eMAG - Top 15 masini de spalat rufe performante si cu preturi avantajoase

eMAG are preturi foarte avantajoase pentru masinile de spalat rufe din promotie.

eMAG – Lista cu toate modelele de masini de spalat rufe aflate la reducere poate fi consultata AICI.

eMAG are constant reduceri importante pentru diferite electrocasnice, iar de data aceasta este randul masinilor de spalat rufe sa fie mai avantajoase ca niciodata. Am ales 15 dintre cele mai vandute masini de spalat rufe de la eMAG si vi le prezentam si dumneavoastra.

eMAG – Masina de spalat rufe Indesit Innex

Prima masina pe care v-o recomandam are un pret scazut cu 400 de lei in acest moment, este produsa de Indesit si face parte din gama de succes Innex. Masina de spalat are o capacitate de incarcare de 7kg, 1000 RPM si display LED. Clasa energetica din care face parte este A+. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat slim Arctic

Electrocasnicele de la Arctic sunt produse chiar in Romania si sunt de foarte mare calitate. Masina de spalat rufe de la Arctic pe care v-o recomandam este un model SLIM, are dimensiuni reduse si poate fi cu usurinta strecurata intr-o baie sau bucatarie de dimensiuni reduse. Masina are capacitate de incarcare de 6kg, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A+. Pretul cu 24% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG - Masina de spalat rufe Sharp

O oferta foarte buna are masina de spalat rufe care e dotata si cu uscator de la Sharp. Masina are o capacitate de spalare de 9lg si de uscare de doar 6kg. Forta de centrifugare este de 1400 rotatii pe minut si face parte din clasa energetica A. Oferta cu 1350 de lei reducere poate fi gasita AICI.

eMAG - Masina de spalat frontala Arctic

Aceasta masina de spalat rufe are un discount record si este produsa chiar in Romania. Masina este un model SLIM, cu dimensiuni reduse, are 800 RPM si 5kg capacitate de incarcare, dar si afisaj LED si clasa energetica A+. Pretul cu 46% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG - Masina de spalat rufe SLIM Indesit

Prima masina de spalat rufe pe care v-o recomandam este produsa de Indesit, garantul unei calitati iesite din comun. Masina este un model SLIM care are insa o capacitate de 6kg de incarcare cu rufe murdare, 1200 RPM si face parte din clasa energetica A+++. Pretul beneficiaza in acest moment de un discount de 350 de lei si oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG - Masina de spalat SLIM Beko

Masina de spalat rufe de la Beko are un pret foarte avantajos cu discount de 29% chiar in acest moment la eMAG. Masina este SLIM cu dimensiuni reduse si primiti la achizitionare si un cadou. Cuva are capacitate de incarcare cu 6kg, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A++, iar programele sunt afisate pe un display de tip LED. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – SLIM Beko

Tot un model slim va prezentam si de la Beko. Aceasta masina de spalat este foarte economicoasa facand parte din clasa energetica A++, are display de tip LED pentru afisarea programelor, 1000 rotatii pe minut si capacitate a cuvei de 6kg. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Masina de spalat Whirlpool

Costa chiar sub 1.000 de lei si este o masina de spalat rufe de foarte mare calitate de la Whirlpool, care face parte chiar din gama 6th Sense. Masina face parte din clasa energetica A++, are capacitate de 7kg si 1000 RPM. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - Congelator Arctic

40% discount pentru un congelator cu o singura usa de la Arctic, cel mai bun brand romanesc in materie de electrocasnice mari. Congelatorul are inaltimea de 136cm si volum de 162cm iar clasa energetica din care face parte este A+. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG - Masina de spalat rufe SLIM Arctic

Este probabil cea mai ieftina masina de spalat rufe pe care o gasiti pe piata si are caracteristici foarte bune: masina este un model SLIM cu dimensiuni restranse, are capacitate de icnarcare de 6kg si 1000 RPM iar clasa energetica din care face parte este A+. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG - Masina HOTPOINT

Hotpoint e un brand renumit in primul rand pentru preturile foarte avantajoase pe care le are si este si cazul acestei masini de spalat rufe model SLIM. Masina are un pret sub 1.000 de lei, 1200 rotatii pe minut la centrifugare, 7kg capacitate de incarcare, printre cele mai mari pentru un model slim, si face parte din clasa energetica A+++. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - SLIM Samsung

Masina de spalat rufe de la Samsung beneficiaza de un discount de 600 de lei, are un design special si culoarea argintie, insa si capacitatile sale sunt unele de admirat: 1200 RPM, 6kg capacitate de incarcare cu rufe murdare, clasa energetica A++. La suprafata, masina de spalat rufe este din inox usor de curatat si intretinut. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – SLIM Samsung

Samsung este un brand renumit pentru electronice si electrocasnice, iar masinile de spalat produse de ei sunt de exceptie, la fel cum este si cazul acestui model SLIM. Masina are 1200 RPM, face parte din clasa energetica A++, exteriorul este acoperit cu inox usor de curatat si intretinut, dar si foarte elegant, si capacitate de incarcare este de 6kg. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – SLIM Hotpoint

Aceasta masina de spalat rufe de la Hotpoint face parte din clasa energetica A+++ si este foarte economicoasa nu doar din punctul de vedere al energiei eletrice ci si al apei consumate si detergentului. Masina are 1200 RPM si capacitate de incarcare de 7kg. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - Combina frigorifica Sharp

Combina frigorifica de la Sharp are display pe usa, inaltimea ei este de 186cm si are culoarea alba. Aceasta combina e dotata cu doua usi, volumul sau de depozitare total este de 297l si are functie No Frost pentru a nu produce gheata. Clasa energetica din care face parte este A+, fiind foarte economicoasa. Oferta beneficiaza de un discount de 900 de lei si poate fi gasita AICI.