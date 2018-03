eMAG – Uimitor ce poti cumpara sub 20 de lei: Boxe, casti, selfie stick-uri dar si modulator FM sau

eMAG are o multime de oferte foarte avantajoase pe site-ul sau, iar noi le vanam intotdeauna chiar pe cele mai bune.

eMAG – Lista tuturor ofertelor cu produce excelente ce costa mai putin de 20 de lei poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are multe reduceri bune, mai ales atunci cand e vorba de produsele resigilate. Am aruncat si noi o privire printre ofertele random din categoria de resigilate si am fost surprinsi sa gasim lucruri de foarte buna calitate la preturi de nimic. Gasiti si poze cu articolele resigilate, dar si discounturi impresionante.

eMAG – Husa iPhone 6

In primul rand iti recomandam de la eMAG, din categoria de resigilate, o husa de protectie cu buzunar card A+ case Ultraslim pentru iPhone 6. Daca tot ai investit o suma destul de consistenta intr-un telefon mobil de asemenea calitate si cu asemenea tehnologie, merita sa mai investesti inca o suma foarte mica pentru aceasta husa de protectie. Detaliile ofertei cu reducere de 50% pot fi gasite AICI.

eMAG – Cablu de incarcare Lightning

Cablul lightning A+ este ideal pentru incarcarea si sincronizarea dispozitivelor dumneavoastra, avand atat functie incarcare cat si sincronizare date.

Cablul lightning A+ este compatibil cu:

- iPhone 5 / iPhone 5S / iPhone 6/6s/6s plus/ iPhone 7/7 plus/ iPhone 8/8 plus

- iPad mini / 2/ 3

- iPad Air / iPad Air 2

- iPad Retina display

- iPod nano 7th Generation

- iPod touch 5th Generation 16Gb / 32Gb / 64Gb

Oferta pentru acest cablu o gasiti AICI.

eMAG – Fidget Spinner

Fidget Spinner e cea mai noua inovatie in materie de jocuri antistres.

Usor de transportat si de dimensiuni reduse, fidget spinner are ca scop eliberarea tensiunii cauzate de stres. Jucaria contribuie la eliminarea obiceiurilor nesanatoase, cum ar fi fumatul, rosul unghiilor sau tremuratul picioarelor, te ajuta sa te relaxezi si, implicit, sa te concentrezi mai bine.

Descopera acum cel mai bun leac anti-plictiseala si dezlantuie-ti creativitatea oriunde ai fi, la birou, acasa sau la scoala.

Fidget Spinner beneficii:

- reduce stresul

- elibereaza anxietatea

- ajuta la cresterea concentrarii

- jucaria perfecta impotriva plictiselii

- te scapa de obiceiuri neplacute cum ar fi: fumatul, roaderea unghiilor, tremuratul picioarelor etc.

- usor de tinut in buzunar

- foarte silentios, il poti lua la munca, scoala, birou, calatorii fara a deranja persoanele de langa tine

Oferta de la eMAG pentru un fidget spinner e impresionant de mica si o gasesti AICI.

eMAG – Modulator FM Freeman pentru masina

Modulatorul FM Freeman este excelent pentru masina, daca vrei sa asculti muzica ta si nu cea de la radio. Acest modulator are ecran LCD, conectivitate USB 2.0 de maximul 32GB, card sd de 32GB, e dotat cu telecomanda, poate reda fisiere audio mp3 si wma, iar distanta de transmisie este de aproximativ 10m. Oferta de al eMAG o gasiti AICI.

eMAG – Folie de protectie pentru iPhone 6

Daca mai devreme v-am recomandam o husa pentru telefonul mobil de la Apple, acum va recomandam si o folie de protectie Privacy tempered glass.

Folia de protectie A+ Privacy Tempered Glass este realizata din trei straturi securizate de sticla, pentru protectia maxima a telefonului, functia de “PRIVACY” asigurand confidentialitate informatiilor din telefon.

Proprietati – caracteristici

- Folia de protectie A+ Tempered Glass asigura protectie maxima ecranului telefonului, grosimea de 0,3 mm neafectand functia de touch.

O ferta pentru aceasta folie o gasiti AICI.

eMAG – Selfie stick Trust

In ziua de astazi nu poti sa faci un selfie serios in care sa cuprinzi un grup mare de oameni sau peisajul din spatele tau daca nu ai in dotare si un selfie stick. Un asemenea accesoriu a devenit mult mai ieftin decat ti-ai imagina. Noi iti recomandam oferta de la eMAG pentru selfie stickul trust care are si bluetooth pentru a declansa poza cu usurinta si poate fi intins pe 80cm. Oferta o gasesti AICI.

eMAG – Boxe Genius de 1.5W

Daca ai nevoie de un set de boxe de calculator decente cu care sa poti asculta muzica in voie, dar sa coste si foarte putin, noi avem exact ce iti trebuie. AM gasit printre ofertele eMAG de resigilate o reducere ce pare aproape imposibila pentru acest set de boxe Genius de 1.5W care pot fi conectate prin USB. Detaliile le gasesti AICI.

eMAG – Set 12 pahare de apa

Oferta buna pentru un set de 12 pahare de apa Uniglass Marocco de 270ml. Paharele suntr transparente, din sticla si prezinta ambalajul original desigilat, motiv pentru care inregistreaza o reducere cum n-a mai fost alta. Oferta eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Zgarda cu led Kerbl

Zgarda Kerbl Light & Reflex, pentru animalul de companie

Este prevazut cu material reflectorizant, vizibil pana la 500 metri.

Include baterie CR2032 (neinlocuibila) si este rezistent la apa.

Pentru aproximativ 100 de ore de lumina.

Lungime: 34-41 cm.

Oferta pentru aceasta zgarda o gasesti AICI.