eMAG - Ultimele ore ale programului Rabla prin care poti obtine vouchere de 400 de lei

eMAG participa la programul rabla pentru electrocasnice si ofera vouchere de pana la 400 de lei pentru electrocasnicele vechi.

eMAG are o multime de reduceri pentru produsele electrocasnice mari. Nu ratati ocazia si aruncati o privire peste oferte.

eMAG electrocasnice – lista tuturor ofertelor disponibile in acest moment poate fi consultata AICI.

eMAG electrocasnice – Cel mai mare retailer din Romania vine cu oferte imbatabile pentru mai multe produse electrocasnice. Preturile sunt mult scazute, iar noi am selectat 14 dintre ele si vi le prezentam detaliat, mai jos:

eMAG – Masina de spalat rufe Whirlpool

Prima oferta pe care noi v-o recomandam cu toata increderea este pentru o masina de spalat rufe fabricata chiar de Whirlpool, unul dintre cele mai puternice branduri in materie de electrocasnice si in special de masini de spalat rufe. Masina de la Whirlpool are functia 6th Sense Control, capacitate de incarcare de pana la 6kg, 1200 rotatii pe minut si face parte din clasa energetica A+++. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Plita incorporabila

Continuam cu o plita incorporabila in mobilierul de bucatarie, foarte avantajoasa dar si foarte utila si de calitate. Plita este produsa tot de Whirlpool, functioneaza pe gaz si are in dotarea sa 4 arzatoare, iar aprinderea se face electric. In plus, suprafata sa este din inox foarte usor de curatat si intretinut. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – Masina de spalat vase incorporabila

Continuam tot cu un produs electrocasnic incorporabil, ideal pentru o bucatarie de mici dimensiuni. Masina de spalat vase de la Whirlpool are capacitatea de a spala pana la 10 seturi simultan, disponibile sunt 6 programe diferite, iar latimea sa este de doar 45cm. Masina face parte din clasa energetica A+, are display LED si optiune pentru programare intarziata. Pretul la reducere poate fi gasit AICI.

eMAG – Combina frigorifica

Una dintre cele mai mari reduceri o are chiar combina frigorifica de la Whirlpool pe care v-o recomandam. Stocul este limitat tocmai pentru ca pretul e foarte atragator si calitatea produsului este una foarte buna. COmbina e dotata cu doua usi, volum de 339l in cele doua compartimente si face parte din clasa energetica A+. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe 6Th Sense

36% discount are aceasta masina de spalat rufe 6th Sense Whirlpool care are o forta de centrifugare de 1000 rotatii pe minut, capacitate de incarcare a cuvei cu pana la 6kg de rufe murdare si face parte din clasa energetica A++. In plus, masina e dotata si cu un display LCD pe care afiseaza programele si timpul ramas. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Hota incorporabila telescopica

Foarte ieftina este si hota incorporabila telescopica de la Whirlpool care are o putere de absorbtie de 336mc pe ora si e dotata cu un singur motor. Dimensiunea hotei este de 60 cm si pretul il puteti consulta AICI.

eMAG – Frigider cu doua usi Whirlpool

Ultima oferta pe care v-o prezentam in cadrul acestui articol din promotia eMAG pentru electrocasnice este cea pentru frigiderul cu doua usi Whirlpool care e dotat si cu congelator, are un volum total de depozitare de 218l, face parte din clasa energetica A+, inaltimea sa este de doar 143cm si ocupa putin spatiu iar exteriorul este din inox. Pretul frigiderului il gasiti AICI.

eMAG electrocasnice – Combina frigorifica Beko

Prima oferta pe care v-o recomandam are un discount record de 37% si este produsa de Beko. Combina frigorifica de la Beko e dotata cu doua usi, are volum de depozitare in cele doua compartimente de 347l, face parte din clasa energetica A+ si foloseste functia speciala NeoFrost pentru a nu produce gheata. In plus, combina are inaltime de 201cm si un strat de inox la exterior. Pretul il gasiti AICI.

eMAG electrocasnice – Masina de spalat vase incorporabila Bosch

Masina de spalat vase ar trebui sa nu lipseasca din nicio bucatarie, tocmai din acest motiv cei de la eMAG vin cu o oferta speciala si un pret mai accesibil ca niciodata. Masina de la Bosch are reducere de 34%, este incorporabila in mobilierul de bucatarie si poate spala pana la 12 seturi de vase deodata. Masina are 5 programe disponibile, face parte din clasa energetica A+ si are o latime de 60cm. Oferta o puteti consulta AICI.

eMAG electrocasnice – Masina de spalat rufe SLIM Hotpoint

Hotpoint este un brand renumit de electrocasnice, in special pentru preturile foarte avantajoase, dar si pentru calitatea produselor. Masina de spalat rufe pe care v-o recomandam de la Hotpoint are o reducere de pret de 27% la eMAG chiar acum, capacitatea sa de incarcare este de 6kg, are 1200 RPM si face parte din clasa energetica A+++. Toate detaliile ofertei si pretul le gasesti AICI.

eMAG electrocasnice – Aragaz Hansa

Continuam prezentarea ofertelor incredibil de bune cu un aragaz de la Hansa ce are discount de 41%. Aragazul este unul dintre cele mai ieftine disponibile pe piata, are 4 arzatoare si functioneaza pe gaz. Aragazul are o latime de 50cm si pretul sau poate fi gasit AICI.

eMAG electrocasnice – Pachet cuptor si plita

Un pachet special cu oferta ce are reducere mare este acesta promotional pentru cuptorul si plita incorporabile de la Arctic. Cuptorul fiunctioneaza pe gaz, are volum de 66l si functie de grill, facand parte din clasa energetica A. Plita este si ea incorporabila, functioneaza pe gaz, are 4 arzatoare si aprindere electrica, iar la exterior un strat de inox usor de curatat. Oferta promotionala poate fi vazuta AICI.

eMAG electrocasnice – Frigider Sharp

Frigideru de la Sharp este unul foarte simplu, minimalist, dotat cu 2 usi si congelator. Frigiderul are functie de direct cooling pentru a pastra mai multa vreme alimentele proaspete, volumul de depozitare este de 227l si face parte din clasa energetica A+. Inaltimea frigiderului este de doar 144cm. Oferta o gasiti AICI.

eMAG electrocasnice – Cuptor cu microunde Haier

Ultima oferta pe care v-o prezentam in cadrul acestui articol este pentru un cuptor cu microunde foarte avantajos: reducere de 43% si pret de putin peste 100 de lei. Cuptorul are o putere de 700W si volum de 20l. Pretul poate fi gasit AICI.