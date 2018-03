eMAG - TOP 6 cele mai ieftine aparate foto DSLR. Preturile incep de la 1.500 de lei

eMAG are preturi mai bune ca niciodata pentru aparatele profesionale de fotografiat de tip DSLR.

eMAG - Lista cu toate aparatele foto DSLR disponibile in oferta poate fi consultata AICI.

eMAG are preturi foarte bune pentru aparatele foto DSLR. Noi am selectat cele mai ieftine 6 modele de aparate foto DSLR si vi le recomandam cu incredere.

eMAG - Aparat foto DSLR Canon EOS 1200D

Primul aparat foto pe care vi-l recomandam are un pret mai mic de 1.500 de lei ei este dotat si cu obiectivul EF-S 18-55mm DC III. Aparatul Canon EOS 1200D are un senzor de imagine de 18mp si oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG - Aparat foto DSLR Nikon D3300

Pret foarte bun ce are si o reducere de 10% pentru aparatul foto Nikon D3300. Acest aparat de tip DSLR e dotat cu senzor de imagine foarte puternic de 24.2mp. Laptopul e dotat cu obiectiv AF-P 18-55mm VR. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - Canon EOS 100D

O reducere foarte mare de pret e disponibila pentru Canon EOS 100D. 17% discount pentru aparatul de la Canon care costa mult sub 2.000 de lei si e dotat cu obiectivul de 18-55mm IS II STM. Oferta completa cu toate detaliile poate fi consultata AICI.

eMAG - Aparat foto DSLR Pentax KM

Putin peste 2.000 de lei costa acest aparat foto DSLR produs de Pentax. Modelul KM vine dotat cu un obiectiv standard 18055mm/3.5-5.6 AL. Aparatul beneficiaza de garantie, dar toate detaliile pot fi gasite AICI.

eMAG - Aparat foto DSLR Nikon D5300

Trecem din nou la Nikon, un model ceva mai performant care beneficiaza de un discount generos de 10%. Aparatul foto DSLR Nikon D5300 are un senzor de imagine de 24.2 mp si un design deosbit, culoarea rosie, dar si un obiectiv performant AF-P 18-55MM vr. Oferta completa o puteti consulta AICI.

eMAG - Aparat foto DSLR Canon

Ultimul model pe care vi-l reprezentam in cadrul acestui articol este DSLR Canon EOS 750 d, un aparat foarte performant care e dotat cu un procesor de imagine de 24.2 mp si include in oferta si obiectivul standard EF-S 18-55MM IS STM. Pretul aparatului are o reducere de 22% si poate fi gasit AICI.