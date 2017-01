eMAG – TOP 8 cele mai vandute telefoane mobile din promotia inceputului de an. Reduceri de 40%

eMAG are o promotie in aceste zile care include si discounturi de pana la 40% pentru telefoanele mobile. Samsung Galaxy si iPhone au si ele reduceri consistente.

eMAG – Lista completa de telefoane mobile aflate la reducere poate fi consultata AICI.

eMAG a inceput anul cu reduceri de pana la 50% pentru mai multe categorii de produse, iar pentru telefoanele mobile discounturile ating chiar si pragul de 40%. Noi am selectat telefoanele mobile cel mai bine vandute in acest inceput de an si vi le prezentam si voua.

eMAG – Lenovo A7010

Primul telefon mobil pe care vi-l recomandam are o reducere record de 35% si este unul dintre cele mai populare in acest inceput de an. Lenovo A7010 are functie Dual Sim si o memorie de 32GB, dar si functie 4G. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – Samsung Galaxy J5

Toate telefoanele mobile din gama Galaxy de la Samsung sunt foarte apreciate si au confirmat in timp calitatea. Modelul J5 are in acest inceput de an vanzari chiar mai bune ca modelele mai performante, imbinand perfect calitatea cu un pret avantajos. Telefonul are dual sim si 16GB memorie. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Wink Glory SE

Cel mai ieftin telefon mobil care a prin top 8 ale celor mai vandute in acest inceput de an este Wink Glory SE care are capacitatea de a administra doua cartele SIM deodata si e dotata cu o memorie de 8gb dar si un ecran IPS de 5 inch. Pretul beneficiaza de o reducere de 28% si poate fi gasit AICI.

eMAG – Apple iPhone 7

Fireste, nu avea cum sa nu intre in topul celor mai vandute telefoane mobile si iPhone 7, varful de gama de la Apple. Un telefon exceptional ce aproape ca nu are nevoie de nicio prezentare. Varianta cea mai avantajoasa in acest moment la eMAG e cea BLACK cu memorie de 32GB, pretul il gasiti AICI.

eMAG – Samsung Galaxy S7 Edge

Continuam cu principalul competitor al celor de la Apple, telefonul Samsung Galaxy S7 Edge. Acest telefon beneficiaza de la eMAG de un discount in acest moment de 11%, are memorie de 32GB, functie 4G pentru transfer de date si internet de mare viteza si o multime de alte functii. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Samsung Galaxy A5

Un model ceva mai vechi tot din gama Galaxy, insa actualizat in 2016, este A5 care inregistreaza vanzari foarte bune, mai ales ca pretul s-a ieftinit cu 18%. Telefonul are 16GB memorie si functia speciala 4G. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG – Huawei P9 Lite

Putin peste 1.000 de lei a ajuns sa coste cel mai puternic telefon mobil de la Huawei, modelul P9 Lite. Acest telefon are capacitatea de a administra doua cartele sim deodata, memoria sa este de 16GB. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG – iPhone 5S

Ultimul telefon care prinde topul celor mai vandute 8 telefoane mobile ale momentului este iPhone 5S, care desi este un model mai vechi, este foarte apreciat, tehnologia folosita fiind foarte actuala si de calitate. Telefonul are 16GB memorie si pretul poate fi gasit AICI.