eMAG – TOP 5 cele mai ieftine televizoare cu diagonala peste 125cm. Preturi, de la 1.400 de lei

eMAG are oferte foarte bune pentru televizoare cu diagonala si display de-a dreptul impresionante.

eMAG – Lista tuturor televizoarelor cu diagonala peste 125cm poate fi consultata AICI.

eMAG are o multime de oferte foarte avantajoase pentru televizoare foarte performante. Noi ne-am axat pe cautarea unui televizor cu ecran cat mai mare, ideal pentru un living urias. In mod surprinzator, am gasit o multime de modele de televizoare mari si cu preturi foarte mici. Iata ofertele:

eMAG – Televizor LED Star Light

Prima oferta pe care v-o prezentam este una de exceptie. Acest televizor este produs de Star Light, un brand renumit pentru preturile avantajoase pe care le practica si este si cazul acestei oferte. Televizorul are diagonala de 127cm, impresionanta si care reda imagini la rezolutia Full HD. Televizorul costa uimitor de putin in raport cu calitatea sa. Oferta completa o puteti consulta AICI.

eMAG – Televizor LED Vision Touch

COntinuam cu o oferta ce beneficiaza de unul dintre cele mai mari discounturi de la eMAG din acest moment: 25%. Televizorul are display de tip LED, de buna calitate, iar marimea sa este de 127cm diagonala. Televizorul produs de Vision Touch reda imagini la rezolutie Full HD. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG – Televizor Smart Tech

Desi Smart Tech este un brand mai putin cunoscut, televizorul pe care acestia l-au produs este de foarte buna calitate, utilizatorii se declara multumiti, pretul fiind unul de exceptie. Acest televizor are display de tip LED de 127 cm diagonala si care reda imagini la rezolutie Full HD. Pretul televizorului dupa discountul de 24% de la eMAG poate fi gasit AICI.

eMAG – Televizor Wellington

Tot un pret foarte bun are si acest televizor de la un brand ceva mai renumit: Wellington. Putin peste 1.500 de lei pentru un televizor dotat cu ecran de tip LED ce are diagonala de 127 cm Full HD. Oferta care se epuizeaza foarte rapid poate fi gasita AICI.

eMAG – Smart Samsung

Ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol este una exceptionala de la un brand de mare incredere: Samsung. Acest televizor produs de Samsung nu doar ca are un pret foarte bun in raport calitate/ pret, dar display-ul sau ajunge la 146cm, rezolutie Full HD, si in plus are disponibile toate functiile smart si poate fi conectat la internet. Pretul televizorului este AICI.