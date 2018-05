eMAG – Te-a lasat bateria la telefon sau laptop? Acumulatori externi cu preturi de la doar 10 lei

eMAG are niste preturi incredibile pentru acumulatorii externi. Este la indemana oricui sa isi achizitioneze o baterie externa pentru a nu ramane niciodata fara acumulator la telefon.

eMAG – Lista completa cu acumulatori externi si preturile lor foarte bune poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are multe oferte de acumulatori externi, insa noi ne-am orientat in cadrul acestui articol catre ofertele cele mai avantajoase, mai ieftine si mai accesibile pentru publicul larg. Oricui i s-a intamplat sa ramana fara baterie la telefon sau la laptop si e foarte neplacut. Exista insa solutii ieftine pentru a rezolva aceasta problema.

eMAG – Acumulator extern Serioux

In primul rand, va prezentam o solutie de acumulator extern cu un pret derizoriu si aproape incredibil de mic. Acumulatorul extern de la Serioux este de 2200mah are dimensiuni mult reduse si poate fi cu usurinta tinut undeva in geanta sau in ghiozdan, ca o solutie de urgenta atunci cand ramaneti fara baterie la telefon. Oferta cu 71% reducere de la eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Incarcator extern pentru telefoane

2in1: incarcator de urgenta si lanterna LED

• puteti incarca dispozitivele mobile descarcate oriunde v-ati afla!

• functioneaza cu baterii standard din comert

• nu se descarca in modul de asteptare, cum se intampla cu acumulatorii, deci poate fi utilizat in orice moment

• lanterna cu 3 LED-uri

• functioneaza cu 4 baterii alcaline AA de1,5V (nu sunt incluse)

Oferta pentru acest incarcator extern pentru telefoane, de la eMAG, poate fi gasita AICI.

eMAG – Baterie externa ABC Tech

Bateria externa ABC Tech unica de urgente pentru iPhone este foarte ieftina si vine in ajutorul utilizatorilor de telefoane ipHONE. Ramai fara baterie exact in cele mai nepotrivite momente? Poti rezolva usor aceasta problema cu bateria externa de urgenta Unica, care te va ajuta sa iti reincarci rapid smartphone-ul. Aceasta dispune de o capacitate de 1000 mAh si un conector Lightning, fiind astfel compatibila cu dispozitivele Apple. Tot ce trebuie sa faci este sa scoti bateria din ambalaj si sa o conectezi la smartphone, iar incarcarea se va realiza rapid. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Acumulator extern Canyo

Oferta foarte buna pentru acumulatorul extern Canyon de 2600mag alminium care iti poate incarca telefonul mobil prin intermediul USB-ului. Acumulatorul are insa si mufa Micro USB care poate fi utilizata si compatibilitatea este universala. Detaliile ofertei eMAG pot fi gasite AICI.

eMAG – Acumulator extern iWalk Charge it+

Ultima oferta este pentru acumulatorul extern iWalk Charge it+ care e foarte avantajos, va incarca telefonul mobil prin Micro USB intr-un timp foarte scurt si costurile sale sunt foarte mici. Oferta pentru acest acumulator include o reducere emAG de 29%. Oferta o gasiti AICI.