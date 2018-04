eMAG - Temperaturi de august in aprilie si preturi ca de Black Friday-ul din noiembrie

eMAG Crazy Days este o promotie deosebita cu reduceri de pana la 40% pentru o gama larga de produse.

eMAG Crazy Days – Oferta completa cu toate produsele poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG Crazy Days este o promotie deosebita pe care cel mai mare retailer online o promoveaza destul de rar. Preturile o iau complet razna si scad foarte mult, insa stocurile sunt limitate. Trecem si noi in revista principalele puncte forte ale promotiei ce se desfasoara in aceasta saptamana.

eMAG Crazy Days – Telefoane, tablete si gadgeturi

Ca intotdeauna, cele mai cautate produse din promotiile mari de la eMAG sunt telefoanele mobile si din fericire de data asta chiar avem ce vedea. Preturi excelente pentru telefoane Huawei, Samsung, Apple dar si altele. Gasiti oferte pentru telefoane mobile de ultima generatie dar si acumulatori externi, accesorii telefoane mobile, tablete, smartwatch si bratari fitness, incarcatoare, cabluri si suporturi auto, ochelari VR, huse si folii telefoane, smart home, VR, APP ENABLED, accesorii tablete, accesorii smartwatch si bratari fitness si mai nou chiar si tigari electronice. Toate ofertele sunt listate AICI.

Televizoare, electronice, auto si gaming

Iata o categorie de produse ce contine o gama diversa. Pornim de la televizoare de toate felurile, toate cu reduceri in medie de 30%, accesorii pentru tv, videoproiectoare, home cinema si audio hifi, ebook readere si audio portabile, foto video, gaming, anvelope, navigatii gps si electronice auto, accesorii si intretinere auto, vehicule electrice dar si filme si muzica. Pe toate le gasiti AICI.

Laptopuri, IT, Birotica si papetarie

Continuam tot cu categorii nebune de produse, dar si preturi bune. Gasim o gama larga de laptopuri, desktopuri PC, monitoare, gaming pc, componente pc, periferice pc, periferice gaming, imprimante si scannere, retelistica, ups-uri, software, accesorii laptop, birotica si papetarie. Toate au reduceri de pana la 40% si sunt listate in ordine AICI.

eMAG Crazy Days – Electrocasnice mari si climatizare

Zilele astea au crescut foarte mult temperaturile si incepem sa resimtim nevoia de aparate de aer conditionat. Va recomandam sa achizitionati acum aceste aparate pentru ca preturile sunt bune si pentru ca in perioada calda va fi mare aglomeratie si va dura pana cand veti putea beneficia de pachetul de instalare, in timp ce acum totul merge mult mai usor. Preturile sunt foarte bune pentru aparatele de climatizare dar si pentru masinile de spalat rufe, uscatoarele de rufe, combine frigorifice sau frigidere de tip side by side, lazi frigorifice, congelatoare, incorporabile, masini de spalat vase, aragazuri, hote si cuptoare cu microunde, aparate de aer conditionat si climatizare si multe altele. Toate sunt de gasit AICI.

eMAG Crazy Days – Electrocasnice mici

Continuam prezentarea ofertelor de la eMAG cu categoria de electrocasnice mici care cuprinde o multime de produse foarte utile. De exemplu de la aspiratoarele fara sac sau cu sac, modele verticale sau cu spalare si multifunctionale, pana la fiare de calcat, statii de calcat, espressoare, storcatoare, blendere si tocatoare, roboti de bucatarie si masini de tocat, mixere, aparate pentru micul dejun, si aparate pentru gatit. Puteti vedea detaliile AICI.

Mobila si casa de la eMAG Crazy Days

Nu doar produsele mari au reduceri mari. Iata o gramada de produse pentru casa pe care le puteti achizitiona cu reduceri impresionante. Vorbim aici despre detergenti si produse de intretinerea case, articole pentru bucatarie si pentru servirea mesei, mese de calcat si uscatoare de rufe, seturi de curatenie, mopuri si galeti, dar si mobilier si accesorii de gradina pentru ca tot s-a incalzit acum vremea si veti petrece mult timp afara, mobilier de casa si de birou, saltele, perne, pilote, lenjerii de pat, paturi, halate si covoare. Toate sunt afisate AICI.

eMAG Crazy Days – Ingrijire persoanala, parfumuri si cosmetice

O multime de produse de ingrijire, atat pentru barbati cat si pentru femei, insa doamnele cu siguranta vor fi mai impresionate de preturile bune si vor aprecia mai mult aceasta categorie de produse. Gasiti parfumuri, produse de ingrijirea parului dar si de hairstyling, produse de ingrijirea tenului si a fetei, machiaj si unghii, igiena si ingrijirea corpului, epilatoare, aparate de ras si tuns, placi, perii, ondulatoare si uscatoare de par, igiena dentara, articole de sanatate si wellness. Toate ofertele sunt AICI.

Bricolaj si petshop

Tot in promotia de la eMAG gasim si o categorie mai putin obisnuita de produse. Mai exact, doua subcategorii alaturate in mod straniu. In primul rand, produse de bricolaj, de gradinarit, unelte electrice, scule, echipament sanitar, de iluminat si electrice, dar si hrana pentru animalele de companie si accesorii foarte utile si cu preturi mult reduse de eMAG. Ofertele pot fi gasite AICI.

eMAG Crazy Days – Carti, jucarii si articole pentru copii

La eMAG gasiti de la scutece si cosmetice pentru copii, pana la hrana si accesorii de granire pentru cei mici, scaune auto si carucioare, camera copilului, articole de sanatate si monitorizare, jucarii exterior, jucarii pentru bebelusi de la eMAG, seturi de constructii, jocuri de societate si puzzle, papusi, plusuri si masinute, jucarii creative dar si carti. Ofertele cu reduceri mari de tot de la eMAG pot fi gasite AICI.

eMAG Crazy Days – Fashion si sport

La eMAG, in categoria de fashion gasiti reduceri la ceasuri, genti si accesorii atat pentru barbati cat si pentru femei, dar si imbracaminte si incaltaminte. Pe de alta parte gasiti preturi foarte bune la eMAG si pentru incaltamintea spor, trolere, rucsacuri, genti, biciclete, trotinete si skateboard, camping si drumetie, sporturi de exterior dar si de interior, si o multime de aparate de fitness.Ofertele sunt AICI.