eMAG - Top 12 cele mai avantajoase oferte de frigidere

eMAG are o promotie prin care mai multe electrocasnice au preturile reduse cu pana la 35%.

eMAG – Lista cu toate frigiderele ce au preturi reduse poate fi consultata AICI.

eMAG a dat startul unei promotii foarte avantajoase cu electrocasnice mai ieftine cu pana la 35%. Pentru astazi, am selectat cele mai interesante oferte la frigidere si combine frigorifice.

eMAG – Frigider Arctic

Prima oferta pe care v-o prezentam este pentru un frigider produs chiar in Romania si are are un pret excellent, redus cu 550 de lei. Frigiderul de la Arctic are volum de 253l, face parte din clasa energie A+ si are inaltime de 151cm. Acest frigider e dotat cu doua usi iar oferta complete poate fi gasita AICI.

eMAG – Combina frigorifica Whirlpool

Combina frigorifica Whirlpool 6th Sense Control foloseste tehnologia LessFrost, are doua usi si un volum de depozitare de 271l. Combina face parte din clasa energetica A+ si are o reducere de pret de 37% in acest moment. Pretul exact poate fi gasit AICI.

eMAG – Combina Indesit

700 de lei are reducere si aceasta combina frigorifica de la Indesit. Combina e dotata cu doua compartimente ce totalizeaza un volum de depozitare de 368l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 200cm. Oferta complete poate fi gasita AICI.

eMAG – Combina frigorifica Indesit

Prima combina frigorifica e produsa de Indesit si are 2 usi, inatlime de 200cm si un volum de depozitare al celor doua compartimente de 368l. Combina face parte din clasa energetica A+ si stratul exterior este din inox. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Frigider cu 1 usa Hotpoint

Un frigider foarte avantajos este si acest model de la Hotpoint care e dotat cu o singura usa insa are un volum de depozitare mare de 346. Frigiderul face parte din clasa A+ energetica, are inox pe stratul de la suprafata si inaltimea este de 175cm. Oferta cu 26% reducere poate fi gasita AICI.

eMAG – Combina frigorifica Indesit CAA 55

Putin peste 1.000 de lei costa combina frigorifica de la Indesit care are 234l volum, face parte din clasa A+ energetica si are inaltime de 174cm. Combina frigorifica are culoarea alba care se potriveste in orice bucatarie si pretul e redus cu 15%. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Frigider Sharp

Frigiderul de la Sharp foloseste o tehnologie deosebita cu Ioni Plasmacluster. Frigiderul are o inaltime de 175cm, are culoarea argintie care se potriveste in orice bucatarie, are un volum foarte generos de depozitare de 541l si face parte din clasa energetica A+. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Side by Side Sharp

Frigiderul Sharp Side by Side are o oferta foarte avantajoasa, cu o reducere de 3.600 de lei. Frigiderul foloseste tehnologia No Frost pentru a nu produce gheata, are volum de 600l, face parte din clasa energetica A+ si are o inaltime de 182cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Combina frigorifica Gorenje

Ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol este pentru o combina frigorifica Gorenje care are doua usi, volum de 307l, face parte din clasa energetica A++, foloseste functia No Frost si are o inaltime de 185cm. Pretul cu discount de 1400 de lei poate fi consultat AICI.

eMAG – Combina frigorifica Hotpoint

Continuam prezentarile de oferte cu combina frigorifica Hotpoint ce e dotata cu functia Full No Frost, volum de depozitare de 340l, face parte din clasa energetica A++ si are inaltime de 189cm. Oferta are o reducere de 700 de lei si poate fi gasita AICI.

eMAG – Combina Indesit

Ultima combina frigorifica de la Indesit pe care v-o recomandam este una foarte eleganta, cu design deosebit, de culoare neagra, doua usi, functie No Frost, 348l volum si 189cm inaltime. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – Combina frigorifica Hotpoint

Combina frigorifica Hotpoint XH8 are display pe usa, functie Full No Frost pentru a nu produce gheata, face parte din clasa energetica A++ si are inaltime de 189cm. Pretul poate fi gasit AICI.