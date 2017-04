eMAG – Top 7 cele mai ieftine aparate de aer conditionat la oferta

eMAG are o promotie speciala la aparatele de aer conditionat.

eMAG – Lista completa cu toate aparatele de aer conditionat din oferta poate fi consultata AICI.

eMAG comercializeaza la preturi foarte avantajoase o gama larga de aparate de aer conditionat. Am selectat si noi cele mai ieftine 7 modele de aparate de aer conditionat de la eMAG si vi le prezentam in cadrul acestui articol, mai jos.

eMAG – Galanz

Primul aparat de aer conditionat pe care vi-l prezentam este si cel mai ieftin din cadrul acestei promotii de la eMAG. Aparatul e produs de brandul Galanz, are o putere de 9000 BTU, face parte din clasa energetica A++ pentru racire, iar pentru incalzire A. Pretul sau este redus cu 11% si este putin peste 1.000 de lei. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Inverter Galanz

Aparatul de aer conditionat de la Galanz este de tip inverter, face parte din clasa energetica A++ pentru procesul de racire, iar A pentru incalzire. Aparatul are o putere de 12000BTU. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Galanz

Tot de la brandul Galanz va prezentam o alta oferta foarte avantajoasa de aparat de aer conditionat. Aparatul are o putere de 12000 BTU si pretul foarte avantajos dar si alte informatii pot fi gasite AICI.

eMAG – Yoki

Un alt aparat de aer conditionat pe care il recomandam cu toata increderea este acest model Yoki cu putere de 9000 BTU, de tip inverter. Aparatul are un consum redus de energie electrica deoarece face parte din clasa energetica A++. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Aparat de aer conditionat Yoki

Tot un aparat de aer conditionat foarte ieftin este si acest model de la Yoki, ceva mai puternic, cu 12000 btu, de tip inverter si care face parte din clasa energetica A++. Aparatul de aer conditionat beneficiaza si de o garantie de 24 de luni iar oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Aparat de aer conditionat Gree

Un alt aparat de aer conditionat pe care vi-l recomandam in primul rand pentru pretul foarte bun dar si pentru calitatea sa este produs sub un brand mai putin renumit: gree. Aparatul face parte din clasa energetica A++, e de tip inverter si are 9000 BTU putere. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Aer conditionat Hausgerate

Ultimul aparat de aer conditionat pe care il includem in top 7 cele mai ieftine aparate este produs de Hausgerate, de tip inverter meister care are o putere de 12000 BTU. Oferta poate fi gasita AICI.