eMAG – Top 8 cele mai ieftine masini de spalat rufe – Preturile incep de la 680 de lei

eMAG are o multime de modele de masini de spalat rufe foarte avantajoase.

eMAG – Lista cu toate masinile de spalat rufe pot fi gasite AICI.

eMAG are o promotie foarte avantajoasa cu multe masini de spalat rufe performante care au preturile cele mai mici. Am ales si noi 8 modele de masini de spalat rufe, cele cu preturile cele mai mici, si vi le prezentam mai jos:

eMAG – Masina de spalat rufe Vision Clean

Masina de spalat rufe Vision Clean este cea mai ieftina aflata la promotie, iar performantele sale sunt foarte bune. Masina are 1000 RPM, capacitatea sa de incarcare este de pana la 5kg si face parte din clasa energetica A+. Oferta cu reducere de 9% o gasiti AICI.

eMAG – Masina de spalat Star Light

Star Light este un brand renumit pentru preturile sale foarte avantajoase si este si cazul pentru aceasta masina de spalat rufe care este printre cele mai ieftine modele. Masina poate fi incarcata cu pana la 6kg de rufe murdare, are o forta de centrifugare de 1000 rotatii pe minut, face parte din clasa energetica A++ si are display LED. Ofeta la reducere o gasiti AICI.

eMAG – Albatros

Masina de spalat rufe de la Albatros beneficiaza de discount de 11%, cuva sa poate fi incarcata cu rufe pana la 5kg si are 800 RPM. Oferta completa a acestei masini poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe SLIM Arctic

Masina de spalat rufe de la Arctic este produsa chiar in Romania, are o capacitate de incarcare de pana la 5kg, este un model slim care are dimensiuni mult reduse si este ideala pentru o locuinta cu spatiu restrans. Masina face parte din clasa energetica A+ si are 800RPM. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Masina LDK

Desi este un brand mai putin cunoscut, masina de spalat rufe de la LDK este una foarte avantajoasa, cu un raport calitate/pret excelent. Masina face parte din clasa energetica A+, are 800 RPM, capacitate de incarcare a cuvei de 5kg si are 8 programe de spalare, dintre care si unul de spalare rapida de 15minute. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Heinner

Heinner este un alt brand renumit in materie de electrocasnice si mai ales in materie de masini de spalat rufe foarte avantajoase. Pretul masinii de la Heinner pe care noi v-o recomandam are un discount de la eMAG de 19% in acest moment. Masina are urmatoarele caracteristici: 5kg capacitate de incarcare, 800 RPM, clasa energetica A+. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – SLIM Indesit

Modelele de masini de spalat rufe SLIM sunt cele mai cautate in aceste zile pentru ca au dimensiuni mult reduse si sunt ideale pentru locuinte mici sau bai cu spatiu putin. Masina de la Indesit nu doar ca are dimensiuni mici, dar si capacitati impresionante: 1000 RPM si capacitate de incarcare de 5kg si face parte din clasa energetica A+. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Heinner

Ultima masina de spalat rufe pe care v-o prezentam in cadrul acestui articol este de la Heinner si are capacitate de incarcare de pana la 5kg, 800 rpm si face parte din clasa energetica A+. Latimea masinii este de 60cm. Oferta completa cu discount poate fi gasita AICI.