eMAG. Televizoare LG vs Samsung - Ce de preturi avantajoase la modelele Smart

Atunci când ne dorim să achiziționăm un televizor trebuie să punem în balanță mai multe aspecte. In primul rând alegeți un panou de calitate-minim 100 Hz. Aveți în vedere diagonala - pentru cea mai bună distanță de privit, brandul, funcția WIFI pentru a scăpa de firele inestetice și o cât mai bună rezoluție. Ideea e că trebuie să vedeți și dincolo de publicitate sau de preț. Cel mai indicat în asemenea situații e să priviți cu atenție fiecare detaliu al imaginii televizorului pe care doriți să îl cumpărați. Ochiul uman este cel mai bun indicator, dar diferă de la persoană la persoană cum este percepută culoarea.

De asemenea, țineti cont că televizorul ales va fi puțin diferit de ceea ce vedeți în magazine, asta din cauza luminozității, a spațiului în care este amplasat, ș.a.m.d.

Astfel că, brandurile selectate de noi astăzi se încadrează ca fiind doua mari branduri de electronice din lume. În ultimii ani, ambii producători și-au dotat aparatele cu ultimele tehnologii, caracteristici și funcții speciale cum ar fi 4K Ultra HD, support HDR-High Dynamic Range, WIFI, smart TV, ultrasurround, etc. Din punct de vedere istoric, Samsung a depășit LG cu 9 ani, fiind fondat în anul 1938, dar ambele companii sunt coreene. Conform statisticilor , graficele pentru ‘’cel mai bine vândut televizor’’ sunt aproape la fel, LG având o creștere spectaculoasă în anul 2019, iar Samsung menținăndu-se pe poziții.







Așadar, iată la ce oferte eMAG ne-am oprit astăzi:

Televizor LED Smart LG 43UJ620V

Primul televizor LG ales are o diagonal de 108 centimetri și are o rezoluție de 3840X2160-4K Ultra HD. De asemenea, are un sunet mult mai bun, datorită Ultra Surround, are WI-FI integrat, iar cei de la eMAG îl au redus cu 27%. Produsul îl puteți găsi AICI.



Televizor LED Smart Samsung 40MU6102

Modelul 40 MU6102 este un smart TV și are o diagonal[ de 100 de centimetri. Chiar dacă este puțin mai mic față de predecesorul LG dispune de aceeasi calitate a imaginii. Dacă nu vreți să investiți o anumită sumă odată, cei de la eMAG vă pun la dispoziția plata în rate fără dobăndă. Detalii despre această modalitate de plată găsiți AICI.



Oferta pentru produs o puteți analiza AICI.

Televizor OLED Smart LG 55EG9A7V

139 de centimetri pentru ca filmele dumneavoastră să se vada ca la cinema. Este FULL HD și dispune de tehnologia OLED. Detalii AICI.



Televizor Super UHD Smart LG 60SJ850V

Cei de la LG aduc în atenția consumatorilor noul model Super UHD Smart 60SJ850V. Dispune de tehnologie performantă la un preț corect. În aceste zile are o reducere de 38%, ceea ce îl face de luat acasă. Detalii despre ofertă puteți găsi AICI.



Televizor LED Smart Samsung 49MU7002

Acest model de la Samsung vine și cu un cadou folositor: un support pentru noua achiziție. Cu o diagonală de 123 de centimetri se potrivește de minune în living, într-o bucătărie mai mare sau în zona de divertisment a casei. Oferta AICI.



Televizor LED Curbat Smart Samsung 65MU6202

Dacă vă doriți de mult timp un televizor curbat, puteți lua în considerare această ofertă, a celor de la Samsung, care pe site-ul eMAG are o reducere de 35%. Dispune de tehnologie 4K Ultra HD și are o dimensiune de 163 de centimetri. Detalii AICI.





Televizor QLED Smart Samsung 55Q7F

Tehnologia QLED a fost inventată de marele producător Samsung și, iată, acest model dispune și el de noua tehnologie care oferă culori vibrante. Are o diagonală de 138 de centimetri și este redus cu 33%. Oferta o puteți vizualiza AICI.



Chiar dacă noi întocmim liste nu înseamnă că aceste produse sunt singurele. Pe site-ul eMAG aveți o multitudine de oferte din care puteți alege în funcție de preferințele personale.

Oferta completă pentru televizoarele marca LG și Samsung o puteți găsi AICI.



Detalii despre cum puteți achita produsele mult dorite puteți afla urmărind următorul link official AICI.