eMAG – Top 11 telefoane resigilate cu cele mai mari discounturi. Cat costa Galaxy S6 si iPhone SE

eMAG are o promotie foarte importanta pentru telefoanele resigilate care prezinta zgarieturi fine sau doar deteriorarea ambalajului.

eMAG – Lista tuturor telefoanelor resigilate la oferta poate fi consultata AICI.

eMAG are o promotie prin care scade pana la 50% preturile produselor resigilate, printre acestea aflandu-se mai multe modele de telefoane mobile. Noi am selectat 11 dintre cele mai interesante oferte pentru telefoanele mobile cele mai performante ale momentului si vi le prezentam, mai jos.

eMAG – Samsung Galaxy S6

Primul model pe care vi-l prezentam este si unul cat se poate de actual si puternic, dar care la promotie are un pret mult sub 2.000 de lei. Este vorba despre telefonul mobil Samsung Galaxy S6 cu memorie de 32GB si functie 4G. Oferta pentru acest produs resigilat poate fi consultata AICI.

eMAG – Allview V2 Viper X+

Continuam cu un model de telefon mobil produs chiar in Romania si care are capacitatea de a administra doua cartele SIM deodata. Allview V2 Viper X+ are 16gb memorie si culoarea sa este GOLD. Pretul cu 11% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG – Telefon mobil Lenovo A7010

Tot dual sim este modelul Lenovo A7010 care are o memorie generoasa de 32GB pe care pot fi stocate o multime de fotografii, filmari si muzica. In plus, internetul functioneaza la viteze 4G pe acest dispozitiv. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – HTC One Mini 2

Un telefon al carui stoc se epuizeaza foarte rapid este HTC One Mini 2, un telefon renumit ca fiind unul dintre cele mai rezistente. Telefonul are 4G si memorie de 16GB. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Huawei Nexus 6P

Un telefon mobil cu un design deosebit si foarte rezistent, modelul Aluminium, este acest Huawei Nexus 6P ce are o memorie de 32GB si functia pentru transfer de date de mare viteza si internet 4G. Pretul este AICI.

eMAG – Telefon mobile Microsoft Lumia 950

Telefonul mobil Microsoft Lumia 950 are sistemul de operare Windows care poate fi usor de utilizat pentru cei obisnuiti cu laptopurile sau pc-urile. In plus, telefonul est eunul performant, are 4G si memorie de 32GB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Samsung Galaxy S7 Edge

Probabil nu v-ati fi asteptat sa gasiti la produse resigilate o oferta pentru Samsung Galaxy S7 Edge, insa iata ca eMAG are in stoc o oferta foarte buna. Modelul are marginile rotunjite, acces facil la meniu, in plus telefonul este Dual sim. Pachetul de memorie de 32GB iar pretul telefonului poate fi gasit AICI.

eMAG – Samsung Galaxy Note 5

O alta oferta foarte surprinzatoare este cea pentru telefonul mobil Samsung Galaxy Note 5 resigilat cu un pret foarte avantajos. Telefonul mobil are capacitatea de a administra doua cartele SIM deodata, functie 4G, este culoarea Gold si are 32GB memorie. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG – Telefon mobil Sony Xperia M4 Aqua

Acest telefon mobil a fost in mai multe statistici recomandat ca fiind unul foarte rezistent, are tehnologie de ultima generatie si pretul este unul accesibil unui buget restrans. In plus, la oferta de resigilat beneficiaza de un discount consistent. Memoria telefonului este de 8GB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Telefon mobil LG G4

Particularitatea telefonului mobil LG G4 este faptul ca are spatele imbracat in piele de culoare neagra, lucru foarte elegant si care ii da un design deosebit. Telefonul e dotat si cu tehnologie de ultima ora, are 32GB memorie, iar toate detaliile tehnice si ale ofertei pot fi gasite AICI.

eMAG – Apple iPhone SE

Este cel mai ieftin telefon mobil al celor de la Apple, iar acum are si o reducere de la eMAG pentru produs resigilat. Telefonul iPhone SE are memorie de 64GB, functie 4G si culoarea Rose Gold. Pretul poate fi gasit AICI.