eMAG, surpriza mare in aceasta saptamana: ‘cand vremea e capricioasa, reducerea e copioasa!’

eMAG anunta mari reduceri in aceasta saptamana pentru o multime de produse electrocasnice si electronice.

eMAG – Lista cu cele mai importante reduceri din aceasta saptamana poate fi consultata AICI.

Pentru ca vremea este mohorata, cei de la eMAG s-au hotarat sa ne inveseleasca cu ceva preturi scazute. Priviti si voi ofertele si spuneti daca au reusit sa va impresioneze.

eMAG – Telefoanele Samsung

Printre cele mai vandute si cele mai dorite de catre cumparatori sunt telefoanele mobile Samsung care au des reduceri importante de pret. Din fericire, in aceasta saptamana, discounturile ating pragul de 25% pentru multe dintre telefoanele Samsung, chiar si cele din gama Galaxy. Consultati toate ofertele pentru toate modelele AICI.

eMAG – Telefoane Huawei

O alternativa foarte buna la telefoanele Samsung si Apple sunt cele produse de Huawei care au devenit tot mai performante, dar au si preturi mult mai competitive. In plus, in aceasta saptamana beneficiaza de 20% reducere. Lista telefoanelor mobile Huawei din promotie poate fi gasita AICI.

eMAG – Laptopuri Asus

Laptopurile Asus nu sunt poate cele mai apreciate in acest moment pe piata, insa preturile din aceasta promotie sunt foarte competitive si daca veti cauta cu atentie, gasiti configuratii foarte puternice pe care le puteti achizitiona. Ofertele ajung la discounturi de 20% si pot fi gasite AICI.

eMAG – Televizoare

De data aceasta nu mai vorbim doar de un singur brand, ci toate au reduceri foarte mari la eMAG in aceasta perioada. Televizoarele au preturi incepand de la doar 399 de lei, iar ofertele pentru televizoarele smart si cele cu rezolutie 4K ULTRA HD inregistreaza discounturi foarte avantajoase. Consultati ofertele AICI.

eMAG – Aparate foto DSLR

Aparatele foto de tip DSLR sunt destul de scumpe in mod obisnuit, insa doar in aceasta saptamana cei de la eMAG au scazut preturile cu 20%, asa ca este momentul ideal sa faceti urmatoarea achizitie. Gasiti modele atat pentru amatori cat si pentru profesionisti. Consultati ofertele AICI.

eMAG – Aparate de aer conditionat

Trecem si la electrocasnice si incepem cu aparatele de aer conditionat. Poate ca nu pare momentul prielnic pentru achizitionarea unui asemenea aparat, insa cu siguranta in vara preturile vor mai creste, atunci cand toata lumea va cauta aparate cat mai performante. In aceasta perioada, insa, ofertele includ discounturi de 30% pentru modele foarte puternice. Consultati lista ofertelor AICI.

eMAG – Roboti de bucatarie

Una dintre categoriile cu reduceri record este cea a robotilor de bucatarie. Preturile au scazut cu pana la 40% si gasiti o gama diversificata de roboti de bucatarie, in functie de nevoile voastre. Aruncati o privire peste aceasta gama de produse si ofertele lor la URMATORUL LINK.