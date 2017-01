eMAG – Top 6 cele mai vandute frigidere de tip side by side

eMAG – frigiderele de tip side by side sunt cele mai moderne si mai cautate in aceasta perioada. Ele sunt si foarte spatioase, iar daca alegeti modelul potrivit nu veti avea nici un consum ridicat de energie electrica.

eMAG – Lista tuturor frigiderelor de tip side by side poate fi consultata AICI.

eMAG are preturi foarte avantajoase pentru multe frigidere de tip Side by side, iar noi am selectat 6 dintre cele mai vandute. Iata care sunt frigiderele pe care noi vi le recomandam cu toata increderea:

eMAG – Side by side Samsung

Frigiderul de la Samsung are un discount foarte important de 20% de la eMAG, este un frigider dotat cu dozator de lichide pe usa, exteriorul este din inox foarte usor de curatat si intretinut. Volumul frigiderului este de 537l si face parte din clasa energetica A+. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Side by side Beko

Si cei de la Beko au o oferta foarte interesanta la eMAG pentru un frigider de tip Side by side ce are reducere de pret de 23%. Frigderul are un volum de depozitare de 540l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltimea de 182cm. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG – Side by side Hotpoint

Hotpoint este renumit pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica pentru electrocasnicele pe care le fabrica. Desi acesta este un frigider foarte performant de la Hotpoint, are totusi o reducere semnificativa la eMAG de 17% din pret. Frigiderul face parte din clasa energetica A+ si foloseste functia Full No Frost pentru a nu produce gheata. Inaltimea sa este de 176cm si are volum de 515l. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Side by side Liebherr Confort

Acesta este unul dintre cele mai incapatoare frigidere, are un volum de depozitare de 651l, ideal pentru o bucatarie foarte mare. Frigiderul de la Liebherr are reducere de pret de 1745 lei, face parte din clasa energetica A+ si e dotat cu functia No Frost. Exteriorul este din inox de cea mai buna calitate. Pretul poate fi consultat AICI.

eMAG – Side by side Haier

Unul dintre cele mai ieftine frigidere de tip Side by side este acest model de la Haier care beneficiaza si de un discount de moment de la eMAG ce ajunge la 32%. Frigiderul are display pe usa, 579l volum si face parte din clasa energetica A+. In plus, frigiderul e dotat cu functia No Frost pentru a nu produce gheata si are 190cm inaltime. Pretul frigiderului poate fi gasit AICI.

eMAG – Side by side Daewoo

Ultimul model de frigider de tip Side by side pe care vi-l prezentam este fabricat de Daweoo si e dotat, spre deosebire de celelalte modele, cu minibar, are inaltime de doar 177cm insa un volum foarte generos de 509l. Frigiderul face parte din clasa energetica A+ si are si functia No Frost. Toate detaliile ofertei sunt AICI.