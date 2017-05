eMAG – Televizoare cu diagonala de peste 120cm, preturi de la 1.400 de lei

eMAG are oferte uimitoare pentru televizoarele cu diagonala mare.

eMAG – Lista tuturor televizoarelor cu diagonala mare, dar pret mic, poate fi consultata AICI.

eMAG are o multime de oferte excelente pentru televizoarele cu diagonala mare. Am ales si noi 6 modele care au diagonala de peste 120 cm si preturi incepand de la 1.350 de lei.

eMAG – Televizor LED UTOK

UTOK este un brand renumit pentru electronicele foarte ieftine si accesibile pe care le produce si este si cazul acestui televizor. Televizorul de la Utok este cel mai ieftin din promotia eMAG, are o diagonala de 121cm si reda imagini la rezolutie FULL HD. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – LED Star Light

Dupa cum ii spune si numele, televizorul de la Star Light are un display de tip LED, de cea mai buna calitate, cu un consum mic de curent. Display-ul are o diagonala generoasa de 122cm si reda imagini impecabile la rezolutie Full HD. In plus, oferta speciala de la eMAG vine cu un discount incredibil de 28%. Gasiti oferta AICI.

eMAG – Televizor Wellington

Claritatea imaginii acestui televizor este cu siguranta unul dintre cele mai puternice atuuri ale sale, display-ul este de tip LED de ultima generatie, subtire si usor. Ecranul are o diagonala de 121cm si rezolutia sa este Full HD. Pretul beneficiaza de o reducere de 15% de la eMAG si il gasiti AICI.

eMAG – Televizor LED Horizon

Acest televizor are conectivitate Ci+, este de tip LED si diagonala sa atinge 121cm. Televizorul este de foarte buna calitate, avand si o garantie de 60 de luni inclusa in pretul ce beneficiaza de o reducere consistenta la eMAG. Toate detaliile dar si pretul le gasiti AICI.

eMAG – Televizor LED Inexive

Desi este un brand mai putin cunoscut la noi in tara, televizorul de la Inexive este de foarte buna calitate, are diagonala de 124cm si un pret care o sa va uimeasca cu siguranta. Televizorul are ecran de tip LED care reda imagini impecabile la rezolutie Full HD si este ideal pentru un dormitor de dimensiuni medii sau chiar mari. Oferta completa cu reducere de 19% de la eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Televizor Smart Star Light

Ultima oferta pe care v-o prezentam in cadrul acestui articol este pentru un televizor de exceptie de la Star Light care nu doar ca are un pret foarte bun, o diagonala generoasa de 124cm pe care reda imagini impecabile Full HD, dar are si toate functiile smart disponibile, poate fi conectat la internet si la dispozitivele mobile din locuinta voastra. Oferta poate fi gasita AICI.