eMAG – Ultimele ore cu reduceri de 50%. Iata ofertele cele mai populare

eMAG incheie in curand prima mare campanie de reduceri din acest an. Discounturile ajung chiar si la 50%.

eMAG – Lista completa cu reduceri de pana la 50% poate fi consultata AICI.

eMAG a inceput anul in forta cu reduceri de pana la 50% pentru mai multe categorii de produse. Noi am facut o scurta selectie a celor mai bune produse pe care vi le prezentam mai jos. Reducerile continua cateva ore.

eMAG – Laptopuri 25%

Laptopurile sunt una dintre cele mai populare categorii de produse in acest inceput de an. eMAG a pregatit reduceri de pana la 25 % pentru cele mai bune laptopuri. Brandurile cele mai intalnite in aceasta oferta sunt Lenovo, Asus, Acer, Dell, HP si multe altele. Toate laptopurile le puteti vedea AICI.

Cel mai vandut laptop este Lenovo Idea Pad 110 care are un procesor Intel Celeron cu frecventa de 1.6 Ghz si un display cu diagonala de 15.6 inch. Laptopul e dotat cu 4GB, 500 GB spatiu de stocare dar si unitate optica de tip DVD-RW. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Desktopuri

Daca va doriti o configuratie foarte puternica, insa nu vreti sa dati banii pe un laptop, cu echivalentul de bani cumparati un desktop incredibil de puternic, mai ales ca la eMAG au reduceri de 35% in acest moment. Toate ofertele de desktopuri le gasiti AICI.

Cel mai vandut model de desktop este unul de la HP, modelul 280 G2 Minitower care e dotat cu un procesor Intel Core i3 cu frecventa de 3.7 Ghz pe o arhitectura Skylake. Desktopul e dotat cu memorie de 4GB si spatiu de stocare de 500GB. Desktopul are unitate optica de tip DVD-RW, placa video Intel HD Graphics si un pret mai bun ca niciodata pe care il gasiti AICI.

eMAG – Telefoane mobile, reduceri de 40%

Chiar si telefoanele mobile au reduceri la eMAG inca de la inceputul anului, si nu orice fel de reduceri ci unele ce ating chiar pragul de 40%. Lista completa cu telefoanele la oferta (inclusiv Samsung Galaxy si iPhone) poate fi consultata AICI.

Pretul cel mai incredibil pentru un telefon mobil din oferta eMAG este cel pentru Samsung Galaxy S7 Edge, varful de gama de la Samsung care are si marginile rotunjite, acces facil la meniu, design inedit si impecabil. Telefonul mobil e dotat cu functia speciala 4G si are o memorie de 32GB. Oferta completa o gasiti AICI.