eMAG - Tot ce trebuie sa stii despre Promotia de Paste

eMAG a dat startul promotiei de Paste care e una foarte puternica ce aduce discounturi de pana la 50% pentru 2 milioane de produse.

eMAG – Toate ofertele din promotia de Paste pot fi vazute accesand URMATORUL LINK.

eMAG a furat startul in acest an si a dat deja drumul promotiei de Paste. Easter Sales vine cu doua milioane de oferte ce au redcueri de pana la 50% asa ca ai de unde alege. De la cadouri tematice, la gadgeturi, telefoane, televizoare care sunt specialitatea casei, dar si electrocasnice mari si mici. O trecere in revista a principalelor categorii de produse o gasiti mai jos.

eMAG – Cadouri tematice

Dupa cum stiti, de Paste vine iepurasul atat la cei mari cat si la cei mici, asa ca pentru a respecta traditia, cei de la eMAG s-au gandit sa includa o categorie de produse care pot fi facute cadou. Pe langa preturile avantajoase si gama diversificata de produse, aveti si o multime de idei de cadouri. De la parfumuri, seturi cadou de ingrijire si machiaj, ceasuri, genti si accesorii atat pentru femei cat si pentru barbati, dar si carti, filme, muzica, jucarii si produse pentru copii si cosuri cu dulciuri cadou. Ofertele le gasiti listate AICI.

Telefoane, tablete si gadgeturi de la eMAG

Una dintre cele mai puternice categorii de produse care sunt foarte cautate, dorite si cu preturi bune este cea a telefoanelor, tabletelor si gadgeturilor. Va putem spune ca de Iepuras aveti reduceri multe si consistente pentru telefoane mobile, dar si pentru huse si folii de telefoane, acumulatori externi, smartwatch-uri, bratari fitness, tablete, accesorii telefoane mobile dar si accesorii tablete. Ofertele sunt AICI.

eMAG – Laptopuri, IT, Birotica si papetarie

Trecem la o alta categorie de produse foarte interesanta, cea in care se regasesc si laptopurile. Este o perioada foarte buna pentru a cumpara laptopuri si telefoane mobile, de obicei aceste produse inregistreaza cele mai mari reduceri inainte de sarbatori pentru a incuraja vanzarile, asa ca daca sunteti in cautarea lor, actionati pentru ca sunt discounturi si de 50%. Gasiti atat laptopuri, cat si accesorii de laptopuri dar si desktopuri, monitoare, componente pc, gaming, periferice de cea mai buna calitate, imprimante si scannere, retelistica si software, birotica si papetarie. Pe toate le aveti listate cu tot cu preturi AICI.

TV, electronice si auto de la eMAG

De Paste toate familiile se aduna impreuna pentru o masa festiva si in afara de consumul de lichori si bunataturi, toata lumea se strange in jurul televizorului. Tocmai din acest motiv va recomandam sa aveti in sufragerie un televizor mare de care sa va bucurati toti, care sa fie smart sa poata fi conectat la Netflix si sa mai coste si putin. Chiar exista asemenea modele in oferta eMAG de Paste, dar pe langa televizoare gasiti si accesorii TV, videoproiectoare, home cinema si audio, ebook readere, audio portabile, foto si video, gaming, dar si anvelope, electronice auto, accesorii auto si vehicule electrice. Ofertele pot fi gasite AICI.

eMAG – Electrocasnice mari si climatizare

Continuam sa rasfoim ofertele eMAG si ajungem la electrocasnicele mari care au reduceri la fel de mari si de impresionante. Masinile de spalat rufe, uscatoarele, combinele frigorifice dar si frigiderele simple, toate au discounturi ce ating chiar si pragul de 50%. Mai gasiti si lazi si congelatoare dar si frigidere side by side, incorporabile, masini de spalat vase, aragazuri, hote si cuptoare cu microunde dar si produse de climatizare. Pe toate le gasiti listate impreuna cu preturile lor AICI.

Electrocasnice mici din promotia de Paste eMAG

Electrocasnicele mici inregistreaza printre cele mai mari reduceri de pret in aceasta promotie, desi multa lume nu cauta asemenea produse in prag de sarbatoare pascala. Noi va recomandam sa va uitat la ofertele foarte bune de aspiratoare, fiarte si statii de calcat, masini de tocat, blendere si tocatoare, mixere, roboti de bucatarie, aparate de gatit, espressoare, storcatoare si alte produse de mic dejun. Ofertele sunt AICI.

eMAG – Ingrijire personala

Printre cele doua milioane de produse disponibile in promotia de Paste de la eMAG se numara si placile de par, ondulatoarele, epilatoarele, aparate de tuns si ras, aparate de igiena dentara, articole wellness, parfumuri pentru el si pentru ea, make up si ingrijire unghii, ingrijirea tenului si fetei, dar si ingrijie pentru barbati, perii si uscatoare. Ofertele pot fi gasite AICI.

Jucarii, articole pentru copii si carti de la eMAG

Cei mici sunt vizati de cele ai multe cadouri de la Iepuras, asa ca si ofertele sunt mai consistente si mai diversificate in aceasta zona. Gasiti de la jucarii de exterior la seturi de constructie, jocuri de societate, jucarii, coloriaj si seturi cadou, carti, dar si scutece si cosmetice de bebelusi, hrana bebelusi, articole pentru camera copilului, carucioare si articole de transport. Ofertele sunt disponibile AICI.

Mobila, casa, bricolaj si petshop de la eMAG

Tot in promotia de Paste de la eMAG au inceput sa apara si multe articole de mobilier de gradina pentru ca se apropie vremea buna, chiar daca nu pare inca. Oferte de mobilier si accesorii de gradina, dar si articole de gradinarit, sau mobilier, saltele, perne, pilote, lenjerii de pat, paturi si prosoape, articole de bucatarie si de servire a mesei, detergenti si articole de intretinerea casei, dar si bricolaj electric, produse sanitare, de iluminat si electrice sau hrana si accesorii petshop, pe toate le gasiti la mare reducere eMAG AICI.

eMAG – Fashion si sport

Ultima categorie de produse pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol despre promotia de Paste de la eMAG este cea de fashion si sport. Aici deja au inceput sa se epuizeze stocurile la cat de bune sunt ofertele. De la ceasuri de dama, genti si accesorii, la imbracaminte si incaltaminte atat de dama cat si de barbati, incaltaminte sport, imbracaminte sport, trolere, rucsacuri si genti, produse fitness si nutritie sportiva, biciclete, trotinete si skateboard, articole necesare la camping si drumetie, sporturi de interior si articole sportive. Pe toate le gasiti AICI.

eMAG – Pachet promotional Cuptor si plita incorporabile

Prima oferta din promotia eMAG pe care v-o prezentam si recomandam este cea pentru pachetul promotional care cuprinde un cuptor incorporabil de la Whirlpool, care functioneaza pe gaz si este multifunctional, are volum de 59l si functii de grill si rotisor, dar si o plita incorporabila de la Whirlpool. Plita este pe gaz, are 4 arzatoare si o latime de 60cm, dar si gratare de fonta rezistenta. Atat plita cat si cuptorul sunt acoperite la exterior cu inox usor de curatat si intretinut. Oferta cu 1.230 reducere poate fi accesata AICI.

eMAG – Combina frigorifica Beko

Trecem la un alt nivel si ajungem la combina frigorifica de la Beko. Aceasta combina frigorifica e dotata cu doua usi, congelator, iar pe usa superioara are atat un dispenser de apa cat si un display. Combina are volum de depozitare pentru alimente de 325l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 201cm. Oferta completa include un discount eMAG de 35% si poate fi gasita AICI.

eMAG – Aragaz Arctic

COntinuam sa navigam printre ofertele foarte bune de la eMAG din promotia de Paste si dam peste un aragaz simplu, minimalist, perfect. Acest aragaz e produs de Arctic chiar in Romania, functioneaza pe gaz, are 4 arzatoare si functie Saftey Plus. Arzatoarele sunt cu eficienta ridicata, iar aragazul are latime de 50cm. Oferta detaliata si pretul cu 28% mai mic de la eMAG pot fi gasite AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Whirlpool

Masina de spalat rufe de la Whirlpool este una dintre cele mai bune oferte din aceasta promotie de la eMAG. Masina face parte din clasa energetica A+++ ceea ce inseamna ca are un consum de electricitate foarte scazut, e dotata cu functie Sense Colours si are capacitate de umplere a cuvei cu pana la 6kg rufe murdare. Forta de centrifugare a masinii de spalat rufe este de 1200 RPM. Oferta eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat vase Whirlpool

Ramanem la producatorul Whirlpool care e unul dintre cei mai mari producatori de electrocasnice mari din intreaga lume, si gasim o oferta eMAG foarte buna pentru o masina de spalat vase care mai e si incorporabila, adica poate fi inclusa in mobilierul de bucatarie. Masina de spalat are latime de doar 45cm, functie speciala 6th Sense, poate spala pana la 10 seturi de vase si are 7 programe. Aceasta masina face parte din clasa energetica A++ si oferta cu reducere record de la eMAG de 41% poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Samsung

Nu sunt foarte multe modele de masini de spalat de la Samsung, insa va putem spune cu certitudine ca sunt printre cele mai performante. De exemplu, aceasta masina de spalat rufe de la Samsung, din promotia eMAG, are o garantie de 10 ani pentru motor. Masina are functie EcoBubble, motor inverter digital si capacitate de incarcare a cuvei de pana la 7kg. Masina are 1200 rotatii pe minut, face parte din clasa energetica A+++, latima sa e una standard de 60cm iar exteriorul este unul atipic, din inox. Oferta completa cu 30% reducere de la eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Frigider cu doua usi Arctic

Ajungem si la frigiderul Arctic care e produs la noi in tara si e dotat cu 2 usi si congelator. Frigiderul are garantie de 5 ani, deci va puteti da seama de calitatea si rezistenta sa. Volumul de depozitare pentru alimente este de 223l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 146cm. Oferta completa si detaliata de la eMAG include o reducere de 22% si poate fi vazuta AICI.

eMAG – Pachet promotional CUptor si plita Hansa

Incheiem cu o ultima oferta de la eMAG pentru un alt pachet promotional de plita si cuptor, la fel cum v-am prezentat si in inceputul articolului. Acest pachet e unul foarte avantajos deoarece are de la eMAG o reducere mare dar si producatorul Hansa e renumit pentru preturile foarte mici pe care le practica. Cuptorul incorporabil de la Hansa este unul electric cu volum de 67l si functii de grll si rotisor, dar si alte 4 functii. Plita este si ea incorporabila in mobilierul de bucatarie, functioneaza pe gaz si are 4 arzatoare. Ambele au exteriorul din inox. Oferta completa eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Parfumuri

Parfumurile sunt un cadou cu care nu ai cum sa gresesti, indiferent ca vorbim despre o femeie sau un barbat caruia ii faci acest cadou. Parfumurile nu necesita neaparat o investitie mare daca te uiti peste ofertele de la eMAG. Aici gasesti seturi de parfumuri Calvin Kelein, Paco Rabanne, Giorgio Armani Code si cate si mai cate. Toate ofertele pot fi consultate AICI.

eMAG – Seturi cadou, ingrijire si machiaj

Daca vrei sa ii faci cadou unei doamne sau domnisoare un set de ingrijire sau machiaj, cu siguranta o vei bucura nespus. In ofertele eMAG sunt o multime de seturi complete de cea mai buna calitate care au discounturi ce ating chiar si pragul de 50%. Gasesti aici de la seturi de machiaj, la truse de manichiura pedichiura, blush, gloss si multe altele. Pe toate le poti vedea AICI.

eMAG – Aparate de ingrijire personala

In oferta eMAG au aparut niste preturi fantastice pentru o multime de aparate de ingrijire personala foarte performante. Vorbim despre epilator de la Braun cu reducere de 50% sau perii pentru curatarea tenului de la Philips. Mai gasesti si ondulatoare, placi de par, perii electrice si uscatoare. Ofertele pot fi consultate AICI.

eMAG – Ceasuri, genti si accesorii

Fie ca vorbim despre produse pentru femei sau pentru barbati, cei de la eMAG au bagat niste reduceri ce depasesc chiar si 50% in multe cazuri pentru ceasuri de lux, genti si accesorii. Branduri precum Esprit, Zee Lane, Nike, Just Cavalli sau Diesel si Police. Ofertele pot fi gasite AICI.

eMAG – Aparate de bucatarie

Daca vreti sa faceti cadou unui cuplu un articol care sa fie si util, va recomandam aparatele de bucatarie. De la gratar electric la slow coocker, la masini de paine, mixere verticale, roboti de bucatarie sau storcatoare de fructe, toate ofertele din aceasta categorie inregistreaza printre cele mai mari reduceri. Puteti sa va convingeti si voi AICI.

eMAG – Telefoane si gadgeturi

De data asta va recomandam un cadou ce necesita o investitie ceva mai mare, insa bucuria unui asemenea cadou nu poate fi comparata cu nimic. Ofertele de telefoane mobile si gadgeturi sunt foarte bune la eMAG in promotia de Paste, va recomandam Huawei Mate 10 Pro sau Samsung Galaxy A5, dar gasiti si multe alte oferte. Pe toate le puteti vedea AICI.

eMAG – Carti, filme si muzica

Carti, filme si muzica sunt cadouri pe care le poti face si care nu se vor demoda niciodata. Alege cu grija ce vrei sa daruiesti, alege dintre miile de titluri disponibile la eMAG si plateste foarte putin pentru ca reducerile ating 50% in multe cazuri. Lista tuturor titlurilor de carti filme si albume le gasesti AICI.

eMAG – Jucarii si produse pentru copii

Cei mici se bucura cel mai mult de aceasta perioada in care primesc cadouri de la Iepuras, asa ca cei de la eMAG ne vin in ajutor si ne ofera o multime de jucarii si produse pentru copii la preturi bune pentru a putea cumpara cat mai multe. Ofertele sunt disponibile AICI.

eMAG – Cosuri si dulciuri cadou

Daca sunteti in pana de idei, cosurile cadou sau dulciurile sunt cele care va pot ajuta in orice moment. E foarte simplu sa alegeti dintre sutele de oferte de la eMAG si sa faceti un cadou cu care nu aveti cum sa gresiti. Preturile avantajoase le gasiti AICI.

eMAG – Gaming

Ultima categorie de produse pe care le recomandam pentru a le face cadou de Paste, de la eMAG, sunt cele de gaming. Ofertele sunt foarte bune atat pentru console de la Nintendo, Microsoft Xbox dar si pentru jocuri precum Star Wars, Fifa 18 sau Project Cars. Toate detaliile sipreturile le gasiti AICI.

eMAG – Telefon mobil Samsung Galaxy A5

Prima oferta pe care v-o recomandam este pentru un telefon mobil foarte avantajos si de buna calitate produs tocmai de Samsung, probabil cel mai de incredere producator de telefoane. Modelul pe care vi-l recomandam noi este Galaxy A5, varianta 2017 care este foarte actual, cu tehnologie puternica, are memorie de 32GB si functia speciala 4G. Oferta include un discount de 37% pe care il gasiti AICI.

eMAG – Telefon HTC U Play

Alta oferta incredibila este pentru modelul HTC U Play. Acest telefon mobil este unul decent, cu o configuratie puternica ce suporta instalarea celor mai noi aplicatii Android, are spatiu de stocare de 32GB unde incap o multime de melodii, filmari si poze, si e dotat si cu functia speciala 4G pentru internet de mare viteza. Oferta are 57% discount pe care il gasiti AICI.

eMAG – Allview P9 Energy

Continuam cu un telefon mobil care pare ca le are pe toate: este produs chiar in Romania, costa foarte putin, are reducere de 44% la eMAG si mai are si functie de dual sim, adica poate administra doua cartele cu numar deodata. Telefonul Allview P9 Energy S are doua camere foto de 13mp, ecran de 5.5 inch si un spatiu de stocare de 32GB. Toate detaliile si pretul cu reducere de 44% le gasiti AICI.

eMAG – Telefon mobil Motorola Moto M

Continuam cu oferta de la eMAG care include probabil cea mai mare reducere din intreaga promotie. Telefonul mobil Motorola Moto M are functie Dual sim, poate administra doua cartele cu numara. memorie de 3GB si un spatiu de stocare de 32GB, dar si functie 4G. Toate detaliile despre acest mobil cu pretul mai mic cu 56% puteti afla AICI.

eMAG – Telefon mobil Zte Blade V8 mini

Si incheiem articolul cu recomandarile noastre pentru telefoane mobile cu oferta excelenta pentru unul dintre cele mai ieftine modele, dar cu tehnologie foarte actuala si puternica. Telefonul ZTE Blade V8 Mini are dual camera, memorie de 16GB, desigur e dotat si cu 4G si are si functie Dual Sim. Oferta are pretul la eMAG redus cu 50% si poate fi gasita AICI.

eMAG – Campania de Paste – Televizor Smart Samsung

Prima oferta pe care v-o recomandam este pentru un televizor Samsung. Cea mai buna tehnologie, cea mai puternica marca. Televizorul are reducere de pret de la eMAG de 43% si are o diagonala de 138cm. Televizorul reda imagini impecabile 4K ULTRA HD si are display-ul curbat pentru ca sa ofere o experienta de vizionare desavarsita. Puteti vedea pretul AICI.

eMAG – Promotia de Paste – Smart LG

Trecem la un alt producator dar pastram standardele de calitate la fel de ridicate. Vorbim despre un televizor de tip OLED Smart LG care poate fi conectat la internet si a carui diagonala are 139cm. Televizorul reda imagini FULL HD si are discount record de 50%. Oferta completa poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG – Campania de Paste – Sony Bravia cu reducere 1.700

Fantastica oferta pentru televizorul Smart LED Sony Bravia care are diagonala de 138.8cm. Acest televizor are rezolutie 4K ULTRA HD, poate fi conectat la internet si folosit pentru vizionarea de continut video de pe platforme precum Netflix, HBO GO sau Youtube sau Voyo. Televizorul are un pret scazut cu 1.700 de lei pe care il gasiti AICI.

eMAG – Promotia de Paste – Televizor Panasonic

Televizorul de la Panasonic beneficiaza de o garantie de 5 ani de zile si un discount de 24% de la eMAG in cadrul promotiei de Paste. Acest televizor are ecran de tip LED, care e de foarte buna calitate, diagonala sa avand 123cm. Rezolutia la care reda imaginile e cea mai buna de pe piata 4K ULTRA HD. Oferta completa cu 24% reducere eMAG poate fi consultata AICI.

eMAG – Promotia de Paste – Smart Toshiba

Ultimul televizor pe care vi-l recomandam in cadrul acestui articol din promotia de Paste de la eMAG este de la Toshiba, este un televizor smart cu conectivitate la internet si la platformele Netflix, HBO GO, VOYO, Youtube sau Facebook. Televizorul are ecran de 124cm si rezolutie Ultra HD. Printre altele, acest model de televizor e cel mai ieftin dintre cele recomandate de noi si are o reducere semnificativa. Oferta completa poate fi consultata AICI.