pe care o recomandam este cea de articole de mobilier pentru birou, in principal cele mai cautate sunt scaunele de birou de diferite tipuri. Noi recomandam achziitionarea de scaune directorale care au cele mai mari reduceri in aceasta perioada. Toate imaginile si modele de scaune de birou pot fi vazute AICI.

eMAG – Saltele, perne si pilote

Poate ca nu e primul loc in care v-ati imagina ca gasiti oferte bune pentru saltele, perne si pilote, insa eMAG are niste stocuri de asemenea produse pe care se grabeste sa le lichideze, asa ca preturile sunt de foarte multe ori la 50% reducere. Noi va recomandam achizitionarea de pilote la preturi de 50 de lei, modele de la Alcam, dar si alte modele. Puteti vedea toate ofertele AICI.

Lenjerii de pat de la eMAG

Nu degeaba ii se spune cel mai mare retailer online din Romania magazinului eMAG, pentru ca are tot ce iti trece prin cap, iar preturile mai sunt si la reducere. De exemplu lenjeriile de pat sunt la cel mai avantajos nivel la care ar putea exista. Modelele sunt diverse, pentru gusturile tuturor. Le puteti vedea atat in imagini cat si preturile lor accesand URMATORUL LINK.

eMAG – Articole pentru bucatarie

Utilizatorul frecvent de internet nu are rabdare de obicei sa se uite peste ofertele mici ale magazinului online eMAG, insa aici se gasesc cele mai bune discounturi. Cel mai elocvent exemplu sunt tigaile de buna calitate, seturile de oale care sunt la vanzare si tot felul de tavi, seturi de cutite si chiar masina pentru paste. Cele mai multe oferte au preturi reduse la jumatate si puteti sa va convingeti si voi intrand AICI.

Mese de calcat si uscatoare de rufe de la eMAG

Mese de calcat si uscatoare de rufe de toate dimensiunile, la cele mai mici preturi. Modele mari, mici, in felurite chipuri, tot ce ai nevoie ca sa-ti fie mai usor atunci cand speli rufele. Mai mult, mai gasesti printre aceste oferte si cateva cosuri de rufe foarte haioase. Studiaza ofertele AICI.

Detergenti si produse de intretinerea casei de la eMAG

Ne apropiem de final cu recomandarile noastre de la eMAG pentru casa ta, insa sa nu trecem si peste preturile promotionale ale detergentilor si produselor de intretinere a casie. Desigur, marele avantaj este ca ai preturi excelente pentru produse de intretinere si spalat de la brandurile cele mai puternice: Ariel, Omo, Persil si Dero. Ofertele sunt AICI.

eMAG – Covoare si decoratiuni

Desi nu toata lumea mai apreciaza in ziua de astazi, o locuinta este mult mai eleganta atunci cand ai covoare, ba chiar niste modele frumoase de covoare pot da personalitate locuintei si pot exprima mai bine felul tau de a fi. Tocmai pentru a-ti permite sa iti faci locuinta dupa cum simti, preturile covoarelor si decoratiunilor interioare de la eMAG sunt scazute la jumatate si le gasesti AICI.

eMAG – Mobilier si accesorii pentru gradina

Stiu ca in ultima vreme au fost temperaturi cu minus, a nins si foarte putina lume a stat sa se gandeasca la cum va amenaja gradina din casa. Desi e inceputul primaverii si aranjarea gradinii ar trebui sa fie una dintre preocuparile principale. Foarte curand temperaturile ne vor permite sa petrecem timp in jurul casei, asa ca trebuie sa ne pregatim cu mobilier de buna calitate, precum sunt cele de la eMAG la reducere: seturi de masa cu scaune, pavilion de party, sezlonguri dar si balansoare, pe toate le gasiti AICI.

eMAG – Epilatoare, aparate de tuns si ras

Surprinzator poate pentru multi, reducerile cele mai mari de preturi le inregistreaza articolele mici si nu cele mai precum televizoarele, frigidere si in general electrocasnicele mari sau gadget-urile. Un asemenea exemplu se poate vedea la achizitia de epilatoare, aparate de tuns si ras care inregistreaza o multime de oferte cu 50% reducere. Le puteti vedea listate AICI.

eMAG – Placi, perii, ondulatoare si uscatoare de par

Promotia Stock Busters de la eMAG este cu adevarat raiul femeilor pentru ca au ce sa isi achizitioneze cu reducere mare. De exemplu epilatoarele de la Remintgton inregistreaza in medie reduceri de 35%, dar si placi de par si ondulatoare de la Rowenta au preturi foarte mici. Ofertele complete pot fi gasite AICI.

eMAG – Igiena dentara

Desigur, cand vorbim despre igiena dentara ne referim in primul rand la periutele de dinti electrice care au devenit tot mai accesibile dupa injumatatirea preturilor de catre eMAG. Ofertele sunt demne de luat in seama si le gasiti pe toate AICI.

eMAG – Parfumuri

Listele de parfumuri care au reduceri ce depasesc cu mult 50% este foarte lunga la eMAG, in cadrul promotiei Stock Busters. Se inregistreaza o lichidare de stocuri masiva pentru parfumurile de buna calitate, atat cele pentru barbati cat si mai ales cele pentru femei.

Lista parfumurilor pentru barbati o gasiti AICI.

Lista cu parfumuri la reducere pentru femei o gasiti AICI.

eMAG – Ingrijirea tenului si a fetei

Desigur ca in aceasta categorie de produse gasim articole atat pentru femei cat si pentru barbati, insa cele mai multe le sunt dedicate doamnelor si domnisoarelor. Nici nu a trecut bine 1 si 8 Martie ca femeile au parte din nou de mari reduceri, de aceasta data printre altele si la tot felul de creme, tratamente si solutii pentru ingrijirea corecta a tenului si a fetei. Ofertele le gasiti AICI.