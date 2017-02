eMAG – Telefoanele Samsung au reducere 20% in aceasta saptamana. Promotie foarte buna

eMAG are o promotie foarte avantajoasa doar in aceasta saptamana pentru mai multe telefoane mobile produse de Samsung.

eMAG – Lista cu toate modelele de telefoane Samsung si preturile la reducere poate fi consultata AICI.

eMAG are o promotie foarte tare in aceasta saptamana pentru telefoanele mobile Samsung. Multe dintre modele au reduceri de pana la 20% si sunt vizate chiar si telefoanele cele mai performante ale celor de la Samsung.

eMAG – Telefon mobil Samsung Galaxy A3

Primul model de telefon mobil pe care vi-l prezentam si are o reducere de la eMAG de 20% este Samsung Galaxy A3, modelul 2016. Acest telefon costa mult sub 1.000 de lei, insa tehnologia sa este una foarte avansata, are memorie de 16GB si functie 4G pentru transfer de date si internet de mare viteza. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Telefon Samsung Galaxy A5

Un model ceva mai performant, insa doar cu putin mai scump fata de A3 este A5 tot din gama Galaxy de la Samsung. Telefonul are memorie de 16GB si functie 4G. Oferta include un discount de 18% si poate fi consultata AICI.

eMAG – Samsung Galaxy S7 Edge

Acest telefon mobil este varf de gama la Samsung, este unul dintre cele mai performante din intreaga lume si are totusi un pret mai avantajos ca niciodata, un raport calitate/pret imbatabil. Telefonul are marginile rotunjite si acces facil la meniu, memorie de 32GB si functie 4G. Pretul cu 17% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG – Telefon mobil Samsung Galaxy J3

O reducere de 15% are si telefonul mobil Samsung Galaxy J3 ce e dotat cu functia Dual SIM, are o memorie de 8GB si functie 4G. Modelul pe care vi-l recomandam si are pretul cel mai bun este cel de culoare GOLD. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Samsung Galaxy S7

Un alt telefon de top este Samsung Galaxy S7, modelul clasic cu cea mai slaba memorie de 32GB, suficienta insa pentru a stoca un numar mare de aplicatii, jocuri, fotografii si filmari. Telefonul are functie 4G si culoare unica White Pearl. Oferta completa cu reducere o gasiti AICI.

eMAG – Telefon mobil Samsung Galaxy Note 5

Daca preferati telefoanele mobile cu display mare care se apropie de utilitatea unei tablete, Note 5 de la Samsung Galaxy este ideal. Calitatea sa e incontestabila, are memorie de 32GB si functie 4G, iar culoarea este GOLD, foarte eleganta si stilata. Oferta cu reducere poate fi gasita AICI.

eMAG – Samsung Galaxy J7

Ultimul telefon mobil pe care vi-l recomandam in cadrul acestui articol este un model ceva mai vechi, insa actualizat in 2016. J7 face parte tot din gama Samsung Galaxy si are reducere de 17%, iar spatiul de stocare cu care e dotat e de 16GB. Oferta poate fi consultata AICI.