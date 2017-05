eMAG - TOP 6 cele mai vandute aparate foto DSLR

eMAG are preturi foarte bune in aceasta saptamana pentru aparatele foto DSLR, ideale pentru orice incepator care vrea sa devina profesionist.

eMAG - Lista cu toate aparatele foto DSLR disponibile in oferta poate fi consultata AICI.

eMAG are o promotie in aceasta saptamana prin care scade preturile anumitor aparate foto de tip DSLR. Am ales si noi 6 dintre cele mai vandute aparate care au si reduceri la eMAG acum.

eMAG - Aparatul foto DSLR Nikon D3300

Aparatul foto DSLR Nikon D3300 este dotat cu un senzor de imagine performant de 24.2mp si este cel mai vandut aparat foto de acest tip de la eMAG. Aparatul vine dotat cu obiectivul AF-P 18-55mm VR. Pretul cu 10% discount poate fi gasit AICI.

eMAG - Aparat foto DSLR Canon EOS 100D

O reducere record de pret are aparatul foto de la Canon, modelul EOS 100D. Acest aparat foto este printre cele mai vandute DSLR-uri, are obiectiv EF-S 18-55MM DC standard si senzorul de imagine e de 18mp. Oferta completa cu 28% discount poate fi gasita AICI.

eMAG - DSLR Canon EOS 1200D

Continuam prezentarea ofertelor cu o promotie foarte buna pentru un aparat de la Canon. Este vorba de modelul DSLR EOS 1200D care are 18mp. Obiectivul cu care vine dotat acest aparat este EF-S de 18-55mm DC III. Oferta foarte avantajoasa cu garantie de 24 de luni poate fi gasita AICI.

eMAG - Nikon D5300

Acest aparat foto are un senzor de imagine foarte puternic si este printre cele mai vandute de la eMAG. Aparatul D5300 are 24.2mp, este de culoare neatra si are obiectiv af-p 18-55. Pretul si oferta completa pot fi gasite AICI.

eMAG - Aparat foto DSLR Canon EOS 700D

Cadou special pentru cei care achizitioneaza aparatul DSLR Canon EOS 700D la oferta. Aparatul e dotat cu un senzor de 18mp si obiectiv EF-S 18-55MM IS STM. Oferta completa si cadou special pe care il primiti la achizitie le gasiti AICI.

eMAG - DSLR Nikon D5500

Ultima oferta pe care v-o recomandam este pentru aparatul foto DSLR Nikon D5500 cu senzor de imagine de 24.2mp care e dotat cu obiectiv AF-P de 18-55mm VR. Oferta completa cu reducere de 21% poate fi gasita AICI.