eMAG – Top 6 cele mai ieftine laptopuri cu Windows 10 preinstalat

eMAG are o promotie speciala cu reduceri de 25% pentru laptopurile ce au Windows 10 preinstalat.

eMAG – Lista tuturor laptopurilor la oferta, cu Windows 10 preinstalat, poate fi consultata AICI.

eMAG a inceput saptamana in forta cu o serie de promotii interesante. Una dintre ele vizeaza laptopurile ce au Windows 10 preinstalat, cel mai stabil si mai nou sistem de operare de la Microsoft. Noi am ales 6 laptopuri ieftine ce au acest sistem de operare.

eMAG – Laptop 2 in 1 Allview

Primul laptop pe care vi-l recomandam este produs chiar in Romania si se poate transforma in tableta cu usurinta, avand un display de 8.9 inch de tip IPS cu capacitate touch screen. Astfel, tastatura poate fi indepartata cu usurinta si se transforma intr-o tableta foarte puternica. Laptopul are procesor Intel Atom Quad Core de 1.33 Ghz si un spatiu de stocare de 32GB. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.

eMAG – 2 in 1 Asus

Continuam cu un alt laptop tot de tip 2 in 1, de aceasta data produs de catre Asus, un brand de mare incredere si care s-a impus pe piata gadgeturilor. Laptopul vizat de noi beneficiaza de 32% reducere in cadrul promotiei, are sistemul de operare Windows 10 preinstalat, desigur, procesorul sau este un Intel Quad Core Atom cu o frecventa de 1.44 Ghz si ecran de 10.1 inch. Spatiu de stocare este unul de viteze superioare, 32GB eMMC si are o memorie de 2GB. Pretul sau il gasiti AICI.

eMAG – Laptop 2 in 1 Acer One

Foarte populare si ieftine modelele de laptopuri de tip 2 in 1. Va mai recomandam un laptop de la Acer One care are capacitatea de a se transforma in tableta, avand tastatura detasabila si ecran Touch Screen de tip IPS ce are o diagonala de 10.1 inch, foarte usor si ideal pentru deplasari. Laptopul are in dotarea sa procesor Intel Atom de 1.44 Ghz si spatiu de stocare a datelor e de 64GB eMMC. Oferta poate fi consultata in detaliu AICI.

eMAG – Dell Inspiration 3168

De data aceasta nu mai vorbim despre un laptop de tip 2 in 1, insa are si modelul de la Dell capacitatea de a fi navigat tactil, avand display de tip touchscreen de 11.6 inch. Laptopul are procesor de 1.6 Ghz, 2GB memorie, 32GB eMMC si o placa video Intel HD Graphics 400. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Laptop 2 in 1 Lenovo Yoga

Cu siguranta ati auzit de Laptopul 2 in 1 din gama Lenovo Yoga, laptopul care are tastatura rabatabila complet si se poate transforma intr-o tableta puternica. Laptopul are o configuratie destul de puternica si beneficiaza de o reducere consistenta de la eMAG: procesor Intel Celeron de 1.6 Ghz, 4GB memorie si spatiu de stocare de 500GB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – HP 250 G5

Ultimul laptop pe care vi-l recomandam are o reducere de 10% si este unul dintre cele mai avantajoase din intreaga promotie. Laptopul HP 250 G5 e dotat cu procesor Intel Core i3 ce are o frecventa de 2 Ghz si e construit pe o arhitectura Broadwell. Ecranul e unul standard de 15.6 inch, memorie 4GB si un spatiu de stocare generos de 500GB. In plus, laptopul are in dotarea sa si unitate optica de tip DVD-RW, placa video Intel HD Graphic 5500 si sistemul de operare cel mai nou si modern, Microsoft Windws 10 Home. Pretul laptopului il gasiti AICI.