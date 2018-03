eMAG –Supereroii reducerilor – 5 masini de spalat rufe cu discount de 30% la Electro Super Sale

eMAG are o promotie senzationala timp de o saptamana. Discounturile pentru mai multe electrocasnice ajung pana la 45%. Noi va recomandam 5 masini de spalat rufe.

eMAG – Lista tuturor ofertelor disponibile in cadrul promotiei Electro Super Sale poate fi consultata in detaliu accesand URMATORUL LINK.

eMAG a inceput saptamana in forta cu o promotie senzationala pentru produsele electrocasnice. Noi am inceput printr-o analiza a ofertelor la masinile de spalat rufe si trebuie sa recunoastem ca am fost surprins. In cadrul ofertelor best sellers, adica cele care se vand cel mai bine si se epuizeaza primele, am gasit 5 modele care au reduceri reale de 30%.

eMAG – Masina de spalat rufe SLIM Beko

Incepem cu un model de masina de spalat ce tine la silueta si are dimensiuni SLIM, adica ocupa spatiu mai putin in locuinta ta dar acest lucru nu ii afecteaza deloc capacitatile si functiile. Masina de la Beko are reducere de pret de 33%, are capacitate de umplere a cuvei de pana la 7kg si 1000 RPM, iar clasa energetica din care face parte este A+++. Oferta completa si detaliata o gasiti AICI.

Masina de spalat rufe de la eMAG – Arctic

Continuam cu o oferta foarte buna, iar pentru cei care vreti sa incurajati economia romaneasca, ei bine, aceasta masina e produsa la Arctic, chiar la noi in tara. Masina de spalat rufe este asigurata cu o garantie de 5 ani de zile, capacitatea cuvei de umplere cu rufe murdare este de pana la 7kg, face parte din clasa energetica A+++ astfel ca nu incarca factura la curent, iar forta de centrifugare de care dispune e de 1000 rotatii pe minut. Oferta detaliata cu 29% reducere de la eMAG poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

Masina de spalat Indesit de la eMAG

Reducere de exact 30% pentru masina de spalat rufe de la Indesit. Acest model e unul dintre cele mai ieftine de pe piata, cu un raport calitate/pret de invidiat si foarte greu de egalat. Masina este un model SLIM cu dimensiuni mult reduse, capacitatea cuvei e de pana la 6kg, exceleaza la forta de centrifugare ce are capacitatea de 1200 RPM. Masina face parte din clasa energetica A+++ si oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Whirlpool

Whirlpool este un producator foarte renumit in materie de electrocasnice pentru calitatea acestora si rezistenta de care dau dovada. Mai mult, in materie de masini de spalat rufe, produsele Whirlpool sunt printre cele mai apreciate si este si cazul acestei masini de spalat pe care v-o recomandam din oferta eMAG. Masina are functia speciala 6th Sense Colours, capacitatea cuvei e de 7kg, 1200 RPM dar si un display smart, clasa energetica din care face parte este A+++ si are culoare Silver care e foarte eleganta si futurista. Oferta completa o gasiti AICI.

Masina de spalat rufe Samsung

Ultima oferta pe care v-o recomandam din promotia interesanta de la eMAG ce a debutat astazi este pentru o masina de spalat rufe de cea mai buna calitate de la Samsung. Am pastrat pentru final ce era poate cel mai bun. Masina are reducere de pret de la eMAG de 29%, are functie EcoBubble si capacitate de umplere a cuvei de pana la 7kg. In plus, latimea masinii de spalat rufe e de 60cm, face parte din clasa energetica A+++ si are 1200 RPM. Toate detaliile acestei oferte le gasiti accesand URMATORUL LINK.