eMAG. Toate marile branduri electrocasnice au reduceri uriase. Vezi oferta

Ai super reduceri azi la toate electrocasnicele vandute de eMAG, de la aragaze, la frigidere si masini de spalat, tot ce ai nevoie. Profita de cele mai bune preturi la toate bradurile de top de electrocasnice.

Intreaga lista cu marile branduri elecrocasnice poate fi consultata AICI.

Achizitioneaza cuptor incorporabil, frigider, masina de spalat sau aragaz si ai extra reducere pana la 30% la brrandurile de top. In plus, beneficiezi de buy back in valoare de 250 de lei daca vrei sa scapi de electrocasnicele vechi.

Ai plite incorporabile Arctic cu reduceri de pana la 30%, masini de spalat Arctic clasa economica A+++ la super reduceri pana la 25% si frigidere Arctic cu reduceri de pana la 35%. Nu ezita sa vezi cea mai larga gama de produse de top la cele mai bune reduceri de la eMAG la elecrocasnice.

La Hansa ai buy back la cuptoarele incorporabile in valoare de 100 de lei, iar la celelalte electrocasnice, frigidere, aragaze, masini de spalat vase, cuptoare cu microunde, reducerile ajung pana la 30%. In plus, cu voucherul topbrands beneficiezi de extra reducere de pana la 30%.

Profita de reducerile de le eMAG la una din cele mai cunoscute branduri, Beko. Ai reduceri de pana la 35% la frigidere si combine frigorifice incorporabile si beneficiezi de buy back in valoare de 250 de lei.

Daca asteptai reduceri mari la espresoare de cafea, acum este momentul sa profiti, eMAG pune la dispozitie o intreaga lista de produse Electrolux pentru un confort mai mare. De la espresor de cafea la robot de bucatarie, masina de spalat vase si uscator de rufe toate la super reduceri de pana la 40%. Nu ezita sa profiti de buy back in valoare de 100 de lei la produsele electrocasnice mai mari si sa vezi super ofertele la cafetiere si aspiratoare de ultima generatie.

Produsele Bosh vandute de eMAG vin azi cu super reduceri si pana la 30% extra reducere. Ai reduceri la mixere, masini de spalat, frigidere, robot de bucatarie, aspiratoare, masina de tocat carne, tocatoare, blendere, rasnita de cafea, storcator de citrice, prajitor de paine si espresor automat de cafea. Profita, in plus, de buy back in valoare de 100 de lei la electrocasnicele mari.

Liebherr are super reduceri la frigidere, combine frigorifice si vitrine de vin de pana la 25%. Produsele vandute de eMAG de la Sharp vin cu mari reduceri la cuptoare cu microunde, masini de spalat vase, frigidere si purificatoare de aer, reduceri pana la 45%.

Cumpara cele mai bune si ieftine electrocasnice de la eMAG, care pune la bataie reduceri excelente la produsele Heinner. Ai azi cele mai scazute preturi la masina de paine, storcator de fructe, blender, cafetiera digitala, aparat de gatit cu aburi, aspiratoare, sandwich maker, uscator de rufe, frigidere, masini de spalat, cuptor electric, espresor manual de cafea, cantar de bucatarie, fier de calcat, fierbator, friteuza, gratar electric si chiar aparate de aer conditionat.

Profita azi de cele mai bune preturi la toate electrocasnicele brandurilor de top vandute de eMAG. Tefal vine cu produse cu reduceri de pana la 40% la electrocasnice, precum gratar electric, friteuza, statie de calcat, cafetiera, prajitor de paine, aparat de calcat cu aburi, robot de bucatarie, multicooker, cantar de bucatarie si multe altele.