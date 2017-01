eMAG – Top 8 cele mai vandute telefoane mobile ale momentului

eMAG face public clasamentul celor mai vandute telefoane mobile din acest moment. Iata si preturile lor la reducere.

eMAG – Clasamentul complet al celor mai vandute telefoane mobile poate fi consultat AICI.

eMAG actualizeaza constant clasamentul celor mai vandute telefoane mobile. Noi am ales sa va prezentam in cadrul acestui articol primele 8 telefoane mobile care sunt cu adevarat performante, preturile sunt pentru toate buzunarele si multe produse au chiar si reduceri de la eMAG.

eMAG – Samsung Galaxy S7

Primul telefon mobil si cel mai vandut este poate in mod surprinzator Samsung Galaxy S7. Varful de gama al Galaxy este foarte apreciat de cumparatori pentru ca in ciuda calitatii foarte bune si a tehnologiei noi cu care e dotat, pretul nu este unul exagerat. In plus, modelul BLACK dotat cu 32GB are de la eMAG si un discount de 18%. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.

eMAG – Samsung Galaxy J5

In mod surprinzator, si pe cel de-al doilea loc al clasamentului celor mai vandute telefoane mobile se afla tot un telefon mobil de la Samsung, de data aceasta unul mult mai ieftin ce poate fi achizitionat cu un buget mult sub 1.000 de lei, mai ales dupa reducerea de la eMAG. Telefonul Samsung Galaxy J5 poate administra doua cartele SIM deodata, are o memorie de 16GB si functie 4G. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG – Telefon mobil Apple iPhone 7

Abia pe locul al 3-lea se afla primul model de telefon mobil de la Apple. Este vorba despre cel mai nou telefon iPhone 7 ce are o memorie de doar 32GB. Chiar si acest telefon beneficiaza de un discount semnificativ de la retailerul eMAG. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – Wink City S

Este cel mai ieftin telefon mobil care prinde clasamentul celor mai vandute gadgeturi de la eMAG. Wink City S costa foarte putin, are si reducere de 23% si in ciuda costurilor reduse are tehnologie foarte actuala si de buna calitate. Wink City S este Dual SIM, are memorie 8GB si functie 3G pentru transfer de date si internet de mare viteza. Pretul sau este AICI.

eMAG – Huawei Nova

Locul al 5-lea este ocupat de Huawei Nova, tot un telefon mobil ce poate fi achizitionat cu un buget mediu. Cel mai mare retailer online din Romania aplica o oferta excelenta pentru Huawei Nova cu reducere de 21% si devine mult mai accesibil. Telefonul mobil are capacitatea de a administra doua cartele cu numar in acelasi timp, e dotat cu 32GB spatiu de stocare pentru fotografii, muzica, filmari si aplicatii si are functia 4G. Pretul sau poate fi consultat AICI.

eMAG – Huawei P9 Lite

Tot de la Huawei, pe locul 7 gasim telefonul mobil P9 Lite. Acest telefon mobil costa sub 1.000 de lei si are un design special si foarte apreciat de impatimitii de gadgeturi. Memoria sa este de doar 16GB si are functie 4G. Pretul cu reducere de 16% poate fi gasit AICI.

eMAG – Lenovo A7010

Ultimul telefon care prinde clasamentul celor mai vandute 8 telefoane ale momentului la eMAG este produs de Lenovo. Modelul A7010 are functie de Dual SIM, memorie generoasa de 32GB si functie 4G, iar pretul sau este de putin peste 500 de lei. Oferta cu toate detaliile o gasiti AICI.