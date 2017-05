eMAG - Ultimele ore de Cooking Days - Discounturi de 45%

eMAG Cooking Days este o promotie foarte importanta de la cel mai mare retailer online din Romania care vine cu discounturi de pana la 45%.

eMAG Cooking Days se apropie de sfarsit, mai sunt doar cateva ore de promotie si reducerile de pana la 45% inca rezista. Stocurile sunt pe terminate asa ca va recomandam si noi cateva dintre cele mai bune oferte ramase inca disponibile.

eMAG Cooking Days - Combina frigorifica Star Light

Combina frigorifica Star Light are o reducere de 29% in acest moment de la eMAG si e dotata cu doua usi. Combina e foarte economicoasa din punct de vedere energetic, facand parte din clasa A++, are inaltime de 178cm si volumul celor doua compartimente de 265l. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Cooking Days - Combina frigorifica Arctic

Aceasta combina frigorifica este produsa chiar in Romania, are dimensiuni reduse, ideal pentru o locuinta mica. Combina are inaltime de 152cm si volum de 229l pentru ambele compartimente. Frigiderul face parte din clasa energetica A+ si beneficiaza de un discount de 28% pe care il gasiti AICI.

eMAG - Cooking Days - Combina Beko

Combina frigorifica Beko are una dintre cele mai impresionante reduceri de la eMAG: 36%. Combina e dotata cu doua usi, display pe usa, volum de 209l si functie Neo Frost pentru a nu produce gheata. Combina face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 185cm, iar stratul sau exterior este din inox antiamprenta. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - Frigider cu doua usi BEKO

Frigiderul cu doua usi de la Beko are reducere de 24% din pret, e dotat atat cu display pe usa cat si cu dozator de apa rece. Frigiderul are un volum foarte generos de 435l pentru depozitare, functie No Frost disponibila, face parte din clasa energetica A+ si are 193cm. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG - Side by Side Haier

Sunt la mare cautare frigiderele moderne de tip Side by side. Va prezentam si noi un model foarte accesibil si modern produs de Haier, are 518l volum, face parte din clasa energetica A+ si are culoarea argintie. Frigiderul are functia No Frost si inaltime de 180cm. Pretul cu reducere de 1.300 de lei poate fi gasit AICI.

eMAG - Side by Side Electrolux

Ultimul frigider de acest tip pe care vi-l recomandam in cadrul acestui articol are o reducere record de 1.600 de lei, e de tip Side by Side, volumul tuturor compartimentelor este de 527l, are inaltime de 177cm, face parte din clasa energetica A+ si are functia No Frost disponibila, iar iluminarea se face prin tehnologia LED. Exteriorul este acoperit cu un strat de inox antiamprenta foarte usor de intretinut si curatat. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Cooking Days – Aragaz Hansa

Prima oferta este pentru un aragaz produs de Hansa, un brand renumit pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica. In acest moment aragazul de la Hansa beneficiaza si de un discount de la eMAG de 25%, e dotat cu 4 arzatoare pe gaz si are latimea de 50cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Cooking Days – Aragaz Star Light

eMAG Crazy Days aduce un discount de 23% pentru aragazul Star Light care functioneaza pe gaz si are 4 arzatoare ce sunt dotate si cu aprindere electrica, dar si cu siguranta pentru plita si cuptor. Aragazul are dimensiunea de 50cm si oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Cooking Days – Aragaz Electrolux

Aragazul Electrolux este produs chiar in Romania si are un pret foarte avantajos la eMAG. Aragazul are 4 arzatoare pe gaz dotate cu aprindere electrica si are si functia de grill. Pretul scazut cu 21% poate fi gasit AICI.

eMAG Cooking Days – Hota traditionala Star Light

COntinuam prezentarile cu o hota produsa tot de Star Light. Hota traditionala are o putere de absorbtie de 180cm pe ora, e dotata cu 1 singur motor si are latimea de 60cm. Pretul cu 27% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG Cooking Days – Hota Electrolux

O alta hota, de aceasta data produsa de Electrolux, are un pret excelent in cadrul promotiei. Aceasta hota are un singur motor, suprafata sa exterioara este din inox care are avantajul de a fi foarte usor de curatat si intretinut. Latimea hotei e de 60cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Cooking Days – Hota incorporabila telescopica Whirlpool

Pentru cei care prefera electrocasnicele incorporabile pentru a salva cat mai mult din spatiul disponibil in bucatarie, hota incorporabila si telescopica de la Whirlpool este ideala. Hota are putere de absorbtie de 336mc pe ora, un motor si dimensiunea de 60cm. Pretul cu 25% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG Cooking Days – Cuptor cu microunde LG

Cuptorul cu microunde de la LG are reducere de 22% in acest moment, este un cuptor cu putere de 70W si volum de 20l. Pretul la reducere poate fi consultat AICI.

eMAG Cooking Days – CUptor Daewoo

CUptorul cu microunde de la Daewoo are o reducere de 21%, volumul sau este de 20l si are o putere de 700W. Cuptorul este mecanic si pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Cooking Days – Cuptor cu microunde Zanussi

Ultima oferta pe care v-o recomandam este pentru un cuptor cu microunde de la Zanussi care are volum de 20l si putere de 700W. Pretul cu 9% discount poate fi gasit AICI.