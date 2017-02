eMAG – Top 7 cele mai vandute televizoare de la Sony. Au reduceri de 25%

eMAG are o promotie speciala pentru televizoarele produse de Sony. Preturile sunt reduse cu pana 25%.

eMAG – Lista completa cu televizoarele disponibile la oferta poate fi consultata AICI.

eMAG are o promotie speciala pentru televizoarele produse de Sony. Preturile sunt scazute in aceasta perioada cu pana la 25%. Am selectat si noi 7 dintre cele mai vandute modele de televizoare si vi le prezentam in cadrul articolului, mai jos.

eMAG – Televizor Smart Android LED Sony Bravia

Unul dintre cele mai apreciate si mai vandute televizoare este unul ce poate fi achizitionat cu un buget mediu si beneficiaza si de o reducere importanta. Televizorul are diagonala generoasa de 139cm si rezolutia cea mai puternica de pe piata 4K ULTRA HD. Oferta completa cu pretul la reducere poate fi consultata AICI.

eMAG – Smart Android LED Sony Bravia

Din gama de televizoare Sony Bravia va recomandam acest model de televizor cu pret foarte avantajos, care e dotat cu toate functiile smart, poate fi conectat la internet si la dispozitivele mobile din casa. Televizorul are diagonala de 108 cm si rezolutie Full HD. Pretul poate fi consultat AICI.

eMAG – Televizorn Sony Bravia 102

Unul dintre cele mai ieftine televizoare pe care le gasiti in acest moment la oferta este acest model cu display de tip LED de la Sony, chiar din gama Bravia. Televizorul este unul cu o diagonala destul de mica, de 102cm, rezolutie Full HD, ideal pentru un dormitor de dimensiuni mici sau medii. Pretul televizorului cu discount de 15% aplicat poate fi gasit AICI.

eMAG – Televizor Smart LED Sony Bravia

Trecem la urmatorul model de televizor ce are reducere consistenta de la Sony Bravia. Acest model are toate functiile Smart disponibile, diagonala de 123cm si rezolutie Full HD. Toate detaliile si pretul le gasiti AICI.

eMAG – Sony Bravia 139

Daca va doriti un televizor cu adevarat impresionant, acest model de la Sony Bravia este cu siguranta foarte puternic si impunator prin ecranul ce are o diagonala de 139cm. Televizorul este smart si poate fi conectat la internet, rezolutia sa este 4K ULTRA HD si reducerea de care beneficiaza este de 758 de lei. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – Televizor Smart Android 3D LED Sony Bravia

Acest televizor de la Sony are disponibile toate functiile Smart si poate fi conectat la internet, reda imagini 3D, sistemul sau de operare este Android, iar diagonala televizorului este de 139cm. Rezolutia la care televizorul reda imagini este Full HD. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Smart Android LED Sony Bravia

Ultimul model de televizor pe care vi-l prezentam are cel mai mare display din oferta: 164cm. In plus, imaginea sa este impecabila, avand rezolutie 4K ULTRA HD. Pretul televizorului are o reducere consistenta si poate fi gasit AICI.