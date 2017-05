eMAG – Ultimele ore de promotie Cooking Days – Discounturi de 45%

eMAG se apropie sa incheie promotia speciala Cooking Days prin care electrocasnicele au reduceri de 45%.

eMAG – Lista cu toate ofertele disponibile in aceste ultime ore de promotie poate fi consultata AICI.

eMAG a avut timp de o saptamana preturile reduse cu 45% pentru categoria de produse electrocasnice atat mari cat si mici, utile in bucatarie. Noi va prezentam acum, in ultimele ore de promotie, 5 dintre ofertele care inca nu s-au lichidat si beneficiaza in continuare de reduceri foarte mari:

eMAG – Cooking Days – Cuptor cu microunde Beko

31% are reducere de pret acest cuptor de la Beko si este unul dintre cele mai ieftine modele dar si performante pe care le gasesti pe piata in acest moment. Cuptorul cu microunde are un volum de 20l, putere 70W si este mecanic. Mai multe detalii gasesti AICI.

eMAG – Cooking Days - Frigider cu doua usi Arctit

Cum zilele Cooking Days se apropie de sfarsit, va mai prezentam o oferta foarte ieftina cu reducere mare, de aceasta data de frigider. Acest model de frigider este produs chiar in Romania, la Arctic, este prevazut cu doua usi, congelator, si un volum total de depozitare de 228l. Frigiderul face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 145cm. Pretul sau cu 30% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG – Cooking Days – Masina de spalat vase Whirlpool

Continuam prezentarea ofertelor disponibile in ultimele ore de promotie cu o masina de spalat vase, este chiar cel mai ieftin model si costa putin peste 1.000 de lei dupa o reducere de 32% din pret de la eMAG. Masina este produsa sub brandul Whirlpool, un motiv in plus pentru a avea incredere in rezistenta in timp a acestui produs, are 5 programe speciale si poate spala pana la 10 seturi de vase simultan. Latimea masinii de spalat vase este de doar 45cm si face parte din clasa energetica A+. Oferta pentru aceasta masina de spalat vase o gasiti AICI.

eMAG – Cooking Days – Robot de bucatarie Tefal MasteChef Compact

Daca vrei sa te faci un adevarat MasterChef in bucatarie, e timpul sa ai in dotare un robot precum acest model de la Tefal. Robotul de bucatarie, modelul Compact, are o putere de 700W, bolul are volum de 3.5 l, are in dotare blender de 1l si 4 viteze. Toate detaliile, functiile dar si pretul le gasesti AICI.

eMAG – Cooking Days – Espressor manual DeLonghi

Este renumit brandul DeLonghi pentru ca produce cele mai bune modele de espressoare care produc la randul lor cea mai savuroasa cafea. Noi va recomandam cel mai ieftin model manual produs sub acest brand, care costa foarte putin dupa reducerea de pret de 45% de la eMAG. Espressorul e dotat cu dispozitiv de spumare, sistem cappuccino, lucreaza la o presiune de 15bar si are un rezervor de apa de 1l. Toate detaliile si pretul sunt de gasit AICI.