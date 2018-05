eMAG – Toate jocurile iti merg fara sa se blocheze pe laptopurile astea. Uite ce preturi bune au

eMAG are o promotie speciala in aceste zile de lichidare de stocuri. Stock Busters se desfasoara timp de 3 zile.

eMAG are o promotie speciala timp de 3 zile care se numeste Stock Busters. In aceasta promotie de lichidare de stocuri sunt si oferte foarte bune pentru laptopuri ce au configuratii puternice ce pot face fata oricaror jocuri noi.

eMAG – Laptop 2 in 1 Dell XPS

Incepem cu una dintre promotiile cele mai interesante pentru laptopul de la Dell. Modelul 2 in 1 XPS 13 are atat un pret foarte bun cat si o configuratie excelenta. Vorbim despre un procesor Intel Core i7 de ultima generatie ce are frecventa de pana la 3.6 Ghz, pe o arhitectura Kaby Lake, ecranul e de doar 13.3 inch si se poate transforma in tableta, avand si functie touch infinity Edge. Toate informatiile le gasiti AICI.

eMAG – Laptop HP Spectre

Ramanem in spectrul laptopurilor foarte puternice si ajunge la modelul Hp Spectre, un laptop cu procesor Intel Core i5 ce are 3.4 Ghz Kaby lake, 13.3 inch ecran ce reda imagini impecabile la o rezolutie Full HD, ecranul e de tip IPS, are 8GB memorie si 256 GB SSD. Pplaca video este Intel UHD Graphics iar sistemul de operare preinstalat e Microsoft Windows 10. Oferta detaliata poate fi consultata AICI.

eMAG – iDEApAD

Iata ca ajunge si la un brand foarte cunoscut si in mare dezvoltare in ultimii ani. Laptopul de la Lenovo face parte din gama IdeaPad, modelul 320 si are un procesor Intel Core i7, excelent pentru a incarca cu multa usurinta cele mai socitinate jocuri, are frecventa de pana la 3.5 Ghz, Kaby Lake, 15.6 inch, un ecran mare si generos, 4GB memorie si spatiu de stocare de 1TB. Oferta eMAG include si un discount de 16% pe care il gasiti AICI.

eMAG – Laptop Apple MacBook 12

E unul dintre cele mai apreciate si mai cautate laptopuri, iar acum are si un pret excelent la eMAG. Laptopul Apple MacBook 12 are reducere de 18% in cadrul promotiei Stock Busters la eMAG, e un laptop cu procesor Intel Dual Core i5 de 1.3Ghz, 12 inch ecran de tip Retina, 8 GB memorie si spatiu de stocare de 512Gb SSD. Placa video este Intel HD Graphics. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.

eMAG – Laptop Asus

Incheiem cu o configuratie foarte puternica dar si mai important foarte accesibila. Laptopul Asus are procesor Intel Core i5 de pana la 3.4 Ghz, Kaby Lake R, ecran de 15.6 inch, full hd, 4GB memorie si 256GB SSD spatiu de stocare. Placa video este nVidia GeForce 930MX de 2GB. Sistemul de operare cu care vine preinstalat este Windows 10. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.