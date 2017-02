eMAG – Top 10 cele mai bune telefoane mobile ale inceputului de an. Ce preturi au la reducere

eMAG are telefoane mobile la preturi foarte avantajoase in chiar prima promotie a acestui an.

eMAG – Lista cu toate ofertele aflate la promotie poate fi consultata AICI.

eMAG a dat startul inca din prima zi a noului an unei promotii foarte interesante cu oferte mai bune ca niciodata. Printre ele, am zarit si noi 10 telefoane mobile cu reduceri semnificative si care sunt printre cele mai vandute gadgeturi.

eMAG – Samsung Galaxy S7 Edge

Aproape ca nu are nevoie de nicio prezentare, este un telefon mobil de ultima generatie, varf de gama la Samsung si dotat cu cele mai noi functii. Telefonul are marginile rotunjite, o memorie de 32GB care poate fi extinsa cu ajutorul unui card, functie 4G pentru transfer de date si internet de mare viteza. Pretul cu reducere poate fi gasit AICI.

eMAG – iPhone 7

Continuam cu un telefon de la Apple, cele mai dorite telefoane mobile din toata lumea si principalul contra candidat al celor de la Samsung. iPhone 7 a fost un succes, insa a trecut destul de mult timp de la lansare si pretul sau a atins un minim foarte avantajos pentru clienti. Oferta cea mai buna de la eMAG este pentru telefonul cu 32GB memorie si culoare Rose Gold. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – Samsung Galaxy S7

Daca v-am prezentat modelul S7 Edge, iata ca si S7 simplu are o reducere chiar mai mare, de 20% si ajunge sa coste putin peste 2.000 de lei, un pret aproape incredibil pentru un asemenea model puternic. Telefonul are 4G si memorie de 32GB. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Samsung Galaxy A5

Modelul din 2016 al telefonului Samsung Galaxy A5 a avut mare succes ca vanzari, fiind un telefon ieftin dar dotat cu capacitate si tehnologie foarte buna. Telefonul are 16GB si 4G, iar pretul poate fi gasit acum cu o reducere de 18% AICI.

eMAG – iPhone 7

Mai devreme v-am prezentat un iPhone 7 cu cea mai mica memorie de pe piata, insa si modelul cu 128GB are pret foarte avantajos si mult redus in aceasta perioada de inceput de an, la eMAG. Va recomandam cu incredere varianta foarte avantajoasa de iPhone 7 Rose Gold cu memorie de 128GB, oferta o gasiti AICI.

eMAG – Telefon mobil Huawei P8 Lite

Continuam prezentarile si cu alte modele in afara celor de la Samsung si iPhone care intr-adevar domina piata. Huawei P8 Lite este insa o foarte buna alternativa pentru telefoanele mai sus mentionate, ba chiar are un pret mult mai avantajos, capacitate de a administra Dual SIM, functie 4G si o memorie de 16GB pentru a stoca fotografii si filmari. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Allview X3 Soul

Produs chiar la noi in tara, modelul Allview 3 Soul este foarte elegant, avantajos, cu un raport calitate pret imbatabil si o reducere de 32% de la eMAG pentru acest inceput de an. Telefonul are functie de dual SIM si memorie de 32GB. Pretul modelului Gold poate fi gasit AICI.

eMAG – Samsung Galaxy J5

Revenim la un model de la Samsung, insa de data aceasta unul foarte ieftin ce costa sub 1.000 de lei dupa reducere. Este vorba despre varianta 2016 a telefonului Galaxy J5 care este dual sim, 16gb memorie si functie 4G. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Lenovo A7010

Una dintre cele mai mari reduceri le are telefonul mobil Lenovo A7010 care este mai ieftin cu 39% insa stocul se epuizeaza rapid. Telefonul poate administra doua cartele cu numar deodata, are 32GB memorie si un ecran generos de 5.5 inch. Pretul lui poate fi gasit AICI.

eMAG – Huawei P9 Lite

Daca v-am prezentat oferta pentru P8 mai devreme, ei bine, varianta P9 este mult imbunatatita, cu capacitati mult mai performante, are posibilitatea de a administra doua cartele SIM, iar pretul este unul foarte avantajos dupa reducerea de 17%. Pretul poate fi gasit AICI.