eMAG te ingheata cu preturile astea! Ramai incremenit de uimire

eMAG are in aceste zile mai multe promotii care ruleaza simultan. Printre miile de oferte, foarte interesante sunt preturile televizoarelor de la Samsung.

eMAG – Lista tuturor televizoarelor cu preturi foarte bune ce au reduceri de pana la 45% poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o promotie in aceste zile care se numeste Electronic Days. Este vorba de o continuare a lichidarilor de stoc intr-un ritm electrizant. Oferta cuprinde mai multe categorii de produse, insa cel mai interesant lucru ni s-a parut ca se gasesc televizoare Samsunt cu reduceri imense.

Am facut si noi, mai jos, o selectie dintre televizoarele aflate in oferta eMAG si am selectat cele mai interesante modele care au preturile scazute cu pana la 45%. Priviti si va minunati cat de bune sunt preturile astea:

eMAG – Televizor LED Samsung

Prima oferta pe care v-o recomandam este pentru televizorul de la Samsung ce are reducere de pret de 40%. Dupa ce am lamurit aspectul discountului, cel mai important amanunt ramane diagonala: ei bine, vorbim despre 125cm de ecran ce reda imagini impecabile ULTRA HD. In plus, televizorul e smart. Oferta detaliata se poate gasi AICI.

Televizor Smart Samsung la eMAG

Scadem putin nivelul discountului fata de televizorul prezentat anterior, de la 40% la 39%, insa crestem diagonala pana la 138cm. Deja devine impresionant si foarte atragator. Televizorul recomandat de noi are ecran de tip LED, de foarte buna calitate, rezolutie 4K si toate functiile smart disponibile, inclusiv conectare la internet pentru redare continut online. Detalii gasiti AICI.

eMAG – Televizor cu ecran curbat

O noua trasatura a celor mai dorite televizoare din promotie este aceea de a avea ecranul curbat. Ce obtineti cu aceasta functie? O experienta de vizionare deosebita, unica, totala. Ati crede ca pentru un ecran curbat trebuie sa platiti enorm, dar cei de la eMAG au facut posibil ca pretul unui televizor Samsung sa fie redus cu 37%, pentru display de 123 cm, curbat, si cu rezolutie 4K ULTRA HD. Televizorul poate fi conectat si la internet pentru Youtube, Netflix si HBO GO. Oferta este AICI.

Samsung mic cu pret mic la eMAG

Pentru cei care vanati in primul rand pretul unui televizor de dimensiuni mici, ideal pentru un dormitor mic sau bucatarie poate, televizorul LED de la Samsung din oferta eMAG e ideal. Pretul e in scadere dramatica cu 34%, diagonala este de 80cm si reda imagini impecabile HD. Oferta detaliata poate fi consultata AICI.

Ultima oferta – eMAG – Smart Samsung 163cm

Am pastrat pentru final ce era mai spectaculos, in incercarea de a va impresiona definitiv: televizorul LED Smart Samsung cu diagonala de 163cm. Acest televizor pare ca le are pe toate: conectivitate internet, diagonala uriasa, rezolutia cea mai puternica de pe piata si, cel mai important, un pret scazut cu 2.800 de lei. Oferta poate fi gasita accesand URMATORUL LINK.