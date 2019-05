eMAG – Topul celor mai ieftine laptopuri 2 in 1 – Cat costa un laptop ce se transforma in tableta

eMAG are preturi foarte bune la mai multe modele de laptopuri 2 in 1, laptopuri ce se pot transforma in tablete.

eMAG – lista completa cu laptopuri 2 in 1

eMAG are la promotie mai multe laptopuri de tipul 2 in 1, laptopuri cu touch screen ce pot fi transformate foarte usor in tablete. Configuratiile lor sunt foarte puternice si va invitam sa aruncati o privire si peste preturile modelelor de mai jos.

eMAG – Odys Windesk

Laptopul 2 in 1 de la Windesk 9 este cel mai ieftin laptop de acest tip si are si o reducere de 15%. Laptopul are un display de tip IPS LED de 8.9 inch, are functie 3G si procesor Intel Atom Quad Core de 1.83 Ghz.

eMAG – Lenovo Miix

Din gama Lenovo Miix va prezentam un laptop 2 in 1 dotat cu procesor Intel Atom cu frecventa de 1.33 Ghz si display de 10.1 inch. Laptopul are 2 Gb memorie si un spatiu de stocare foarte fiabil de 64 Gb eMMC. In plus, laptopul vine cu sistemul de operare preinstalat Windows 10.

eMAG – Laptop 2 in 1 Acer One

Un alt model foarte avantajos ca pret, depaseste putin 1.000 de lei, este modelul Acer One S1002 166V care are procesor Intel Atom de 1.83 Ghz si display IPS de 10.1 inch. Laptopul are memorie de 32 Gb eMMC si placa video Intel HD Graphics.

eMAG – Toshiba Satellite Radius

Modelul Radiu 11 de la Toshiba Satellite are procesor Intel Celeron Dual Core de 1.6 ghz si fata de modelele prezentate anterior are un display ceva mai mare de 11.6 inch. Laptopul are 2 GB si 32 GB eMMC.

eMAG – Laptop 2 in 1 Lenovo IdeaPad Yoga

Unul dintre cele mai renumite laptopuri de acest tip 2 in 1 este Lenovo Idea Pad Yoga care se poate transforma in tableta. Laptopul are discount de 11% in acest moment la eMAG, e dotat cu procesor Intel Core i3 de 1.9 Ghz cu o arhitectura Haswell, display generos de 14 inch la o rezolutie Full HD de tip IPS, 4 GB memorie si 1 TB spatiu de stocare HDD si alti 8 GB SSHD. In plus laptopul are placa video nVidia GeForce 920M 2GB.

eMAG – HP Elite Book Revolve 810 G3

Laptopul HP EliteBook Revolve 810 G3 are procesor Intel Core i5 de 2.3 Ghz, 11.6 inch si o memorie de 256 GB SSD.