eMAG – Top 5 cele mai ieftine masini de spalat vase

eMAG are o promotie excelenta pentru foarte multe electrocasnice, printre care si masinile de spalat vase, care inregistreaza discounturi chiar si de 45%.

eMAG – Lista completa cu masini de spalat vase ce se afla la reducere in acest moment poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o multime de preturi bune pentru masinile de spalat vase. Este cunoscut faptul ca la noi in tara bucatariile sunt dotate intr-un numar foarte mic cu masini de spalat vase, ceea ce este un aspect negativ, deoarece un asemenea produs electrocasnic creste calitatea vietii, va salveaza o multime de timp si energie si nici nu costa foarte mult in ofertele de la eMAG.

eMAG – Masina de spalat vase incorporabila Beko

Prima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol din promotia de la eMAG este pentru masina de spalat vase incorporabila marca Beko. Aceasta masina de spalat vase are un pret excelent ce include un discount de moment de 36%. Masina poate spala pana la 10 seturi de vase deodata si are 5 programe disponibile. Masina face parte din clasa energetica A+ si are latime de 45cm. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat vase Arctic

Trecem la un brand romanesc de renume. E vorba, desigur, despre Arctic, care e un producator de foarte buna calitate care la noi in tara este foarte apreciat, dar nu numai la noi. Masina de spalat pe care ei o produc e una dintre cele mai ieftine dar si de calitate, avand garantie de 36 de luni inclusa in pret. Oferta pentru masina Arctic include discount de 36%, masina poate spala 12 seturi simultan, face parte din clasa energetica A+ si are latime de 60cm. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG – Masina de spalat vase indesit

Continuam prezentarea celor mai interesante oferte de masini de spalat vase cu un model de la Indesit. Masina de la Indesit are discount de 27% de la eMAG in cadrul promotiei de electrocasnice, e incorporabila si poate fi usor integrata in mobilerul de bucatarie fara sa strice aspectul incaperii. Masina are capacitate de spalare a 10 seturi de vase, 7 programe distincte si face parte din clasa energetica A++. In plus, are si functie de program rapid. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat vase independenta Indesit

Daca mai devreme v-am prezentat o masina incorporabila, iata ca venim si cu un exemplu de masina de spalat vase independenta, foarte utila daca vreti sa o amplasati in alta parte decat in bucatarie, de exemplu. Aceasta masina de spalat vase e produsa de Indesit, are capacitate de spalare de 13 seturi, 5 programe de functionare, face parte din clasa energetica A+ si are 60cm. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina Whirlpool

Incheiem recomandarile noastre cu o masina de spala vase de la Whirlpool, poate cel mai renumit producator in materie de masini de spalat. Modelul recomandat de noi are reducere la eMAG de 25%, poate spala pana la 10 seturi, are 6 programe de functionare si face parte din clasa energetica A+. Latimea masinii este de doar 45 cm. Oferta completa de la eMAG poate fi gasita accesand URMATORUL LINK.