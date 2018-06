eMAG – Top 5 cele mai populare televizoare

eMAG – Avem preturile si functiile celor mai populare si mai vandute televizoare ale momentului.

eMAG – Toate ofertele pentru televizoare pot fi gasite accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o gama diversa de televizoare, iar printre cele mai populare se numara o multime de modele accesibile ca pret, dotate cu tehnologie de ultima ora si care chiar merita achizitionate.

eMAG – Televizor Smart LG

Prima oferta si cea mai populara de la eMAG este ceapentru televizorul LG. Acest model are diagonala de 108cm, este un televizor cu ecran mediu, de tip LED, de buna calitate. Televizorul reda imagini impecabile la cea mai inalta rezolutie existenta pe piata 4k ultra hd, are toate functiile smart si poate fi conectat la internet. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.

eMAG – Televizor Samsung

Trecem la televizor de pe locul 2 in clasamentul celor mai populare modele. Vorbim tot despre un televizor cu ecran mediu ca dimensiune, cu diagonala de 101cm, rezolutie 4K ULTRA HD si o reducere de pret de la eMAG de 22%. Televizorul are si garantie de 24 de luni inclusa. Oferta detaliata o gasiti AICI.

eMAG – Televizor Sony Bravia

Continuam sa navigam printre televizoarele cele mai apreciate de clientii eMAG si ajungem la un model Sony Bravia. Acest televizor are diagonala de 123cm, rezolutie 4K ULTRA HD si disponibile toate functiile smart, conectivitate la internet si la platforme de video streaming cum ar fi netflix si hbo go. Oferta include o reducere eMAG de 16% si o gasiti AICI.

eMAG – Televizor cu ecran Curbat

CU toate ca modele de acest gen sunt ceva mai scumpe, cel de la Samsung care a prins top 5 cele mai populare televizoare este unul destul de ieftin si ofera o experienta completa de vizionare. Televizorul LED Curbat Smart Samsung are diagonala de 123cm si rezolutie 4K ULTRA HD, practic are tot ce iti doresti de la un televizor. Oferta completa cu 21% reducere de la eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Sony Bravia

Incheiem tot cu un model Sony Bravia care insa are cea mai mare diagonala dintre cele din top 5 cele mai populare televizoare in randul clientilor eMAG. Televizorul are si functii smart, ecranul e de tip LED si rezolutia desigur 4K ULTRA HD. Pretul e unul rezonabil care beneficiaza de o reducere consistenta eMAG de 22%. Oferta detaliata o gasiti AICI.