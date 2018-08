eMAG – Televizor cu diagonala 127 la pret foarte bun. Clasamentul celor mai ieftine modele

eMAG are o promotie foarte buna pentru televizoarele cu diagonala mare. Oricine are nevoie de un ecran sanatos pe care sa poata viziona meciurile Campionatului Mondial de Fotbal care se apropie.

eMAG – Lista tuturor televizoarelor cu diagonale imense si preturi minuscule poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG este cel mai mare retailer online din Romania si are o multime de oferte bune pentru televizoare. Noi am facut o cautare ceva mai speciala si am gasit modelele geniale ce au diagonala foarte mare si pretul foarte mic. Daca tot se apropie Campionatul Mondial de Fotbal, va recomandam sa il vizionati in fata unui ecran de buna calitate si cat mai mare, ca sa aiba loc toti prietenii sa se uite cu voi.

eMAG – Televizor Star Light

Cel mai ieftin dintre modelele pe care vi le prezentam este televizorul Star Light ce are un display de buna calitate, de tip LED, cu diagonala de 127cm. Televizorul are rezolutie full hd si o diagonala de 127 cm, iar pretul e unul imposibil de mic pentru asemenea calitate: sub 1.300 de lei. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – NEI

NEI este un brand foarte vechi care ne-a obisnuit cu preturile excelente pe care le practica. Este si cazul acestui televizor cu diagonala impresionanta de 139cm care ofera o experienta de vizionare unica. Televizorul are rezolutie FULL HD, o reducere mare de la eMAG si un pret pe care il gasiti AICI.

eMAG – Smart Horizon

Iata ca venim si cu o oferta uimitoare pentru unt elevizor de la HOrizon, un producator mai putin cunoscut care insa ne ofera un model cu raportul cel mai bun calitate/pret. E imposibil sa gasiti un alt televizor cu atatea calitati la acest pret: are display de tip LED, diagonala e de 140cm, are rezolutie 4K, reducere de pret de 20% si garantie inclusa de 5 ani. In plus, televizorul poate fi folosit pentru accesarea continutului de pe platforme video online de streaming cum este Youtube, netflix sau hbo go. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Televizor NEI de 152cm

Trecem la artileria grea, crema cremelor ofertelor de pe eMAG in materie de televizoare cu diagonala mare. Pentru ca marimea chiar conteaza in acest caz, va prezentam ecranul de 152cm care costa mult sub 2.000 de lei, lucru ce pare ireal, motiv pentru care va invitam sa verificati chiar voi oferta si sa va minunati. Televizorul e produs de NEI si oferta detaliata poate fi gasita AICI.

eMAG – Vision Touch

Inchiem prezentam prezentarea acestor modele atat de interesante de televizoare cu cea mai buna oferta din punctul nostru de vedere pentru ca intruneste toate conditiile si cerintele pe care le poti avea de la un televizor. Acest model de la Vision Touch, chiar daca e fabricat de un producator mai putin cunoscut la noi, are diagonala de 164cm, rezolutia cea mai buna de pe piata 4K ULTRA HD, toate functiile smart disponibile si acces la platforme online de streaming precum Youtube, HBO GO, Netflix, dar si Facebook sau altele. Cel mai important aspect al televizorului este pretul de la eMAG care include un discount imens de 25%. Oferta si pretul sub 3.000 de lei pot fi gasite AICI.